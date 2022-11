Pourquoi les matches de la Coupe du monde 2022 ont-ils duré si longtemps ?

Nous en sommes encore aux premiers stades de la Coupe du monde 2022, mais un thème a déjà émergé qui a caractérisé plusieurs des matchs qui se sont déroulés au Qatar jusqu’à présent.

Les quatre matches qui se dérouleront au tournoi dimanche et lundi ont vu de longues périodes de temps additionnel ajoutées à la fin des deux mi-temps, au point que chacun de ces matchs a duré plus de 100 minutes au total, bien au-delà de la réglementation 90 .

Les supporters ont rapidement remarqué la quantité inhabituelle de temps additionnel allouée par les officiels, en particulier lors du premier match du Groupe B de l’Angleterre contre l’Iran, qui a vu un total gigantesque de 27 minutes de temps supplémentaire sur les deux mi-temps.

Qatar 0-2 Équateur (100 minutes, 18 secondes)

Des indices étaient évidents que quelque chose de curieux se préparait lors du premier match de la Coupe du monde 2022 alors que les hôtes du Qatar affrontaient l’Équateur au stade Al Bayt. Le match d’ouverture a vu environ cinq minutes supplémentaires ajoutées à la fin des deux mi-temps – principalement en raison d’un contrôle VAR précoce qui a refusé un but en première mi-temps et quelques arrêts mineurs en seconde.

Angleterre 6-2 Iran (117:16)

Les choses se sont ensuite intensifiées lors du deuxième match du tournoi après une vilaine blessure du gardien iranien Alireza Beiranvand, qui a vu le joueur subir un test de commotion cérébrale prolongé sur le terrain avant d’être remplacé, ce qui a entraîné l’ajout de 14:08 de temps d’arrêt en première mi-temps.

Pour couronner le tout, une autre blessure à la tête (bien que heureusement moins grave) subie par Harry Maguire après l’intervalle alliée à une vaste série de remplacements a vu 13:08 supplémentaires de temps d’arrêt ajoutés à la fin de la seconde mi-temps.

Le long retard a également permis à Mehdi Taremi de marquer une paire de buts de consolation tardive pour l’Iran, dont le deuxième (chronométré à 102:30) était le dernier but sans prolongation marqué lors d’une Coupe du monde depuis 1996. Le coup de sifflet final était alors a sonné immédiatement après, mettant fin en retard au plus long match de Coupe du monde depuis 1966 (autant que des records fiables sont conservés) qui n’a pas été prolongé.

Après une première mi-temps assez morne, la seconde mi-temps du match d’ouverture des Pays-Bas contre le Sénégal a duré 10:03 par rapport au temps réglementaire, juste assez longtemps pour que les Néerlandais remportent la victoire avec quelques buts en retard.

Alors que le premier match de Cody Gakpo à la 84e minute est survenu pendant le temps réglementaire, le second ridiculement tardif de Davy Klaasen (98:17) est désormais deuxième derrière le penalty de Taremi contre l’Angleterre dans les derniers buts de la Coupe du monde sans prolongation.

Alors que la première mi-temps n’a vu que quatre minutes supplémentaires dans le temps d’arrêt, neuf minutes supplémentaires ont été signalées par les officiels à la fin d’une seconde mi-temps exténuante. Même ainsi, le montant réel joué était de 10:34, faisant de la période la troisième plus longue mi-temps du football de la Coupe du monde 2022 à ce jour.

Gareth Bale était déjà visiblement en train de faiblir au moment où il a brisé l’égalisation du Pays de Galles à domicile depuis le point de penalty à la 82e minute, mais a dû jouer pendant près de 20 minutes supplémentaires à partir de ce moment jusqu’à ce que le coup de sifflet soit finalement retenti.

Sans surprise, la star du LAFC a fait une figure exaspérée après le coup de sifflet final après avoir admis que lui et ses compatriotes avaient commencé à se sentir “un peu fatigués” vers la fin de la longue rencontre.

“Je n’arrive pas à croire que c’était neuf minutes supplémentaires, je ne sais pas d’où cela vient”, a déclaré Bale après le match à ITV. “Mais nous devons creuser profondément pour notre pays, nous le faisons toujours et nous continuons.”

Ainsi, les quatre premiers matchs au Qatar ont partagé près de 65 minutes de temps additionnel entre eux, en raison d’une litanie d’arrêts divers.

Bien sûr, les retards les plus longs observés lors de la victoire de l’Angleterre sur l’Iran étaient principalement une conséquence des commotions cérébrales et des commotions cérébrales présumées subies par Beiranvand et Maguire. Cependant, dans l’ensemble, les longues périodes de temps supplémentaire signalées par les officiels lors de la Coupe du monde 2022 font partie d’un effort concerté de la FIFA pour minimiser la perte de temps pendant les matchs.

L’intention est de surveiller plus précisément la durée pendant laquelle un match donné est arrêté, ce même temps “perdu” étant ensuite ajouté au chronomètre à la fin de chaque mi-temps.

S’adressant au ESPN’s The Gab and Juls Show, Pierluigi Collina, ancien arbitre de la Coupe du monde et actuel président de la commission des arbitres de la FIFA, a clarifié à la fois la raison d’être et les mécanismes en jeu des nouvelles réglementations anti-gaspillage de temps – des réglementations qui étaient formulé pour la finale 2018 en Russie.





“Lorsque nous parlons de temps perdu dans un match, nous devons faire la différence entre le temps perdu à cause du match et le temps perdu délibérément par les joueurs. La plus grande partie est le temps perdu à cause du match”, a déclaré Collina.

“Ce que nous avons déjà fait en Russie, vous vous en souvenez peut-être, c’est de calculer plus précisément le temps compensé à la fin de chaque mi-temps. Nous avons dit à tout le monde, ne soyez pas surpris car vous verrez le quatrième arbitre lever le tableau électronique avec un gros numéro dessus : six, sept, huit minutes. »

L’Italien de 62 ans a expliqué qu’en moyenne, de nombreuses minutes sont “perdues” simplement dans le fait que les joueurs subissent même des actions de routine telles que des remises en jeu et des coups de pied de but. Ainsi, dans le but d’aider à compenser le temps perdu, le “temps actif” requis sera ajouté à la fin de chaque mi-temps.

“Pensez à un match où en une mi-temps, il y a trois buts marqués”, a ajouté Collina. “La célébration prend normalement une minute et demie. Donc, avec trois buts à marquer, vous perdez en gros cinq, six minutes.

“Donc, ce que nous voulons vraiment faire, c’est calculer avec précision le temps à ajouter à la fin de chaque mi-temps.”

Il a également confirmé que tout temps supplémentaire perdu lors des contrôles VAR serait calculé par le quatrième officiel en service et communiqué à l’arbitre pendant le match.

“Le temps perdu pour le VAR est calculé par l’arbitre assistant vidéo de manière très nette et précise. Ce sera le quatrième officiel qui proposera généralement le temps à ajouter et l’arbitre décidera.”

Ainsi, bien que ces matchs extra-longs au début de la phase de groupes aient peut-être surpris le monde des observateurs, ils sont quelque chose auquel nous devrons tous commencer à nous habituer.