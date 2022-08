Pourquoi les mariées sud-asiatiques ont lancé un débat féroce sur les “escroqueries” des maquilleurs

La saga “arnaque MUA” fait rage alors que les mariées sud-asiatiques sonnent l’alarme sur les prix exorbitants pratiqués par les artistes pour le maquillage de la mariée. Tout a commencé après qu’une vidéo TikTok est devenue virale le mois dernier, lorsqu’une invite a interrogé les gens sur les escroqueries qui sont «tellement normalisées [that] nous ne réalisons plus que c’est une arnaque ». Le coût du maquillage de la mariée était l’une des réponses, selon un rapport de The Independent.

Le TikTok a lancé un débat sur le coût du maquillage de la mariée, de nombreuses mariées le critiquant pour son prix disproportionné, tandis que les maquilleurs ont déclaré qu’étant donné l’importance du maquillage de la mariée le jour de son mariage, les prix étaient justifiés. Selon The Independent, l’industrie du mariage au Royaume-Uni connaît actuellement une hausse après deux ans de problèmes liés à la pandémie. Même ainsi, les mariées sud-asiatiques peuvent s’attendre à devoir dépenser plus du double des dépenses moyennes du Royaume-Uni en maquillage de mariage.

Sur Instagram, une page qui s’appelle @scam.mua partage des témoignages de personnes qui ont eu de telles expériences avec les prix du maquillage de mariée. Il y a eu un va-et-vient féroce entre les maquilleurs et leurs clients à ce sujet. Beaucoup de l’autre côté du débat ont également suggéré que de telles allégations contre les maquilleurs sud-asiatiques étaient préjudiciables à la communauté.

Comment MUAS peut-il justifier de facturer plus de 1 000 £ aux mariées et de demander que le petit-déjeuner soit préparé. En plus de demander des frais de stationnement. Ils ne sont même pas enregistrés auprès du HMRC. – R (@RabReports) 2 juillet 2022

L’arnaque MUA sur tiktok a tellement chauffé le monde lol ! Elle a appelé quelque chose d’une opinion qui s’est avérée être largement partagée par le bien public pour elle, a finalement déclenché une conversation au sein de la communauté ! — Mina✽̈ (@mimzy_64) 8 juillet 2022

Désolé, mais cette page MUA frauduleuse est la preuve de la toxicité de la communauté asiatique. C’est pourquoi nous ne pourrons jamais réussir car tout le monde a hâte de vous déposer. – H #ekinsudefenceleague (@hx21___) 5 juillet 2022

J’ai vu un tiktok dire que les prix du maquillage de mariée sont une arnaque et je suis d’accord. Aucune compétence en maquillage ne vaut la peine de payer 900 £ pour — ❄️ (@uxm_21) 3 juillet 2022

Si vous n’avez pas lu ce feu de benne à ordures, vous devriez. L’artiste maquilleuse découvre que sa cliente est une mariée et lui facture un maquillage de mariée même si la cliente a demandé une cure de jouvence régulière. La cliente n’a rien demandé de spécial et MUA a essayé de l’arnaquer.#escroquerie pic.twitter.com/4sQlheDO5L — EriktheRecruiter (@theghost3605) 6 juillet 2022

Le terme «arnaque» pour ce type d’expérience est peut-être exagéré, mais de nombreuses allégations indiquent une tendance inquiétante. De nombreuses personnes ont critiqué la manipulation des médias sociaux en tant que mesure des charges des maquilleurs, des photos éditées publiées sur les pages de médias sociaux et la qualité inférieure de la qualité du maquillage dans certains cas.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici