Pourquoi les mariages sont-ils si chers et stressants ? Et comment ne pas se faire arnaquer.

Susan Norcross a un vrai os à choisir avec des murs de beignets. Pas leur existence particulière, mais plutôt ce qu’ils représentent pour elle en tant qu’organisatrice de mariage : une tendance qu’elle trouve que certains de ses clients demandent parce qu’ils l’ont vue en ligne, et une tendance dont ils ne se soucient absolument pas ou dont ils n’ont pas besoin.

« Dans 20 ans, pensez-vous que vous allez regarder votre mari et dire : « Nous n’avions pas le mur de beignets » ? Non », a déclaré Norcross, propriétaire de The Styled Bride à Philadelphie. “Pour la plupart, toutes ces petites choses minuscules, ces – pardonnez mon français – des choses BS auxquelles les gens s’accrochent, je me dis, ce n’est vraiment pas le but.”

Les mariages sont censés être un moment pour célébrer l’amour, l’un des jours les plus importants de la vie des gens alors qu’ils réunissent leurs amis et leur famille. Ils peuvent également être incroyablement coûteux, coûtant en moyenne des dizaines de milliers de dollars (surtout si vous vous trouvez dans certaines régions du pays). Ensuite, il y a la soi-disant taxe de mariage, où les services, les produits et les fournisseurs pour les mariages coûtent beaucoup plus cher qu’ils ne le feraient pour une fête d’anniversaire, une réunion d’entreprise ou un autre événement. Fondamentalement, il s’avère qu’il y a un $ en ce jour spécial. Au milieu de l’inflation et des conditions économiques actuelles, les frais de mariage sont maintenant encore plus élevés.



“Même pour les planificateurs de mariage chevronnés comme moi, il est difficile d’estimer le budget, car du jour au lendemain, le coût des choses dont nous savons ce qu’elles coûtent depuis des lustres … a monté en flèche”, a déclaré Mandy Connor, propriétaire de Hummingbird Events et Conception, basée à Boston.

J’ai contacté un groupe d’organisateurs de mariages – dont beaucoup se concentrent sur les événements de luxe et haut de gamme – pour parler de ce qu’ils pensent de l’institution des mariages, de ce qui en vaut la peine et de ce qui ne l’est pas. Bien sûr, aucun organisateur de mariage ne dira “OMG, c’est totalement une arnaque”. Mais c’était étonnamment perspicace. Nous avons parlé des pièges potentiels auxquels les couples devraient faire attention, de la manière dont ils devraient naviguer dans les priorités et de la façon dont les pressions externes des amis, de la famille et d’Internet pèsent sur une journée qui devrait, en fin de compte, les concerner. Et, bien sûr, nous avons parlé d’argent.

“Mon travail est ridicule, et je suis la première à l’admettre, que j’aide les gens à dépenser de l’argent en ce grand jour”, a déclaré Emily Monus, spécialisée dans les mariages LGBTQ+ et végétaliens et basée à New York. “Les mariages sont – et je le dis avec une haute estime – ils sont un luxe, ils ne sont pas une obligation. Les mariages sont facultatifs. Vous n’avez pas besoin d’un mariage pour vous marier.

“Je sais que c’est l’un des jours les plus importants de votre vie, mais voulez-vous passer le reste de votre vie à le payer ?”

Et si vous décidez de le faire, vraiment, vous le faites – et gardez un œil sur les pressions que vous subissez, financières et autres, entre-temps. Un mariage est une belle occasion de réunir des êtres chers et de passer une très belle journée. (La seule autre opportunité que vous obtenez pour cela est vos funérailles, auquel cas vous êtes mort, donc vous le manquez en quelque sorte.) C’est aussi un jour, et celui où il est facile de se laisser entraîner à dépenser beaucoup plus financièrement – sans parler émotionnellement – que vous avez négocié. C’est une industrie de plusieurs milliards de dollars pour une raison.

Comme le dit Tara Fay, la propriétaire de Tara Fay Events en Irlande : « Je sais que c’est l’un des jours les plus importants de votre vie, mais voulez-vous passer le reste de votre vie à le payer ?

La budgétisation est comment ne pas se faire avoir (et comment ils vous ont)

La plupart des planificateurs de mariage à qui j’ai parlé pour cette colonne étaient assez catégoriques sur la bonne approche : déterminez votre budget, alignez vos articles coûteux, puis travaillez à partir de là. Vous n’irez pas faire du shopping bon gré mal gré sans regarder le prix ; il en va de même pour les achats de mariage.

« Vous devez payer et sécuriser les fournisseurs importants qui font qu’un événement a lieu, et une fois que c’est fait, l’argent qui reste, je l’appelle l’argent du plaisir. Les gens sont tellement excités par le plaisir qu’ils réservent tout de suite parce que c’est amusant », a déclaré Jove Meyer, organisatrice de mariages et d’événements basée à Brooklyn. “Si les gens n’ont pas de nourriture, d’emplacement et de moyen sûr pour se rendre à l’endroit et en revenir, alors qu’importe si c’est joli?”

Les éléments esthétiques peuvent sembler excitants – et provoquer un choc des autocollants (j’ai le regret de vous informer que les fleurs que vous achetez pour un mariage ne sont pas les mêmes que celles que vous voyez à l’épicerie).

Sarah Haywood, une organisatrice de mariages de luxe basée au Royaume-Uni, a déclaré que certains couples tombaient dans un piège où ils pesaient des détails superficiels sur ceux qui affecteraient réellement l’expérience, alors ils coupaient les budgets là où ils ne devraient pas. “Vos invités ne se souviendront pas de l’arrangement floral de 5 000 $ si le repas n’était pas très bon”, a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé un couple qui avait économisé pour réserver un hôtel haut de gamme pour leur mariage – pour découvrir qu’il était trop cher pour l’un de leurs invités d’y séjourner. Leurs familles l’ont fait et l’un des pères a passé tout le week-end à se plaindre du prix des boissons. “Si vous n’êtes pas J. Lo,” dit-elle, “vous n’avez pas à planifier le mariage de J. Lo.”

Pour l’amour de Dieu, lisez les petits caractères

La planification d’un mariage implique une tonne de décisions, grandes et petites. Cela peut sembler écrasant. Cela peut aussi être l’endroit où les gens se font trébucher et manquent des drapeaux rouges – ou des drapeaux jaunes – qu’ils regretteront de ne pas avoir remarqués plus tard.

Les contrats des fournisseurs peuvent être longs à parcourir, mais manquer quelque chose peut finir par vous coûter cher. C’est en cas de rupture de contrat que des frais supplémentaires peuvent apparaître – par exemple, les gens oublient de remarquer que, par exemple, le photographe a besoin d’un repas, donc s’ils n’en reçoivent pas, ils quittent l’événement. Ou ils ne voient pas qu’il y a une clause sur les fluctuations des prix du marché autour d’articles tels que la nourriture et les fleurs.

“Vous n’avez pas à planifier le mariage de J. Lo”

“Vous voulez vous assurer que, pour toutes vos propositions, tout est inclus afin qu’il n’y ait pas de surprises”, a déclaré Meyer. Les vendeurs proposent souvent l’option la moins chère – un montant X en dollars pour un nombre d’heures Y – et les couples ne réalisent pas qu’ils ont besoin de plus d’un nombre d’heures Y. Les sociétés de location pourraient dire que tout est récupéré à minuit, et si les gens veulent attendre le lendemain, la différence de prix peut être substantielle. Ou les couples réserveront un photographe pour six heures et plus tard dans la planification, ils se rendront compte qu’ils en veulent réellement 10, ce qui, encore une fois, coûtera plus cher. “Vous vous sentez volé, je comprends, mais tout a été exposé devant vous et vous ne vous en rendiez pas compte”, a déclaré Meyer.

Bethany Pickard, propriétaire de Modern Kicks, une société de planification de mariage basée dans la vallée de l’Hudson à New York, a averti de faire attention aux frais cachés pour des services supplémentaires et de se demander s’ils sont nécessaires. Lorsqu’un fleuriste dit qu’il aidera également avec le linge de maison, cela peut l’obliger à se rendre dans une entreprise de location, à louer le linge, puis à vous facturer des frais de coordination pour servir d’intermédiaire. “Un couple qui s’adresse à un designer complet comme celui-ci peut ne pas savoir que des articles sont en train d’être rechargés”, a-t-elle déclaré. (Le hack ici : Louez les draps directement auprès de l’entreprise de linge.)

Parfois, les gens ne font pas assez de recherches et se retrouvent avec quelqu’un qui n’est pas si fiable. Connor a noté qu’une “éruption” de nouvelles entreprises dans l’espace de location vintage a récemment commencé à apparaître. “Nous avons vu beaucoup de ces entreprises apparaître et disparaître tout aussi rapidement, laissant certains clients au sec”, a-t-elle déclaré.

D’autres planificateurs de drapeaux ont dit de faire attention aux méthodes de paiement incluses – pour les mariages internationaux en particulier, les frais de transfert, les frais bancaires et même les frais de carte de crédit peuvent s’additionner – et les lieux à service complet qui disent offrir l’ensemble du forfait. Si les couples n’aiment pas l’ensemble du package – disons, les chaises et les tables qu’ils proposent ne sont pas votre style – ils vont finir par en louer d’autres, et ces coûts s’additionneront. Ils peuvent également ne pas réaliser que tous les couples sur les photos que le lieu leur a montrés avant la réservation avaient fait de même.

La plus grande escroquerie de mariage est celle que vous tirez sur vous-même

Il y a une conversation intéressante à avoir autour des mariages, et nous n’en avons peut-être pas assez. Tout le monde sait que les mariages peuvent être exorbitants, et tout le monde est aussi un peu nerveux à l’idée de dire pourquoi c’est le cas et pourquoi quelqu’un se sent obligé de les mettre en premier lieu.

Au sein des groupes de pairs, beaucoup de gens ont tendance à se marier à peu près au même moment, et ils « ne veulent souvent pas partager tous les détails de la dépense » avec les autres, a déclaré Fay. Les couples peuvent se sentir obligés d’égaler au moins ce que leurs amis ont fait sans se rendre compte combien cela a coûté, ou qu’ils recevaient peut-être de l’aide pour payer d’ailleurs. La pression vient aussi des parents, qui peuvent avoir une certaine vision du mariage de leurs enfants, et bien sûr des réseaux sociaux.

Les gens voient quelque chose sur Instagram ou Pinterest et ne pensent pas à tout ce que cela implique, si cela a du sens. Parfois, les gens deviennent obsédés par certains fournisseurs et certaines idées ; ils pensent qu’ils doivent avoir un certain photographe ou fleuriste, et ils doivent juste apprendre à lâcher prise. Il convient également de noter que la photographie de mariage peut être un peu trompeuse – qui parmi nous a déjà pris une photo qui ne reflète pas l’image complète de la réalité ? “Les gens montrent les meilleures parties de leurs mariages”, a déclaré Haywood.

En fin de compte, le commerce des mariages n’est que cela – un commerce

“Beaucoup, beaucoup de couples entrent dans la catégorie de l’écoute d’un parent ou de la sous-traitance d’opinions à des amis ou à Internet”, a déclaré Meyer. “Cela se transforme en un imitateur de quelque chose qu’ils pensent devoir faire.” Ils embauchent un vendeur parce qu’ils ont entendu dire qu’ils étaient meilleurs ou célèbres ou dans un certain échelon, “et peut-être que ce n’est pas la personne qu’ils auraient dû embaucher sur leur budget.”

Norcross se souvient avoir récemment planifié un mariage pour quelqu’un qui semblait essayer de suivre ce que sa sœur avait fait, demandant finalement à la mariée : “Pourquoi planifiez-vous ce grand mariage que vous ne voulez pas ?”

Bon nombre des planificateurs à qui j’ai parlé savaient qu’il existe un certain niveau de sagesse conventionnelle selon lequel les mariages sont trop chers, et ils ont contesté que l’industrie profite des gens. « Il y a une perception qu’il n’est pas bien de ‘gagner de l’argent’. Pourquoi pas?” dit Haywood.

En fin de compte, le business des mariages n’est que cela – un business. C’est un projet capitaliste comme un autre. Les gens sont tellement pris dans le romantisme et la beauté de l’entreprise qu’ils l’oublient.

Nous vivons dans un monde qui essaie constamment de nous duper et de nous duper, où nous sommes toujours entourés d’arnaques, grandes et petites. Il peut sembler impossible de naviguer. Toutes les deux semaines, rejoignez Emily Stewart pour examiner toutes les petites façons dont nos systèmes économiques contrôlent et manipulent la personne moyenne. Bienvenue à La grande pression.

