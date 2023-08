Pourquoi les marais salants de Venise pourraient aider à sauver la ville

L’un des sites sur lesquels travaille l’équipe de We Are Here Venice se trouve sur un marais salé naturel, entouré d’un côté par une plate-forme en forme de rein de remplissage dragué de la lagune. Dans les endroits où la boue est sèche, le sol s’est séparé en plaques qui évoquent de petites plaques tectoniques, jonchées de pinces de crabe blanc comme des os cueillies et lâchées par des goélands volant au-dessus. Trois bâtons orange marquent l’endroit où une clôture entre le marais salé et le remplissage sera enlevée pour permettre l’échange d’eau et le mouvement des sédiments, faisant que les deux écosystèmes « se parlent », comme Jane da Mosto, la directrice exécutive et cofondatrice de WAHV, le décrit.

Marchant sur l’île en bottes de caoutchouc, lâchant à chaque pas des bouchées de boue noire, da Mosto explique que « tout cela représente une sorte de capital naturel ». Non seulement les marais stockent du carbone, mais «ces environnements abritent également des habitats de poissons et une énorme population d’oiseaux», ajoute-t-elle. Même la criste marine, plante comestible des marais, « pourrait être cultivée comme une récolte ». Les marais sont également des puits de carbone plus efficaces que les forêts, car les plantes des marais qui stockent le carbone sont progressivement enfouies sous les sédiments au fur et à mesure que la marée les submerge, piégeant le carbone pendant des siècles.

Da Mosto voit la ville comme une sorte de laboratoire de solutions environnementales aux applications plus larges. « Venise est un miroir sur le monde », dit-elle. « Si la ville reste un exemple de tous les problèmes du monde, comme c’est le cas aujourd’hui, alors il ne sert à rien d’essayer de la maintenir en vie. Mais nous devrions être capables de montrer comment transformer les remplissages en marais salants écologiquement productifs et comment transformer une économie basée sur le tourisme de masse en une économie basée sur son capital naturel.

Catherine Bennett est une journaliste indépendante basée à Paris.