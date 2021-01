La police arrête un homme lors d’un rassemblement de soutien au chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny à Saint-Pétersbourg – Olga Maltseva / Olga Maltseva

Lorsque l’opposition russe a décidé cette fois de tenir une manifestation devant la Loubianka, siège du redoutable Service fédéral de sécurité (FSB), elle a fait monter les enchères. En réponse, le Kremlin a choisi de doubler.

Les manifestations de la semaine dernière se sont heurtées à des violences policières sporadiques qui, si horribles soient-elles, semblaient simplement résulter d’une réaction excessive et d’une indiscipline locales.

La réponse d’hier n’a pas été simplement plus sévère, elle l’a été systématiquement. Tout le centre de Moscou a été transformé en forteresse; les gaz lacrymogènes et les tasers utilisés à Saint-Pétersbourg; détenus contraints de s’allonger dans la neige à Kazan. Dans l’ensemble, alors que peut-être moins sont venus pour marcher cette fois, le nombre d’arrestations était plus élevé: près de cinq mille.

La stratégie du gouvernement semble être de faire monter la pression petit à petit. Le but est de faire fuir tous les opposants, à l’exception de l’opposition véritablement intransigeante, par la menace d’arrestation ou de passage à tabac quasi aléatoire, et de ne laisser à chacun aucun doute que le Kremlin pourrait faire encore pire, et le fera s’il le faut.

Poutine, après tout, est un dictateur post-moderne. Son régime s’est dans une large mesure maintenu non pas par la peur et la force, mais par l’apathie. Les Russes sont convaincus que, si imparfaite soit-elle, ce qu’ils ont est à peu près ce qu’ils pouvaient espérer.

On leur a également vendu l’idée que la politique ne sert à rien. Dans une fausse démocratie gérée par étapes, les partis «d’opposition» sont sans dents et laids, alors pourquoi voter pour eux? Si le changement est impossible, pourquoi risquer la persécution en y travaillant?

Le chef de l'opposition russe Alexei Navalny est vu au point de contrôle des passeports de l'aéroport Sheremetyevo de Moscou

C’est ce qui fait de Navalny un problème pour les vieillards du Kremlin. En continuant à s’organiser et à faire campagne, en mettant ses révélations dévastatrices sur la corruption officielle sur Internet là où le Kremlin ne peut la réprimer, et maintenant en se mettant volontairement entre les mains de ses persécuteurs, Navalny ne fait pas que saper la prétention de Poutine de travailler pour le bien de son peuple. Il rappelle également aux Russes qu’ils ont encore des choix et que la vraie politique n’est peut-être pas morte, juste au repos.

Poutine ne voudra peut-être pas gouverner depuis un trône de baïonnettes, mais il le fera s’il le faut. La vérité tragique est que plus les manifestations sont fructueuses, moins elles sont susceptibles de garantir la liberté de Navalny. Mais il devait probablement le savoir.

Le régime de Poutine ne va nulle part de si tôt. Il a le soutien des élites et des forces de sécurité. Mais Poutine ne durera pas éternellement, et c’est un long match.

Après tout, la lutte n’est pas vraiment entre Navalny et Poutine. Il s’agit plutôt de légitimité et d’espoir. Plus le régime actuel se révèle comme une kleptocratie autoritaire, moins il peut revendiquer sa légitimité. Et plus l’opposition peut survivre longtemps, plus grandes sont les chances de raviver l’optimisme et l’espoir parmi ces nombreux Russes mécontents du statu quo.

Le Dr Mark Galeotti est professeur honoraire à l’École des études slaves et est-européennes de l’UCL et auteur de «Une brève histoire de la Russie».