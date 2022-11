Pourquoi les mandats de masque ne résoudraient probablement pas la crise dans les hôpitaux pour enfants

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par courrier électronique aux abonnés. Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

Les appels croissants pour rétablir les mandats de masque ne sont pas entendus par les responsables de la santé.

Mais quel impact les mandats de masques à travers le Canada auraient-ils réellement sur l’augmentation des infections à VRS et à la grippe dans les hôpitaux pour enfants ?

Tous les virus ne sont pas identiques et imposer des masques est désormais plus difficile à justifier.

Les masques sont une couche de protection efficace dans la lutte contre le COVID-19 et ont été essentiels tout au long de la pandémie, aidant à prévenir l’infection, à ralentir la transmission et à rendre les environnements intérieurs surpeuplés plus sûrs lorsqu’ils sont utilisés de manière appropriée.

Mais alors que tout le monde est encouragé à porter un masque pour se protéger dans certaines situations pendant la saison des maladies respiratoires, les rendre obligatoires est maintenant plus difficile à justifier pour un large éventail de raisons.

Pas un seul médecin-chef provincial et territorial du pays n’a choisi de rendre à nouveau l’utilisation du masque obligatoire, malgré la pression croissante du public et les appels de certains médias et médecins de première ligne pour que les masques soient mandatés afin d’alléger la pression sur les hôpitaux.

Les meilleurs médecins de Colombie britannique , Ontario , Québec , Alberta , Manitoba , Saskatchewan , Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont tous dit que ce n’était pas le moment de rétablir les mandats de masque, mais continuer à recommander des masques pour ralentir la propagation virale.

La question est de savoir quel impact les mandats de masque généralisés à travers le Canada auraient-ils réellement sur le augmentation du virus respiratoire syncytial (VRS) chez les enfants et les retour rapide de la saison grippale annuelle accablent actuellement les hôpitaux pour enfants dans une grande partie du pays?

REGARDER | Les provinces résistent à la pression croissante pour le retour des mandats de masque :

Les provinces résistent aux mandats de masque alors que les infections respiratoires augmentent Les experts de la santé font pression pour le port du masque en public alors que les maladies respiratoires augmentent, mais des provinces comme le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique résistent aux appels pour le renouvellement des mandats de masque.

«Ce n’est vraiment pas clair parce que le VRS se transmet principalement dans les garderies et chez les jeunes enfants et là on ne veut pas avoir de mandats de masques», a déclaré la Dre Caroline Quach-Thanh, infectiologue pédiatrique à l’Hôpital pour enfants Sainte-Justine de Montréal. et l’ancien président du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

“Nous voulons que les enfants puissent se développer et mener une vie normale autant que possible”, a-t-elle ajouté. “Ce que vous devez vraiment faire, c’est réduire votre nombre de contacts et vous assurer que lorsque vous êtes malade, vous restez Et si vous ne pouvez pas rester à l’écart, alors vous portez un masque.

Tous les virus ne sont pas identiques

Les mandats de masque ont joué un rôle important dans la prévention de la propagation du COVID-19 et dans une large mesure de la grippe au cours des deux dernières années, ainsi que des mesures beaucoup plus extrêmes telles que les verrouillages, les restrictions de voyage, les fermetures d’écoles et la fermeture des entreprises intérieures.

La Dre Lynora Saxinger, médecin spécialiste des maladies infectieuses et professeure agrégée à l’Université de l’Alberta à Edmonton, a déclaré que l’impact des masques sur la transmission est souvent difficile à distinguer des autres mesures de santé publique qui ont été prises en même temps.

“Si tout le monde utilisait régulièrement d’excellents masques, il y a cette idée que nous n’aurions aucun problème et je ne pense pas que ce soit vrai, je ne pense pas que cela soit étayé par des preuves”, a-t-elle déclaré.

“Mais je pense qu’ils peuvent avoir un rôle dans la réduction de la transmission qui pourrait être important, et que le temps est toujours meilleur plus tôt que plus tard. Vous ne voulez pas les mettre lorsque le cheval est bel et bien hors du Grange.”

Les mandats de masque sont des mesures de santé publique lourdes qui étaient plus justifiables avec un nouveau virus avant le développement de vaccins et de traitements COVID-19, mais tous les virus ne sont pas identiques et Les niveaux de COVID se sont stabilisés ou ont chuté à travers le pays.

“Cela n’aura pas le même impact. Ce n’est pas que c’est un impact nul, mais cela aurait-il autant d’impact avec le VRS que pour le COVID ? Probablement pas”, a déclaré le Dr Amesh Adalja, médecin spécialiste des maladies infectieuses au Johns Hopkins Centre pour la sécurité sanitaire à Baltimore.

“La meilleure façon de maîtriser le VRS dans la situation actuelle est de s’assurer que les enfants, lorsqu’ils sont malades, restent à la maison. Mais chaque virus respiratoire ne se prêtera pas aux mêmes choses qui fonctionnent pour COVID .”

Adalja a déclaré qu’il y avait également des problèmes avec les enfants portant des masques, y compris leur capacité à les porter correctement et l’ajustement du masque, en plus du fait que les enfants sont plus susceptibles d’être infectés par le VRS en touchant des surfaces puis leur visage.

Les mandats de masque ont joué un rôle important dans la prévention de la propagation du COVID-19 et dans une large mesure de la grippe au cours des deux dernières années, ainsi que des mesures beaucoup plus extrêmes telles que les verrouillages, les restrictions de voyage, les fermetures d'écoles et la fermeture des entreprises intérieures. (Evan Mitsui/CBC)

Le RSV se transmet également différemment des autres virus, a déclaré Quach-Thanh, soulignant un Étude de 1981 dans le Journal of Pediatrics cela suggérait que le VRS se propage principalement par contact étroit, gouttelettes et surfaces.

“C’est une étude fascinante qui montre que la transmission par [surfaces] se produit, mais cela n’exclut pas la transmission par des particules d’aérosols à courte distance », a déclaré Marr, ajoutant que parce que l’étude a été réalisée dans un hôpital, un endroit généralement bien ventilé, le risque de transmission par aérosol pourrait avoir été réduit. .

Le VRS affecte également différemment les adultes et les enfants, avec une Étude de 2015 dans le Journal of Clinical Microbiology suggérant que les tests antigéniques rapides pour le VRS ont une « faible sensibilité » chez les adultes, ce qui peut les rendre inefficaces, car ils excrètent beaucoup moins de virus que les enfants.

“Les masques ont probablement un certain impact sur la transmission du VRS, cependant, la transmission du VRS se produit probablement principalement d’enfants à enfants et la transmission de surface est très importante pour le VRS d’une manière qui ne l’est pas pour le COVID”, a déclaré Adalja.

“Donc, les adultes portant des masques, ça n’aura probablement pas le même impact sur la transmission du VRS parce que ce ne sont pas vraiment des adultes qui le donnent aux enfants, ce sont des enfants qui le donnent aux enfants… Je ne pense pas que nous devions tout traiter comme si c’était du COVID -19.”

Linsey Marr, experte de la transmission aérienne des virus et professeure d’ingénierie à Virginia Tech à Blacksburg, en Virginie, a déclaré que les mandats de masque aideraient probablement à réduire le nombre de cas de grippe.

“Pendant la première année de la pandémie, lorsque les gens s’éloignaient et se masquaient, il n’y avait presque pas de grippe. Les mesures que nous prenions contre le COVID-19 étaient très efficaces contre la grippe”, a-t-elle déclaré. “Pour RSV, l’effet d’un mandat de masque n’est pas aussi clair.”

Le SRAS-CoV-2, la grippe et le VRS sont tous des bêtes différentes et l’utilisation des mandats de masque comme solution unique à la crise dans les hôpitaux pour enfants peut être une simplification excessive qui ignore les différentes façons dont ces virus se propagent et les groupes d’âge qu’ils frappe le plus fort.

REGARDER | La pression sur les hôpitaux pour enfants suscite des appels au retour des mandats de masque

Les appels se multiplient pour le retour des mandats de masque en raison de l’afflux d’enfants malades Certains appellent les gouvernements à réimposer des mandats de masque pour ralentir la propagation des maladies respiratoires et réduire la pression sur les hôpitaux pour enfants, qui voient un afflux de VRS, de grippe et de COVID en même temps, entraînant des temps d’attente plus longs et certaines chirurgies annulées.

“Les bébés sont les plus exposés au VRS, et ils ne peuvent pas porter de masques, bien sûr. Les bébés attrapent le virus des personnes qui les entourent, et si ces personnes se masquent, il y aurait moins de VRS dans l’air et sur les surfaces”, a déclaré Marr. .

“Les bébés seraient exposés à moins de virus et seraient moins susceptibles d’être infectés. Donc, en théorie, un mandat de masque pourrait aider à réduire les cas de VRS, mais il y a beaucoup plus d’incertitude quant à l’ampleur de l’effet.”

Plus d’outils pour lutter contre la propagation des virus

Une chose que le VRS et la grippe ont en commun est qu’ils sont beaucoup plus graves pour les nourrissons et les personnes âgées, mais contrairement au VRS, nous avons plus d’outils dans notre boîte à outils contre la grippe – les données montrent que nous ne les utilisons pas assez largement.

Moins de 40 % des Canadiens ont choisi de se faire vacciner contre la grippe en 2020, selon la plus récente données fédérales bien qu’il soit recommandé et disponible pour tous les enfants de plus de six mois.

“La grippe augmente à un rythme particulièrement rapide en ce moment, et les jeunes enfants courent un risque plus élevé de maladie grave s’ils sont infectés par la grippe”, a déclaré le Dr David Naylor, coprésident du groupe de travail sur l’immunité COVID-19 du gouvernement fédéral. “Malheureusement, l’adoption du vaccin contre la grippe chez les enfants reste faible.”

Dans Alberta un peu plus de 27% de la population s’est fait vacciner contre la grippe l’année dernière, et jusqu’à présent, seulement 15% des Albertains ont retroussé leurs manches cette année – avec des nourrissons, des tout-petits et des enfants bien en dessous de 10% de couverture.

“Il n’y a pas de vaccin contre le VRS”, a déclaré Naylor. “Mais accélérer les vaccins contre la grippe chez les très jeunes et les très vieux est crucial.”

Des vaccins contre le VRS sont en préparation et il y a de l’espoir qu’un pourrait être disponible dans un proche avenir, et Sanofi et AstraZeneca ont annoncé le Commission européenne autorisée un médicament anti-VRS à dose unique appelé nirsevimab plus tôt ce mois-ci.

“Cela va être important. C’est quelque chose que le Canada devrait avoir et que les États-Unis auront aussi éventuellement”, a déclaré Adalja. “Et puis peut-être que d’ici la saison prochaine, nous aurons des vaccinations contre le VRS ciblées sur les adultes à haut risque et les femmes enceintes.”

L’augmentation rapide du VRS et de la grippe dans les hôpitaux pour enfants de l’Ontario est montrant les premiers signes de ralentissement le nombre de jeunes de 5 à 17 ans se présentant à l’hôpital avec des symptômes respiratoires passant de 1 134 le 9 novembre à 824 le 16 novembre.

“Les hôpitaux pédiatriques sont toujours touchés par le VRS chaque année. C’était généralement une maladie hivernale. Ici, cela semble être une maladie automnale, et nous semblons avoir une augmentation plus précoce hors saison”, a déclaré Adalja.

“Si cela va être plus grave ou non, je pense que nous devons voir, mais il est clair que chaque enfant avant l’âge de trois ans contracte le VRS.”

REGARDER | Est-il temps de ramener les mandats de masques ? :

Est-il temps de ramener les mandats de masques ? | Question rapide Le Dr Barry Pakes, médecin hygiéniste de la région de York, et le Dr Fahad Razak, ancien chef de la Table scientifique de l’Ontario, discutent de la question de savoir si les responsables de la santé publique devraient rétablir les mandats de masque pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés par un triple coup dur de maladies respiratoires.

Mais la baisse des visites à l’hôpital pour les nouveau-nés à quatre ans a été moins prononcé avec une moyenne sur sept jours à 1 110 contre un pic de 1 263 le 11 novembre, et des provinces comme Nouvelle-Écosse et Québec voient encore une augmentation sans précédent de patients pédiatriques.

“Les masques sont un outil, mais ce sur quoi vous devez vraiment vous concentrer, c’est la protection des plus vulnérables et pour le VRS, ce sont de jeunes bébés”, a déclaré Quach-Thanh.

“Si vous accouchez pendant l’hiver, assurez-vous que quiconque vient voir le bébé ne présente aucun symptôme, et plus encore, diminuez les contacts avec ces nourrissons – protégez-les, mettez-les dans un cocooning. C’est vraiment ce que nous voulons faire.”