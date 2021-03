Pourquoi les mamans partout font confiance à la société honnête de Jessica Alba

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Lorsque Jessica Alba a constaté qu’elle ne pouvait pas trouver une marque à qui confier ses besoins quotidiens, et qui offrait des articles d’auto-soins efficaces sans produits chimiques agressifs, elle a décidé de créer une entreprise pour faire exactement cela. Et pour rendre son intention claire, elle l’a appelé Honnête.

Depuis sa création, Honnête est passé de offrant une variété d’articles pour bébés propres comme des couches et des lingettes. Aujourd’hui, l’entreprise est devenue une marque de bien-être à part entière avec des produits sûrs et efficaces dans des catégories telles que le bain, le corps et les soins personnels, beauté et domicile.

Et sa base de fans est passée des mamans et futures mamans à quasiment toutes les personnes et tous ceux qui apprécient les valeurs de Honest, et leur attachement à la sécurité et à la transparence dans tout ce qu’ils créent. Comme si cela ne suffisait pas, l’entreprise est également socialement consciente, mettre en œuvre des initiatives et des partenariats communautaires qui donnent aux gens accès à des options sûres et efficaces, en particulier lorsqu’ils en ont le plus besoin. Ils ont fait don de plus de 20 millions de produits à des personnes dans le besoin depuis 2012.