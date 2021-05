Pourquoi les maisons sont si chères aux États-Unis

Avec Covid encourageant les citadins à déménager en banlieue et les familles à la recherche de bureaux à domicile et de plus grandes cours, les prix de la maison de rêve américaine ont grimpé en flèche.

Les prix des maisons ont bondi en mars, en hausse de 13,2% par rapport à l’année précédente, selon l’indice national des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller.

«Tout le monde s’attendait à ce que le logement se tarisse vraiment avec le reste de l’économie», a déclaré le PDG de l’Association nationale des constructeurs d’habitations, Jerry Howard. « Et en fait, c’est le contraire qui s’est produit. Des gens qui ont été en quelque sorte effrayés hors des villes par la pandémie. »

Les propriétaires ne voulant pas vendre, une offre record de maisons à vendre a contraint les acheteurs à des guerres d’enchères intenses. À la fin du mois d’avril, il n’y avait que 1,16 million de maisons à vendre aux États-Unis, en baisse de 20,5% par rapport à l’année précédente.

Les coûts plus élevés des terrains, de la main-d’œuvre et des matériaux de construction, y compris le bois d’œuvre, ont également eu une incidence sur les constructeurs de maisons.

Alors que le taux hypothécaire fixe sur 30 ans se situe près d’un creux de 50 ans et que la demande est forte, poussant les prix à des sommets sans précédent, pourquoi l’offre de logements est-elle si faible? Regardez la vidéo pour savoir si les États-Unis sont à court de maisons.

