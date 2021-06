Pourquoi les maisons de luxe se vendent à un rythme rapide

Depuis le début de la pandémie, les Américains cherchant à acheter une maison sont aux prises avec des guerres d’enchères et un nombre limité de maisons à vendre.

Mais un domaine du paysage immobilier féroce s’améliore. C’est le segment du luxe, où les inscriptions sont en hausse et les maisons se vendent à un rythme rapide.

La demande est si grande que même les « éléphants blancs » – des maisons haut de gamme qui étaient sur le marché pendant des mois avant le début de la pandémie – se vendent rapidement alors que leurs propriétaires se livrent volontiers à des projets de rénovation pour les embellir. La motivation est le marché chaud des propriétés haut de gamme et une envie de rendre les plus minables plus séduisantes pour les acheteurs.

À une époque de pénurie sans précédent de logements disponibles, l’amélioration des ventes de propriétés plus grandes et haut de gamme signifie que quelques personnes montent dans l’échelle des prix et mettent un nombre limité de maisons moins chères sur le marché.

«Lorsque de plus grandes maisons se vendent, cela signifie qu’il libère des stocks dans les maisons du marché intermédiaire», explique Lawrence Yun, économiste en chef pour le National Associated of Realtors. « Il y a un effet d’entraînement, mais il est petit. »

Pour les propriétaires prêts à dépenser des milliers de dollars pour rendre leurs propriétés haut de gamme « prêtes à emménager », ces efforts sont désormais souvent récompensés lorsque les acheteurs paient le prix fort.

L’agent immobilier JoJo Romeo et son client Edward Li Soumis

JoJo Romeo, un agent immobilier à Irvine, en Californie, spécialisé dans les propriétés de luxe, a géré 12 projets de ce type pour des vendeurs au cours de la dernière année.

Dans de nombreux cas, il s’agissait d’« éléphants blancs ».

«Les clients diront:« Oh, le marché est vraiment bon. Je veux obtenir le meilleur prix pour ma maison », dit Roméo. «Et je dis: ‘Vous n’allez pas le faire parce que ce n’est pas clé en main.’»

Edward Li a décidé en juin 2019 qu’il voulait vendre la maison de cinq chambres qu’il possédait avec ses parents à Irvine, en Californie, depuis 13 ans.

Il a inscrit la propriété de 3 600 pieds carrés, qui dispose d’une piscine et se trouve dans la communauté fermée de Turtle Ridge, pour 3,49 millions de dollars.

Huit mois plus tard, Li n’avait toujours pas d’offres.

C’est alors que Roméo l’a contacté.

« Elle est comme, » Quelle est la situation avec cette maison? « », Se souvient Li, un consultant en ingénierie en affaires. Elle a ensuite insisté pour qu’il remodèle.

« Nous servons un marché haut de gamme où les acheteurs ne veulent tout simplement rien réparer », se souvient-il.

Li a accepté. La maison était louée depuis plus d’une décennie et avait une tache sur la moquette et les murs beiges.

EN HAUT : l’ancienne maison d’Edward Li avant la transformation. EN BAS: l’ancienne maison d’Edward Li après sa transformation.

Soumis

Après une rénovation de 150 000 $, Roméo a remis la maison en vente en juillet. Il a reçu trois offres au cours de la première semaine, puis s’est vendu pour 3,55 millions de dollars.

Une confluence de tendances alimente la demande renouvelée de maisons haut de gamme comme celle de Li. Les Américains aisés veulent plus d’espace lorsqu’ils travaillent, apprennent et se divertissent de chez eux. Ils ont également les moyens d’acheter, aidés par une épargne plus élevée, des taux hypothécaires historiquement bas et la flambée des cours des actions qui ont gonflé leur patrimoine et leur ont permis d’offrir de grandes quantités de liquidités pour de nouvelles maisons.

« Il y a cette prise de conscience accrue de la maison et les personnes fortunées qui passaient leur temps à voyager passent soudainement beaucoup de temps à la maison », explique Diane Hartley, présidente de l’Institute for Luxury Home Marketing à Dallas. « Et maintenant, ils veulent que leurs maisons soient plus grandes et meilleures. »

Au début de la pandémie, les ordonnances de séjour à domicile ont empêché les acheteurs de rechercher un logement et ont découragé les vendeurs de répertorier les propriétés. Mais cela a changé en mai 2020, lorsque les visionnages en ligne à distance sociale ont commencé à décoller.

Dans les mois qui ont suivi, la demande a dépassé de loin l’offre et le logement aux États-Unis a gagné environ 2,5 billions de dollars en valeur pour 2020 – le plus en une seule année depuis 2005, selon une analyse de Zillow.

«Les gens voient l’immobilier d’une manière plus spéciale qu’avant et c’est un changement de préférence que nous constatons dans tous les segments du marché immobilier américain», déclare Yun, économiste de NAR.

Avance rapide jusqu’en 2021. La maison de luxe typique en vente au cours du premier trimestre a passé 61 jours sur le marché – 38 jours de moins qu’au cours de la même période en 2020, selon Redfin. Cela se compare à 26 jours de moins pour les maisons chères, 18 jours de moins pour les maisons à prix moyen et 14 jours de moins pour les maisons abordables, selon Redfin.

Le nombre de maisons vendues pour plus d’un million de dollars a augmenté de 81 % en février, selon la National Association of Realtors. Dans le Midwest, le nombre a doublé au cours de la même période. Dans le Nord-Est, le volume a augmenté de 98 %. Dans le Sud, il a augmenté de 94 %.

Ce ne sont pas seulement les rénovations coûteuses comme celles de Li qui donnent des résultats.

Patrick Ryan, un agent immobilier à Chicago, a dépensé 3 000 $ pour réparer une annonce unifamiliale dans le quartier de Wicker Park. Bien que neuf, le logement ne s’était pas vendu

« J’ai découvert qu’ils n’avaient pas tiré la chasse d’eau depuis huit mois », dit Ryan. « Alors ils avaient des bagues sur eux. Cela ressemblait à une propriété saisie.

Il a fait peindre la maison et la nettoyer professionnellement. Et avec l’ajout de quelques fleurs sur le porche, l’inscription a été conclue en quatre jours pour 1,72 million de dollars, soit 97% du prix demandé en août.

«Si vous essayiez de vendre votre voiture», dit Ryan, «vous iriez la détailler.»

Dans l’ensemble, la pénurie d’approvisionnement sur le marché du luxe est moins grave que dans les autres niveaux de prix, en partie parce que davantage de propriétaires haut de gamme mettent leurs propriétés en vente. Les nouvelles inscriptions de maisons de luxe ont augmenté de 15,8% en glissement annuel au premier trimestre, tandis que les inscriptions dans la plupart des autres niveaux de prix ont diminué, selon Redfin.

Ce n’est qu’en construisant plus de maisons dans d’autres niveaux de prix que les niveaux de stocks peuvent s’accumuler suffisamment pour aider les premiers acheteurs, qui ont toujours du mal à trouver des maisons sur le marché actuel, explique Yun, l’économiste de NAR.

Étant donné que l’offre répond à la demande sur le marché du luxe, les vendeurs de maisons pourraient considérer l’embellissement de leur maison comme un moyen de se démarquer de la foule.

Li dit que même s’il est heureux d’avoir dépensé l’argent supplémentaire pour réparer la maison, c’était néanmoins un dilemme.

« Je pense que je l’ai vendu trop tôt », dit-il en riant.

Swapna Venugopal Ramaswamy est le journaliste du logement et de l’économie pour USA TODAY. Suivez-la sur Twitter @SwapnaVenugopal