Pourquoi les magasins commencent à vendre des trucs de Noël en septembre

Vous n’êtes peut-être pas près d’être prêt pour les vacances, mais les chaînes de magasins le sont certainement.

Les arbres de Noël sont déjà sur les planchers de vente chez Costco et Lowe’s, les ventes de fin d’année de Walmart commencent le 1er octobre et Target offre son “accès le plus précoce jamais” aux offres de vacances à partir du 6 octobre. Amazon organise un nouvel événement de vente “Prime Day” sur 11 et 12 octobre.

Le fluage des fêtes n’a rien de nouveau, car chaque année les détaillants commencent la saison de Noël de plus en plus tôt. Mais est-ce devenu incontrôlable ? Les consommateurs devraient-ils être inondés de musique, d’affichages et de publicités de vacances en octobre – un mois communément associé aux World Series, à la cueillette des pommes et à Halloween ?

“Il est inapproprié pour le consommateur de pousser les achats de vacances de décembre en septembre et octobre”, a déclaré David Katz, directeur du marketing chez Randa Apparel & Accessories, qui fabrique Levi’s, Tommy Hilfiger et d’autres marques.

Les détaillants ont de nombreuses raisons de relancer les vacances, leur période la plus importante de l’année. Certains magasins réalisent jusqu’à la moitié de leurs ventes annuelles pendant la période des fêtes. Une saison des fêtes faible peut s’avérer ruineuse.

Les acheteurs réagissent aux signaux émotionnels et comportementaux des magasins, et commencer tôt les thèmes des fêtes peut inciter les consommateurs à commencer à acheter des cadeaux.

“La musique, l’esthétique et les paysages de Noël affectent leur comportement d’achat. Cela pourrait donner aux consommateurs l’occasion de se faire plaisir un peu plus et de dépenser”, a déclaré Charles Lindsey, professeur agrégé de marketing à l’Université de Buffalo.

Et cette année, il y a de nouvelles incitations pour le fluage des vacances.

Des prix plus élevés sont pris en compte dans les décisions d’achat cette année, et ces premières offres promotionnelles permettent aux acheteurs d’étirer leur budget sur une plus longue période, a déclaré Danielle Inman, porte-parole de la National Retail Federation. Exemple concret : plus de la moitié des clients commencent à rechercher et à planifier leurs achats des Fêtes en octobre, selon Walmart.

L’année dernière, les détaillants ont encouragé les clients à acheter tôt pour s’assurer qu’ils pouvaient obtenir ce qu’ils cherchaient et éviter d’éventuels retards d’expédition. Cette année, les détaillants ont sérieusement mal évalué la demande et sont assis sur trop de vêtements décontractés, d’articles pour la maison et d’autres articles non essentiels. Ils offrent des remises tôt en partie pour vider les étagères et libérer de l’argent pour apporter de nouveaux produits pour 2023.

Mais il y a des risques à prolonger trop longtemps les offres de vacances. Les magasins utilisent des promotions pour convaincre les acheteurs d’acheter tout de suite ou de risquer de perdre. Une promotion d’octobre perd de son efficacité si les acheteurs pensent qu’ils peuvent toujours trouver les mêmes produits en solde en décembre ou en janvier.

“Si je vais avoir une saison de vacances de quatre mois, je ne suis pas aussi motivé à acheter maintenant”, a déclaré Katz. “Vous perdez le sens de l’urgence et de l’immédiateté.”