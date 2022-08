Pourquoi les MacBook n’ont-ils pas d’écran tactile ?

Après avoir examiné pratiquement tous les MacBook depuis le début de l’ère des Mac Intel jusqu’au versions actuelles de la puce M2, j’ai vu beaucoup de fonctionnalités ajoutées, supprimées et parfois ajoutées à nouveau. Cela vaut pour les ports HDMI, les emplacements pour cartes SD et même le connecteur MagSafe. Mais une fonctionnalité parfois demandée qui n’a jamais fait partie d’un ordinateur fabriqué par Apple est un écran tactile.

Je n’ai pas beaucoup réfléchi à l’idée ces derniers temps, étant plus préoccupé par des questions telles que : Pourquoi le MacBook Pro 13 pouces M2 existe-t-il ? Mais mon collègue Abrar Al-Heeti m’a récemment demandé d’intervenir sur le sujet pour une vidéo de questions-réponses.

Cela m’a forcé à m’asseoir et à expliquer pourquoi les écrans tactiles sont si courants sur les ordinateurs portables Windows et même les Chromebooks, mais pas sur les Mac.



Apple veut que vous ayez l’impression que vous devriez acheter un MacBook et un iPad pour profiter pleinement de l’expérience Apple. Les modifications récentes du système d’exploitation rendent iPadOS un peu plus semblable à Mac et MacOS un peu plus semblable à iPad, mais il y a encore beaucoup de lumière du jour entre eux. Au contraire, le pendule se tourne davantage vers l’ajout de fonctionnalités Mac aux iPad que l’inverse.

Les ordinateurs portables Windows en ont juste plus besoin. Parce que la plupart des ordinateurs portables Windows ont un système d’exploitation fabriqué par Microsoft, des puces fabriquées par Intel ou AMD et du matériel fabriqué par un large éventail d’autres fabricants, ces PC n’ont pas la cohésion globale que vous obtenez du combo matériel/logiciel/puce interne d’Apple. Franchement, la plupart du temps, lorsque j’utilise le toucher sur un ordinateur portable Windows, c’est parce que je me heurte à une situation où la navigation par défaut du pavé tactile n’est pas aussi bonne qu’elle devrait l’être.

Sarah Tew / Crumpe



Apple l’a déjà essayé, avec la Touch Bar. Comme toujours, il y a un astérisque à la règle du MacBook sans contact. La barre tactile maintenant presque morte, trouvée à l’origine sur plusieurs ordinateurs portables MacBook Pro, mais maintenant uniquement sur ce dernier MacBook Pro 13 pouces solitaire, est techniquement un écran tactile, même s’il ne mesure que 60 pixels de haut. Mais à titre expérimental, il est prudent de considérer cela comme un échec, et cela pourrait même être une incitation supplémentaire pour Apple à rester plus loin des écrans tactiles.

Et ne pensez pas que les gens n’ont pas essayé de toucher les Mac. En 2008, j’ai passé en revue un MacBook qui a été démonté et remonté dans une tablette à écran tactile. Appelé l’Axiotron ModBook, il n’a pas duré longtemps. Il y avait aussi un appareil appelé AirBar qui pouvait se connecter via USB et ajouter un type de sensibilité tactile aux écrans Mac. Cela n’a pas très bien fonctionné non plus.

Mais il y a de la lumière à l’horizon pour l’idée du Mac à écran tactile. Maintenant que (certains) iPad et Mac exécutent les mêmes puces en silicium Apple de la série M, la lumière du jour entre ces produits est plus mince que jamais. Cela signifie-t-il que les deux produits finiront par fusionner en un seul appareil ? Pas de sitôt, mais peut-être sommes-nous plus proches qu’il y a un an.