Pourquoi les luttes de Man United sont liées à celles de Rashford

Une équipe de football est aussi bonne que ses buteurs, et pour Manchester United, cela signifie généralement que leur fortune est directement liée à la forme de Marcus Rashford. Pour le moment, ce n’est pas une bonne nouvelle à Old Trafford.

United connaît son pire début de saison depuis 1989-90, après avoir perdu quatre de ses sept premiers matches de Premier League. Rashford, qui est devenu le joueur le mieux rémunéré du club en signant en juillet un contrat de 325 000 £ par semaine sur cinq ans, a marqué une fois lors de ces sept matchs, avec un autre blanc lors de la défaite en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Ce n’est pas le retour que l’on attend d’un joueur considéré comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Mais la vue de l’international anglais remplacé à la 77e minute de la défaite 1-0 de United à domicile contre Crystal Palace samedi résumait la situation du joueur et de l’équipe.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Peu d’attaquants soufflent aussi chaud et froid que Rashford, mais le problème de United est qu’ils n’ont personne en mesure de combler le vide en matière de but alors qu’il souffre d’une de ses baisses de forme habituelles.

Le joueur de 25 ans a connu sa meilleure saison de buts pour United en 2022-23, avec 32 toutes compétitions confondues. À son tour, l’équipe d’Erik ten Hag a terminé troisième de la Premier League et a atteint les deux finales de coupe nationale, remportant la Coupe Carabao contre Newcastle en février.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Entre son retour de la Coupe du monde 2022 en décembre et ce succès en Coupe Carabao à Wembley, Rashford a marqué 17 buts en 19 matchs – une forme qui a banni le souvenir de la saison précédente où il n’avait marqué que cinq buts toutes compétitions confondues en 32 apparitions. . Mais alors que Rashford a porté United au milieu de l’hiver avec ses buts, il n’en a contribué que quatre lors de ses 18 derniers matchs de la saison. Cette perte de forme était à l’image de l’équipe, l’équipe de Ten Hag n’ayant pas réussi à remporter 10 de ses 22 derniers matchs après avoir battu Newcastle à Wembley.

Si l’on prend en compte les matchs de cette saison – United en a perdu cinq sur neuf toutes compétitions confondues – leur séquence finale après la Coupe Carabao se lit comme suit : P31, W16, D4, L11. Rashford en a joué 25 et a marqué cinq fois.

Ten Hag et Rashford peuvent invoquer un certain nombre de circonstances atténuantes pour expliquer la diminution de la contribution du joueur.

La saison dernière, la fatigue a été un facteur dans la baisse de forme de Rashford après son passage en Coupe du monde avec l’Angleterre au Qatar. Les options offensives du manager, tant en termes de qualité que de personnel, ont été durement touchées par des problèmes disciplinaires avec Jadon Sancho, Antoine prendre un congé personnel pour faire face à des allégations d’agression, et la décision du club de ne pas réintégrer Mason Greenwood dans l’équipe après que les accusations de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif et d’agression provoquant des lésions corporelles réelles aient été abandonnées par le service des poursuites de la Couronne.

Blessures qui ont eu un impact sur la disponibilité des recrues estivales Mason Mount et Rasmus Hojlund ont également compromis la force offensive de United et, dans le même temps, ont imposé un fardeau plus lourd à Rashford.

Marcus Rashford a eu du mal à fournir les buts dont Man United a besoin cette saison. Alex Livesey/Getty Images

Mais les meilleurs joueurs sont ceux qui brillent dans l’adversité et trouvent quelque chose en plus lorsque leur équipe en a le plus besoin. Rashford n’a fait aucune de ces choses cette saison et ses statistiques par rapport à des joueurs similaires dans des clubs rivaux ne lui donnent pas une bonne image.

Jusqu’à présent cette saison, Rashford a inscrit un but et une passe décisive en Premier League, mais il n’a pas été sans occasions. Il a enregistré 28 tirs – plus que Son Heung-Min de Tottenham (20), Julián Álvarez de Manchester City (22), Mohamed Salah de Liverpool (21), Bukayo Saka d’Arsenal (18) et Alexander Isak de Newcastle (15) – mais a atteint la cible seulement six fois. Son taux de précision de tir de 21 % indique que les chances sont précipitées ou saisies avec peu de chances de succès – il est remarquable à quelle fréquence Rashford tire plutôt que de passer à un coéquipier dans une meilleure position – mais ses chiffres sont bien inférieurs au taux de conversion associé. avec un attaquant expérimenté.

En revanche, l’attaquant de Newcastle Isak a une précision de tir de 60 %, avec Son (50 %), Alvarez (45 %), Salah (48 %), Saka (50 %) et Jarrod Bowen de West Ham (45 %) qui s’inscrivent tous loin. des statistiques plus impressionnantes.

Ten Hag a déclaré à propos de Rashford après la défaite de samedi contre Palace : « Il sait qu’il peut faire mieux que maintenant », avant d’ajouter que le joueur et l’équipe « doivent investir beaucoup » l’un dans l’autre, ce qui est un code à peine déguisé pour » travailler plus dur les uns pour les autres. »

Mais c’est peut-être en partie le problème de Rashford. Quand il est en forme et que les buts sont fluides, tout semble si facile. Lorsque cela demande de la persévérance, de la persévérance et un travail acharné, Rashford et United semblent se débattre dans des sables mouvants.

Jusqu’à ce que Ten Hag trouve un moyen de rendre United moins dépendant de la forme et de l’humeur de Rashford, la fortune du joueur et de l’équipe sera inextricablement liée. Et ce n’est pas un bon endroit pour un grand club.