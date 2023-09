Pourquoi les loyers augmentent-ils plus rapidement à Brampton?

Les loyers à Brampton ont augmenté trois fois plus vite au cours de la dernière année que la moyenne nationale au Canada, selon un rapport sur les loyers.

Les données publiées par Rentals.ca ont révélé que les loyers moyens des logements d’une chambre ont augmenté de 8,9 pour cent partout au Canada sur une base annuelle depuis septembre.

Alors que d’autres villes canadiennes ont connu des variations de prix beaucoup plus prononcées au cours de cette période, notamment Laval, au Québec. avec 20,1 pour cent et Calgary, Alberta. avec 21,6 pour cent – ​​Brampton a éclipsé le pays avec des loyers qui ont grimpé de 29 pour cent pour les appartements d’une chambre. Les loyers des appartements de deux chambres ont également augmenté de 25,7 pour cent dans la région du Grand Toronto.

Même si l’Ontario a plafonné les augmentations de loyer à 2,5 pour cent en 2023 (et continue de faire de même pour 2024), la limite ne s’applique qu’aux immeubles construits avant le 15 novembre 2018. Le gouvernement de Doug Ford a supprimé le contrôle des loyers pour les logements les plus récents. un moyen d’inciter les promoteurs et de stimuler l’offre de logements en Ontario, ce qui peut entraîner des augmentations de loyer à deux chiffres.

Le rapport montre également que Brampton possède certains des prix de location les plus élevés, car elle figure parmi les cinq plus chères au pays pour les logements d’une chambre à coucher, à 2 274 $ par mois – bien qu’elle reste 346 $ de moins chaque mois qu’à Toronto. Le coût de location d’un logement moyen de deux chambres à Brampton est également nettement moins cher qu’à Toronto, s’établissant à 763 $ de moins, soit 2 650 $ par mois.

Même si le coût de la vie à Toronto et Mississauga est plus élevé que Brampton, les villes ont connu des augmentations de loyer allant d’environ 10 à 15 pour cent.

Classement national des loyers de Rentals.ca pour septembre 2023. (Rentals.ca)

Alors, qu’est-ce qui fait augmenter les loyers à Brampton plus rapidement que partout ailleurs ?

Le courtier et copropriétaire de Re/Max Realty Services, Gurinder Sandhu, qui supervise quatre bureaux dans la région de Peel, a déclaré jeudi à CTV News Toronto que quelques raisons contribuent à la hausse des prix.

« Brampton est la plaque tournante vers laquelle se dirigent les nouveaux immigrants pour un certain nombre de raisons », a déclaré Sandhu. « Il y a beaucoup d’emplois de niveau débutant, dans la fabrication et la distribution. Il y a aussi le Sheridan College, où un bon nombre d’étudiants arrivant au Canada avec un visa d’étudiant se dirigent vers cette destination, il y a donc une forte demande.

Selon le dernier recensement de Statistique Canada en 2021, Brampton comptait la troisième plus grande population immigrante de la province et la cinquième au Canada. Selon le recensement, environ 21 pour cent de la population de Brampton est composée de citoyens non canadiens, et plus de la moitié des habitants de la ville sont nés à l’extérieur du Canada.

L’année dernière, le Canada a accueilli un nombre record d’immigrants et le pays espère atteindre son objectif de 500 000 d’ici 2025.

« Brampton a toujours été l’une de ces communautés de banlieue où l’abordabilité, qu’il s’agisse d’une location ou d’un achat, était bien meilleure que celle du centre-ville (de Toronto). Notre population ne cesse d’augmenter, alors maintenant Brampton fait presque partie de la ville », a déclaré Sandhu.

En dehors de ce que Brampton offre aux nouveaux arrivants, Sandhu a souligné la crise du logement abordable dans la province comme un autre facteur qui fait grimper les prix des loyers à Brampton.

« Avec l’augmentation des taux hypothécaires – l’hyperaugmentation des taux hypothécaires depuis mars 2022 – nous voyons des gens qui pourraient éventuellement se permettre des paiements mensuels sur leurs achats, je suppose qu’il y a un an et demi, ne peuvent plus accéder à la maison qu’ils voulaient. dans cette partie de la ville », a déclaré Sandu.

En mai, la région de Peel a révélé qu’elle ne répond qu’à environ 19 pour cent de ses besoins en matière de logements abordables, ce qui signifie qu’elle dessert moins d’un ménage sur cinq. La région affirme qu’elle estime qu’il lui faudra jusqu’à 50 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour répondre pleinement à ses besoins en matière de logements abordables, avec 4 milliards de dollars supplémentaires simplement pour maintenir les mêmes niveaux actuellement satisfaits.

Sandhu recommande de s’associer à d’autres pour pénétrer le marché de Brampton, que les résidents potentiels recherchent un logement à louer ou à acheter.

« Je pense que nous arrivons au point où, dans notre ville, la copropriété ou la colocation deviendra probablement la norme si les tarifs de location continuent d’augmenter au rythme où ils le sont actuellement », a déclaré Sandhu.

Pour empêcher les propriétaires et les gestionnaires immobiliers de créer des logements locatifs illégaux pour loger plus de résidents que ce qui est autorisé dans une maison, la Ville de Brampton a annoncé en mars qu’elle mettrait à l’essai un programme au début de 2024. Le programme plafonnerait le nombre de résidents, créerait un système d’inspections aléatoires et d’amendes pour les locations sans permis, ainsi que d’envisager l’établissement d’un code de conduite des propriétaires.

Un plan final pour le programme pilote devrait être annoncé cette année et s’appliquerait à certains quartiers de Brampton ayant un volume plus élevé de logements locatifs.

Sandhu affirme cependant qu’un plan à long terme doit être élaboré par tous les niveaux de gouvernement et les promoteurs pour fournir des logements abordables.

«La raison pour laquelle il y a autant d’immigration est que tout le monde dans le monde reconnaît la ville de classe mondiale qu’est devenue Brampton», a déclaré Sandhu.

« Il faut encore plus d’impulsion pour que notre gouvernement comprenne réellement ce problème… Sinon, en augmentant au rythme auquel nous augmentons, les taux que nous observons ne seront pas durables, et cela créera des problèmes bien plus importants que ceux que nous observons. nous voyons maintenant.

Avec des fichiers d’Aisling Murphy du CP24