Avec les coûts énergétiques en tête de liste des préoccupations de la plupart des gens, vous n’êtes pas seul si vous essayez de trouver des moyens de réduire la consommation d’électricité à la maison.

Mais si vous essayez de le faire en utilisant des programmes plus courts pour lave-vaisselle et lave-linge, vous êtes presque certainement ajouter à votre facture d’électricité au lieu de faire des économies.

Si vous recherchez des moyens économiques de faire fonctionner vos appareils électroménagers, il existe un allié auquel vous n’auriez peut-être pas pensé : les ingénieurs qui les ont conçus et construits.

Pour les fabricants d’appareils électroménagers de tous bords à l’heure actuelle, le défi numéro un est de fournir des appareils plus économes en énergie.

Et si votre lave-linge ou votre lave-vaisselle a été acheté au cours des dernières années, il y a de fortes chances qu’il fonctionne différemment des machines que vous aviez il y a 10 ou 15 ans. Ce sera également beaucoup plus économe en énergie, mais pour exploiter les économies d’énergie qu’ils procurent, vous devez les utiliser de la bonne manière.

Ma belle-mère a récemment acheté une nouvelle machine à laver et était extrêmement inquiète lorsqu’elle a découvert que ses programmes duraient beaucoup plus longtemps que ceux de son vieil appareil de confiance. Elle a fini par arrêter un programme de lavage « éco » qui, selon elle, fonctionnait depuis trop longtemps, et est passé à un lavage rapide, convaincue qu’elle économisait de l’argent.

Mais le contraire est vrai.

Miele

Nous avons parlé au vice-président exécutif de Samsung, Moohyung Lee, responsable de l’équipe de recherche et développement de la marque pour les appareils numériques. Il a expliqué comment les machines de l’entreprise deviennent de plus en plus économes en énergie : « En supprimant le chauffage, nous pouvons réduire une grande partie de l’énergie nécessaire à une machine à laver. Mais le temps de lavage sera un peu plus long car nous n’utilisons que de l’eau froide.

En fait, Samsung affirme que ses prochaines machines à laver AI Ecobubble utilisent 70 % d’énergie en moins. (Comment ? Ils utilisent un mélange de technologies : y compris un générateur de bulles et une technologie d’onduleur numérique qui répond aux informations des capteurs pour choisir les paramètres optimaux pour la charge.)

Ce ne sont pas seulement les appareils Samsung, bien sûr. Tous les lave-linge et lave-vaisselle utilisent la majeure partie de leur énergie pour chauffer l’eau froide. Ainsi, le plus efficace est d’utiliser globalement moins d’eau et de ne pas la chauffer autant. Et c’est ainsi que fonctionnent les modes éco. Ils consomment 35 à 59 % d’énergie en moins qu’un lavage à chaud. Mais cela signifie un temps de fonctionnement plus long pour obtenir le même pouvoir de nettoyage.

Par exemple, le mode éco du lave-vaisselle HV651D60UK de Hisense prend bien plus de trois heures, soit plus de dix fois plus longtemps que son lavage le plus rapide et environ trois fois plus longtemps que le cycle standard.

En fait, les programmes de lavage rapide existent uniquement pour votre commodité. Vous ne devez les utiliser que si vous avez besoin de vêtements propres ou de vaisselle rapidement. Ces programmes utilisent plus d’eau et la chaufferont à une température plus élevée pour nettoyer rapidement la charge, mais cela se traduira par une consommation d’énergie plus importante. Ce qui signifie bien sûr une facture d’électricité plus élevée.

Conseils pour économiser de l’argent lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle ou votre lave-linge