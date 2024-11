Pourquoi les lois électorales inhabituelles de Pennsylvanie rendent le pays propice aux allégations électorales truquées

La Pennsylvanie étant censée devenir un État proche et crucial dans le Course à la présidence 2024il est inhabituel que les lois électorales soient à nouveau scrutées à la loupe.

Il y a d’abord le décompte. L’État ne propose pas de vote anticipé, mais propose plutôt l’option fastidieuse et lourde de paperasse du vote par correspondance à la demande. Il ne traite pas non plus ses bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin.

Ainsi, dans les heures qui suivront la clôture des bureaux de vote le jour du scrutin, alors que de nombreux États du champ de bataille publieront leurs totaux anticipés, postaux et du jour du scrutin, la Pennsylvanie comptera les bulletins de vote 24 heures sur 24 dans une course folle pour rattraper son retard.

Ensuite, il y a la « correction » ou la « guérison » des bulletins de vote comportant des erreurs mineures, comme par exemple un bulletin de vote postal mélangeant une signature. Si un bulletin de vote comporte des erreurs, chaque comté de l’État décide seul s’il laissera les électeurs les « corriger », ce qui crée des différences significatives dans la politique électorale à travers l’État. (La plupart des États ont une politique à l’échelle de l’État pour guérir les bulletins de vote.)

Et enfin, une fois les bulletins comptés, des contestations peuvent survenir. Les lois de Pennsylvanie offrent aux résidents une multitude de moyens de contester et de retarder la certification des résultats grâce à des recomptages, des appels et des litiges.

Les experts électoraux affirment que les lois de Pennsylvanie constituent un terrain fertile pour l’éclosion de revendications électorales truquées. Ils ont également souligné qu’il y a peu de raisons de croire que des allégations de fraude électorale non fondées – et les poursuites judiciaires qui y sont associées – empêcheront réellement la certification des résultats.

« La législature de Pennsylvanie a eu de multiples occasions de clarifier et d’améliorer la loi électorale de l’État », a déclaré Nate Persily, expert en droit électoral de NBC News et professeur à la faculté de droit de Stanford. «Il a délibérément choisi de ne pas le faire. Les lacunes de la loi créent un vide qui se remplit de théories du complot et oblige les tribunaux à apporter de la cohérence à un régime incohérent.»

L’ancien président Donald Trump et sa campagne ciblent déjà la Pennsylvanieaffirmant à tort qu’il y a une « tricherie » et une « fraude électorale » à grande échelle.

La campagne de Trump a décrit à plusieurs reprises les longues files d’attente dans le comté de Bucks lors du vote par correspondance comme une forme de suppression des électeurs qui, selon le candidat à la vice-présidence JD Vance, était une « fraude électorale » perpétrée par les démocrates. (Le secrétaire républicain au Commonwealth, Al Schmidt, a rejeté la demande de Vance.)

« Ils ont déjà commencé à tricher à Lancaster, ils ont triché. Nous les avons attrapés avec 2 600 voix », a déclaré Trump lors d’un récent rassemblement, interprétant mal un incident réel au cours duquel des centaines de demandes frauduleuses d’inscription sur les listes électorales ont été identifiées et rejetées dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie.

Ce type de campagne de désinformation est ce qui inquiète le plus Wendy Weiser. En tant que vice-présidente pour la démocratie au Brennan Center for Justice de la NYU Law School, Weiser a déclaré qu’elle ne craignait pas que des partisans bloquent d’une manière ou d’une autre la certification des résultats. « Ce ne sont pas des batailles qui réussiront », a-t-elle récemment déclaré à NBC News.

Mais elle craint que la « campagne de désinformation » et les « vastes efforts de propagande » de Trump « amènent les gens à penser qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec l’élection », a-t-elle déclaré. « C’est un énorme danger dans lequel nous nous trouvons déjà ».

Une fois les résultats comptés, la campagne Trump – en cas de défaite – et ses alliés disposent de plusieurs moyens pour contester les résultats.

« Nous devrions nous attendre à une vague de litiges locaux dans tout l’État immédiatement après les élections, non pas parce que ces poursuites sont fondées, mais parce que la loi de Pennsylvanie regorge de telles opportunités », a déclaré Michael Morse, expert en droit électoral et professeur à NBC News. à l’Université de droit de Pennsylvanie.

La loi de l’État permet à toute personne « lésée » qui n’est pas d’accord avec la façon dont un conseil de comté a traité ses résultats de faire appel dans un délai de deux jours, ce qui retardera temporairement la certification, a déclaré Morse dans un e-mail. Des recomptages limités peuvent être exigés par seulement trois électeurs dans une circonscription, conformément à la loi de l’État, ce qui a contribué à retarder de plusieurs semaines la certification des résultats de 2022 en Pennsylvanie.

Mais la Cour du Commonwealth de Pennsylvanie a durci les normes pour un tel recomptage, exigeant que les requérants identifient et démontrent la preuve qu’une fraude ou une erreur s’est produite, a déclaré Morse.

Les partisans de Trump au sein des conseils de comté à travers le pays ont cherché à bloquer la certification des résultats des élections en retardant ou en votant contre la certification dans le passé.

Les trois experts ont toutefois convenu que les tribunaux de Pennsylvanie avoir des outils et des précédents juridiques qui leur permettent d’imposer la certification des résultats lorsqu’il n’existe aucune allégation crédible de fraude électorale à grande échelle.

Les tribunaux des États ont également pris des mesures pour garantir que les contestations judiciaires soient traitées rapidement. La Cour suprême de l’État a accéléré son délai d’appel électoral de dix à trois jours pour garantir que l’État certifie ses résultats avant la date limite fédérale du 11 décembre fixée par la loi sur la réforme du décompte électoral, promulguée en 2022 pour clarifier le décompte des résultats de l’élection présidentielle.

« Ce qui me préoccupe, c’est moins la certification du vote d’ici le 11 décembre », a déclaré Morse. « Que les dommages collatéraux à la confiance des électeurs que des acteurs de mauvaise foi peuvent facilement infliger en cours de route. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com