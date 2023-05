Pourquoi les Lions de Detroit peuvent gagner le NFC North

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Ah, le mois de mai.

Bien que la NFL fasse un excellent travail pour rester pertinente pendant les 12 mois du calendrier, mai l’est un peu moins, laissant place aux projections et tout comme les homologues de Mo-town chantant ces paroles : l’optimisme.

Si vous êtes les Lions de Detroit, bien sûr.

Le NFC est le jeu de tout le monde et le NFC North est sans doute la division la plus ouverte de la conférence. En rupture totale avec l’histoire récente, les Lions sont actuellement les favoris pour gagner cette année à +140.

Mais cela a-t-il plus à voir avec la qualité de Detroit ou à quel point le reste de la division semble être proche? Après tout, chaque équipe a un chemin vers une première place – et une bonne, en plus.

Faites-moi plaisir en passant en revue chacun d’eux, en commençant par les favoris : les Lions.

Ce que l’entraîneur-chef Dan Campbell a été capable d’accomplir en seulement deux courtes saisons est tout simplement incroyable. Detroit est passé de la plaisanterie courante de la division à la deuxième saison dernière – ratant une place en séries éliminatoires par un demi-match. Malgré cela, ils ont terminé leur saison sur une bonne note, battant les Packers de Green Bay à Lambeau Field lors de la semaine 18 et les gardant à l’écart des séries éliminatoires (l’accent est mis sur le dépit).

Campbell a constitué une équipe composée principalement d’anciens joueurs qui ont été en mesure d’entraîner et d’élever le talent tandis que le directeur général Brad Holmes a régulièrement constitué l’alignement pour en faire l’équipe la plus complète de la division.

« Cela revient à cet instinct que vous avez en tant que joueur de football lorsque vous le sélectionnez, mais cela revient également à notre personnel d’entraîneurs », a déclaré Holmes avant le repêchage de la NFL 2023. « Comme je le dis tout le temps, ils peuvent accélérer le développement là-bas. Donc, nous avons vraiment de la chance là-bas. Ces gars-là consacrent du temps, ils sont dévoués, ces gars-là sont très coachables, ils mettent le travail en […] vous vous sentez bien si vous pouvez obtenir un (Lions LB) Malcolm Rodriguez ou (Lions LB) James Houston au sixième tour qui peut contribuer comme ils l’ont fait. »

Detroit a dépassé les attentes en 2022, en particulier du côté offensif du ballon. Le quart-arrière Jared Goff and Co. a récolté en moyenne 35 points par match pour commencer la saison. L’attaque dans son ensemble a terminé cinquième du DVOA pour 2022, selon Football Outsiders. Goff lui-même était quatrième parmi les quarts de la ligue dans la statistique et a terminé deuxième dans la statistique DYAR de Football Outsiders, qui mesure la valeur de la performance d’un quart-arrière par rapport au niveau de remplacement et ajustée en fonction de la situation et de l’adversaire. Cela signifie essentiellement que Goff a fait beaucoup mieux que prévu.

Le problème pour les Lions, et pourquoi ils ont terminé avec un record inférieur à .500, était du côté défensif du ballon – plus précisément, le secondaire. La défense contre la passe de Detroit était lamentable, accordant aux adversaires 245,8 verges par la passe par match, se classant 30e de la ligue à la fin de la saison. C’était encore pire en première mi-temps, lorsque les Lions accordaient 276,7 points jusqu’à la semaine 8. Cela s’est directement traduit par un score, car Detroit s’est retrouvé à abandonner plus de 32 points par match avant leur semaine de congé. Ils ont changé le personnel d’entraîneurs pour essayer de renverser la vapeur, en renvoyant Aubrey Pleasant à Halloween.

Cette fois-ci? Les Lions font de leur mieux pour s’assurer que leur défense contre la passe n’est pas le problème. Holmes s’est immédiatement mis au travail cette intersaison, signant les vétérans Cameron Sutton, Emmanuel Moseley et CJ Gardner-Johnson en agence libre. Gardner-Johnson sort d’une apparition au Super Bowl avec les Eagles de Philadelphie et a même suggéré que les Lions ont plus de talent sur leur liste que son ancienne équipe.

« Pour être honnête avec vous, c’est un peu mieux, mais ça ne dépend que de moi », a déclaré Gardner-Johnson en mars. « Tout le monde peut regarder de l’extérieur, mais c’est juste pour moi, de l’extérieur, mais cette équipe a du talent. Cette équipe, nous pouvons gagner la division. »

« Donnez beaucoup de crédit à notre service du personnel en le reconnaissant simplement », a déclaré le coordinateur défensif Aaron Glenn. « Comprendre exactement ce dont nous avions besoin pour nous améliorer était dans le secondaire. Et mec, les pièces qu’ils ont apportées, les pièces qui correspondent vraiment à qui nous sommes en tant qu’équipe, d’abord et avant tout, peuvent faire les choses que nous devons faire défensivement, en ce qui concerne le jeu de l’homme, ou que ce soit la zone de jeu. »

Non seulement les Lions ont redressé le navire dans les zones de besoin, mais ils continuent également d’investir dans leurs forces. Ils ont signé Graham Glasgow pour renforcer la ligne offensive, le ramenant dans l’équipe dans laquelle il avait été initialement repêché, ainsi que la re-signature de Matt Nelson pour garder la profondeur le long de l’une des meilleures lignes offensives de la NFL. Ils ont également signé le demi offensif David Montgomery avant de recruter Jahmyr Gibbs, remaniant leur champ arrière tout en garantissant de bonnes options. Ils ont même repêché Hendon Hooker du Tennessee, qui peut à tout le moins être un remplaçant de qualité pour Jared Goff, et tout au plus être son successeur.

« C’est la beauté de la chose, mec », a déclaré Campbell la semaine dernière. « C’est une chose d’avoir la profondeur si vous avez une blessure, mais mec, si vous pouvez garder tout le monde en bonne santé et maintenant, tirez, offensivement, vous avez différents packages […] Je veux dire que nous avons beaucoup plus de polyvalence et cela vient avec la profondeur. »

Les Lions manquent maintenant non seulement de trous évidents, mais ils ont de la profondeur dans la liste. Le seul joker sera l’exécution et s’ils peuvent être à la hauteur du battage médiatique et remporter la division pour la première fois depuis 1993.

