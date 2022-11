Pourquoi les licenciements, le marché du travail ne répétera pas l’histoire de la récession dans cette économie

Taska a noté que même dans la technologie et dans les entreprises privées financées par VC comme Stripe, les licenciements n’augmentent pas dans l’ensemble. Dans le secteur professionnel et commercial (où appartiennent la plupart des entreprises technologiques), les licenciements tombé en septembre et les licenciements de startups ont également chuté au cours des derniers mois. “Dans l’ensemble, cela signifie que s’il est important de suivre certains des licenciements de haut niveau dans le secteur de la technologie, ils ne sont pas révélateurs des tendances générales du marché du travail, ni même du secteur de la technologie”, a déclaré Taska.

“Il y a eu plusieurs milliers de licenciements de haut niveau dans le secteur de la technologie au cours des deux dernières semaines. Bien que cela soit regrettable, il est utile de garder à l’esprit que le marché du travail est beaucoup plus vaste et qu’il est globalement sain”, a déclaré Bledi Taska, économiste en chef de la société de conseil et de recherche sur le marché du travail Lightcast, a déclaré dans un e-mail.

Pourtant, Taska et d’autres experts du marché du travail affirment que la façon dont les PDG et les directeurs financiers envisagent les licenciements dans une économie plus lente pourrait changer, car les tendances démographiques qui persisteront au-delà d’un seul cycle économique rendront les entreprises plus stratégiques dans la planification de la réduction des effectifs.

“Vous ne pouvez pas avoir autant de monde si la demande diminue”, a déclaré Taska. “Oui, c’était une période pendant laquelle il a été difficile de trouver des gens, mais les entreprises veulent des gens parce qu’elles en ont besoin pour être productives, et si les gens coûtent trop cher, le résultat sera le plus important. Vous ne veulent les gens pour le bien des gens », a-t-il ajouté.

Mais jusqu’à présent, la demande des consommateurs s’est maintenue, ce qui rend plus difficile une action rapide pour supprimer des emplois. Le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, déclare que la force continue est sa vision actuelle du consommateur .

Les chiffres récents sur les postes vacants montrent l’imprévisibilité liée au rythme de croissance du marché du travail.

Les offres d’emploi semblaient disparaître, avec un total d’un peu plus de 10 millions en août, une baisse de 10% par rapport aux plus de 11 millions signalés en juillet – et un million de moins que prévu. Cela a conduit à croire que “le pire du marché du travail tendu est passé”, mais avec plus de 10 millions d’emplois ouverts, c’est toujours un marché du travail très sain. Et cela a été suivi par un rapport surprise JOLTS plus tôt cette semaine montrant une augmentation des positions ouvertes à un moment où les économistes s’attendaient à un nombre inférieur.

Alors que les gros titres se concentrent sur les suppressions d’emplois et les gels d’embauche qui ont été annoncés, ceux-ci sont concentrés dans les secteurs les plus sensibles à la politique de la Réserve fédérale, et la Fed continue d’augmenter les taux. Même s’il y avait des indices lors de la réunion du FOMC de cette semaine, il pourrait envisager de ralentir le rythme, le commentaire du président de la Fed, Powell, était loin d’être clair sur une politique future plus accommodante. Jusqu’à présent, l’histoire du ralentissement du marché du travail est principalement liée à la technologie, où l’embauche était trop agressive – Microsoft a récemment annoncé une nouvelle série de licenciements et Amazon a annoncé un gel des embauches dans les entreprises.

La plupart des entreprises ne veulent pas “dépasser” les gens dans les deux sens.

“Licencier des gens n’est pas amusant, mais vous ne voulez pas surembaucher”, a déclaré Taska. “Commençons par revoir les perspectives sur les postes vacants par rapport à ce qu’elles étaient il y a trois ou quatre mois. Ce n’est pas la phase du” feu d’abord “, sauf dans la technologie, où ils ont sur-embauché”, a-t-il déclaré.