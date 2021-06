Pourquoi les LibDems ont-ils remporté les élections partielles – règles de planification, HS2 ou Brexit ?

Le chef des libéraux démocrates, Sir Ed Davey, a affirmé que la victoire surprise de son parti aux élections partielles dans le Buckinghamshire avait envoyé une «onde de choc dans la politique britannique» – démontrant que le mur bleu des sièges conservateurs dans le sud peut être renversé.

Mais quelle est l’importance de la victoire aux élections partielles sur les conservateurs à Chesham et Amersham ? Cela annonce-t-il un changement radical des mentalités, ou s’agit-il simplement d’un vote de protestation basé sur des questions purement locales ?

Les plans de construction de la nouvelle liaison ferroviaire HS2 – qui traverse les collines de Chiltern de la région – avaient provoqué beaucoup d’hostilité locale, tandis que les propositions récemment annoncées par le gouvernement pour réformer les lois sur l’urbanisme ont également irrité les électeurs de la circonscription.

Mais l’ampleur de la victoire était remarquable, suggérant quelque chose de plus profond et de plus large qu’une réaction de colère contre le développement.

Sarah Green a obtenu une majorité de 8 028 – renversant une confortable majorité conservatrice de 16 000 dans le siège qui est un bastion conservateur depuis sa création en 1974.

Le gourou des sondages, le professeur John Curtice, a souligné que Chesham et Amersham sont l’un des nombreux sièges conservateurs dans le sud où une majorité a voté pour rester dans l’UE, le Brexit continuant de créer un grand fossé culturel à chaque élection.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme que la victoire de Lib Dem était due à une « combinaison de l’inclinaison du reste de la circonscription et d’un certain nombre de problèmes locaux – HS2, planification ».

Le professeur Curtice a ajouté: « Les électeurs travaillistes, qui sont bien sûr la majorité des électeurs restants, étaient très heureux de passer aux libéraux-démocrates. »

L’expert en élections pense également que Boris Johnson pourrait perdre du terrain parmi les électeurs bien éduqués du sud – même s’il gagne les partisans de la classe ouvrière Leave dans d’autres parties de l’Angleterre.

Le leader de Lib Dem, Sir Ed Davey, a déclaré que la victoire « record » de son parti faisait partie d’une tendance à battre les conservateurs dans le sud – soulignant les récents gains dans l’Oxfordshire, le Cambridgeshire, le Hertfordshire, le Surrey et le Wiltshire lors des récentes élections locales.

« Les gens ont l’impression que les conservateurs sont déconnectés, ils n’écoutent pas des endroits comme celui-ci, ils les prennent pour acquis », a-t-il déclaré. Aujourd’hui – prédisant que le parti pourrait prendre « des dizaines » de sièges conservateurs dans le sud.

Sarah Green, députée Lib Dem nouvellement élue (PENNSYLVANIE)

M. Davey a été contesté sur la façon dont le soutien du manifeste de son parti à HS2 s’est adapté aux électeurs de Mme Green promettant qu’elle serait une « épine dans le côté » de la voie ferrée. « Nous avons toujours des problèmes avec la façon dont la société HS2 mène ses activités – elle a ignoré la population locale. »

Les réformes de planification proposées par le gouvernement – ​​qui verraient Whitehall affecter de nouvelles zones de développement sur des sites vierges – ont fait craindre une construction excessive de logements dans la campagne de Chesham et d’Amersham.

Les Lib Dems seront-ils en mesure de montrer aux électeurs d’autres comtés conservateurs qu’ils ont une alternative convaincante à la planification descendante ? Sir Ed a affirmé que son parti voulait créer un « système de planification dirigé par la communauté » qui créerait « des maisons abordables et plus vertes aux bons endroits ».

Sir Ed Davey brise le mur bleu symbolique après sa victoire aux élections partielles (PENNSYLVANIE)

Le parti travailliste a terminé à une quatrième place embarrassante lors de l’élection partielle du Buckinghamshire, recueillant un nombre étonnamment bas de voix : 622. Mais le leader travailliste Jess Phillips a déclaré que le parti pouvait espérer du résultat.

Elle a fait valoir qu’il y avait eu un « réalignement » dans l’idée de « sièges sûrs » après la victoire des Lib Dems à Chesham et Amersham, affirmant que la population locale « avait choisi le candidat le plus susceptible de gagner ».

Une source du Parti conservateur a évoqué la ligne « les élections partielles sont toujours difficiles pour le parti au pouvoir », tandis que la présidente conservatrice Amanda Milling a déclaré que « le travail commence maintenant pour montrer comment ce sont les conservateurs qui peuvent concrétiser les priorités du peuple et regagner leur soutien » .