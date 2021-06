Pourquoi les LGBTQ indiens se sentent exclus de la campagne de vaccination

De l’enregistrement complexe à la recherche limitée : pourquoi les membres LGBTQ de l’Inde se sentent exclus du processus de vaccination

La pandémie de COVID-19 a fait reculer le mouvement des droits des LGBTQ de plusieurs années et a amplifié par mille la discrimination préexistante contre la communauté. Par conséquent, il n’est pas surprenant que les membres de la communauté LGBTQ aient été confrontés à plusieurs défis pour accéder au traitement contre le virus COVID-19 et luttent maintenant pour se faire vacciner également.

Selon le tableau de bord de Cowin, seulement environ 35 000 personnes sur les 4 8 803 membres trans de la communauté ont reçu le vaccin jusqu’à présent. Alors que les faibles chiffres peuvent être attribués à une hésitation à la vaccination, nous devons maintenant nous demander : qu’est-ce qui a été fait pour inclure la communauté LGBTQ dans le processus de vaccination ?

L’inscription difficile

De nombreux membres trans sont immunodéprimés et sont donc plus exposés au virus, bien qu’aucun effort n’ait été fait pour rendre le processus d’inscription à la vaccination plus inclusif pour eux, a souligné Koyel Ghosh, administrateur directeur de Sappho for Equality, une organisation qui travaille à établir les droits des femmes et des hommes trans sexuellement marginalisés.

Dans une interview avec News18, Ghosh a expliqué que de nombreux membres LGBTQ, en particulier issus de milieux marginalisés, n’ont pas de pièce d’identité avec photo appropriée. Dans le cas des membres trans, il leur est souvent difficile d’utiliser des documents qui tiennent compte de leur sexe de naissance au lieu du sexe qu’ils ont choisi et auquel ils s’identifient. Par conséquent, ils initient des changements dans la documentation.

« Cependant, ces changements dans la documentation peuvent prendre beaucoup de temps, car beaucoup d’entre eux peuvent ne pas avoir de documents mis à jour avec eux pour la vaccination pour le moment. » Elle a expliqué. « Cela n’aide pas non plus que les personnes trans n’aient pas la possibilité de choisir leur sexe lors de la vaccination. Les formulaires de vaccination n’ont pas la disposition qui permet à quiconque de choisir le « transgenre » comme option et d’avoir un générique « autre » répertorié dans la section genre à la place », a-t-elle expliqué.

Recherche limitée sur la communauté trans

Jusqu’à présent, peu ou pas de recherches ont été effectuées sur la communauté LGBTQ en ce qui concerne le vaccin COVID-19, il existe donc un certain scepticisme concernant l’efficacité et les effets secondaires des vaccins parmi les membres de la communauté. Même la Commission des droits de l’homme a souligné cette sous-représentation de ces groupes marginalisés dans les essais médicaux, y compris ceux pour les vaccins.

Le Dr Narendra Kaushik, un chirurgien plasticien, a déclaré qu’il avait dû retarder les chirurgies de changement de sexe pour bon nombre de ses patients en raison de la flambée des cas de COVID-19 au cours de la dernière année. « Ces retards sont très indésirables pour l’individu et peuvent être psychologiquement traumatisants pour eux car leur dysphorie de genre ne peut être aidée qu’en effectuant ces chirurgies. »

Maya, une femme trans membre du groupe des femmes de Vikalp, a expliqué que pendant la pandémie, de nombreuses personnes trans qui suivent un traitement hormonal substitutif (THS) ont également connu des sautes d’humeur extrêmes après l’arrêt brutal de leur THS en raison de la pandémie.

Maithilee Sagara de Nazariya, un groupe de ressources féministe queer qui travaille à l’affirmation des droits des femmes queer et des personnes trans, a également ajouté qu’il y a de plus en plus de désinformation sur le fait que le THS peut provoquer des caillots sanguins s’il est pris avec le vaccin. Elle a dit que ce n’est pas tout à fait vrai, mais que cela a fait hésiter la communauté à se faire vacciner.

« Ces personnes devraient idéalement consulter leur endocrinologue avant de se faire vacciner, au lieu d’être hésitantes. Les médias devraient également mettre en lumière les histoires de militants des droits des personnes trans qui ont partagé leurs expériences de vaccination. Cela encouragera davantage de personnes à opter pour les vaccins », a-t-elle expliqué.

Accès aux soins de santé

Pendant la pandémie, les membres de la communauté LGBTQ ont également été victimes de discrimination lorsqu’ils ont tenté d’accéder aux établissements de santé les plus élémentaires.

Les centres de quarantaine étaient des espaces d’exclusion, où les personnes ayant un genre et une expression sexuelle non normatifs étaient confrontés à des réactions négatives et à des défis et ne se sentaient pas en sécurité pour être ouvertes sur leur genre, c’est pourquoi certaines organisations à but non lucratif ont exigé des espaces de soins de santé inclusifs.

De tels espaces ont, en fait, été ouverts à Manipur à l’initiative de l’association All Manipur Nupi Maanbi (AMANA), fondée par l’activiste trans de Manipur Santa Khurai. En conséquence, le gouvernement du Manipur a ouvert deux centres de quarantaine spécifiquement pour les personnes trans revenant dans l’État.

Ghosh, l’administratrice de Sappho for Equality, a déclaré que son organisation avait également demandé des lits spéciaux pour la communauté LGBTQ. « Ils se voient souvent refuser l’accès aux soins de santé, il est donc important d’avoir des dispositions spéciales pour eux », a-t-elle expliqué.

Retourner dans des foyers dangereux, des endroits difficiles

En plus des difficultés à ne pas obtenir de soins de santé primaires et de vaccination, l’impact du confinement induit par COVID sur les personnes LGBTQIA a été atroce et traumatisant.

Ghosh a expliqué: «Les personnes LGBTQ qui sont chassées de chez elles à un âge précoce ont dû retourner dans ces maisons dangereuses et intolérantes une fois de plus, car COVID a réduit leurs moyens de subsistance et leur capacité à payer un loyer.» Ceux qui ont choisi de ne pas rentrer se sont retrouvés sans abri. Par conséquent, pendant la pandémie, nous avons constaté une augmentation constante de l’itinérance parmi les membres des communautés LGBTQ.

Maithilee Sagara de Nazariya a déclaré que son numéro d’assistance répondait à une augmentation significative du nombre d’appels. Ils reçoivent de plus en plus de demandes de thérapie de la part de membres de la communauté LGBTQ.

« La majorité des appels de détresse concernent la violence domestique de la part des familles. De plus, les gens se plaignent de problèmes de santé mentale résultant d’interrogations et d’examens sans fin. Pour répondre à la demande croissante de thérapie, nous avons embauché un conseiller supplémentaire », a déclaré Sagara.

Problèmes de santé mentale

Sagara a également déclaré que la violence domestique n’est pas seulement physique mais aussi psychologique. «La violence domestique a considérablement augmenté car les membres de la communauté ne peuvent pas sortir en raison du verrouillage et il n’est plus possible d’accéder à leurs espaces sûrs tels que les écoles, les collèges et les rassemblements communautaires. Il y a beaucoup de maltraitance quotidienne à la maison par des proches insensibles, ce qui peut aussi être traumatisant. Par conséquent, pour de nombreux membres LGBTQ, cela fait environ un an qu’ils n’ont pas été autorisés à s’exprimer librement à la maison. »

Par exemple, Rach, une personne pansexuelle de Delhi, a déclaré avoir ressenti une dysphorie de genre lorsqu’il a été jugé par ses parents à la maison pour avoir porté de la peinture à ongles et fait quelque chose de féminin.

Tahoe, un bisexuel de Mumbai, a déclaré qu’il était confronté à des problèmes de santé mentale car tous ses espaces sûrs avaient été arrachés, et en tant que pédé enfermé, il y avait peu de personnes à qui il pouvait se confier. « Ne pas pouvoir rencontrer ces personnes m’a fait partir vers une spirale descendante », a déclaré Tahoe.

Mansi, une femme queer de 22 ans de Delhi, a déclaré que les minorités de genre et sexuelles courent un risque accru de dépression, d’anxiété et d’idées suicidaires. « L’isolement et la solitude de la distanciation physique ont aggravé la situation pour nous », a-t-elle expliqué.

La voie à suivre

Vasundharaa Nair, spécialiste des sciences sociales et clinicienne en santé mentale, a déclaré que depuis le verrouillage dans de nombreux États, les membres de la communauté LGBTQ ne pouvaient pas se rencontrer. « Tout leur lien avec leur communauté a été rompu à cause de leur confinement », a-t-elle expliqué.

Nair a déclaré que les chercheurs proposent des cadres et essaient de planifier l’ensemble des lignes directrices nécessaires pour soutenir la communauté, mais il est encore au stade de l’idéation. « Le jugement rendu par le juge Madras HC N Anand Venkatesh en publiant des directives pour protéger la communauté LGBTQIA + est important et une voie à suivre », a souligné Nair.

Elle a également ajouté que dans toute politique de soins de santé, la communauté devrait être la principale partie prenante. De plus, elle a dit que les cliniciens qui ne sont pas formés pour faire face aux problèmes rencontrés par les personnes LGBTQ devraient recevoir une formation pertinente. « Les personnes LGBTQ ne devraient pas se sentir comme une deuxième priorité. Ils auraient dû créer des groupes de soutien et des espaces pour sortir et s’exprimer, quelle que soit l’ampleur de la crise dans laquelle nous nous trouvons », a-t-elle conclu.

