Pourquoi les légumes verts à feuilles interagissent-ils avec les anticoagulants ?

Les légumes verts à feuilles sont rempli de nutriments comme les fibres, les vitamines, les minéraux et antioxydants – mais les légumes verts peuvent interférer avec certains médicaments, comme la warfarine, utilisés pour prévenir la formation de caillots sanguins.

Pourquoi les légumes-feuilles interagissent-ils avec ces médicaments ?

Cela revient au sommet vitamine K teneur en légumes verts à feuilles, Joan Salge Blake professeur de nutrition et diététiste nutritionniste à l’Université de Boston, a déclaré à Live Science dans un e-mail. De nombreux légumes — comme le chou frisé, les épinards, le chou vert, la bette à carde, le chou, l’endive, le brocoli et le chou de Bruxelles — sont particulièrement riches en vitamine K, contenant plus de 100 microgrammes par portion .

L’une des raisons pour lesquelles la vitamine K est importante est que le corps l’utilise pour fabriquer des facteurs de coagulation, qui sont des protéines nécessaires à la formation d’un caillot sanguin, a déclaré Salge Blake. La coagulation du sang fait partie de la réponse automatique du corps aux blessures et aide à prévenir une perte de sang excessive.

« Sans vitamine K, une simple coupure au doigt provoquerait un saignement incontrôlable », a déclaré Salge Blake.

Mais dans certains cas, des caillots sanguins se forment spontanément lorsqu’il n’y a pas de blessure aiguë. Lorsque ces caillots apparaissent dans les artères ou les veines, ils peuvent bloquer la circulation sanguine vers le cœur, le cerveau, les poumons et d’autres organes. Ces caillots peuvent entraîner des conditions potentiellement mortelles, comme un crise cardiaque un accident vasculaire cérébral ou une embolie pulmonaire, dans laquelle des morceaux de caillot se détachent et se déplacent vers les poumons.

Pour réduire le risque de caillots sanguins chez les personnes souffrant de certaines conditions médicales, telles que la fibrillation auriculaire, les médecins prescrivent des médicaments anticoagulants, également appelés anticoagulants. Un anticoagulant couramment prescrit est la warfarine (nom de marque : Coumadin). La warfarine agit en bloquant une enzyme qui active la vitamine K. Avec moins de vitamine K active disponible, moins de facteurs de coagulation sont libérés et les caillots sanguins se forment plus lentement.

Lorsqu’une personne sous warfarine augmente soudainement sa consommation d’aliments riches en vitamine K, comme les légumes à feuilles vertes, cette augmentation de la vitamine peut contrecarrer les effets du médicament. Cela rend finalement le traitement moins efficace et permet au sang de coaguler trop facilement.

Cela signifie-t-il que les personnes sous warfarine devraient éviter les légumes verts à feuilles ? Pas nécessairement. Si la quantité de vitamine K dans l’alimentation d’une personne chute soudainement, la warfarine peut devenir trop efficace, augmentant ainsi le risque de saignement excessif.

Alors quelle est la solution ? La clé pour prévenir les fluctuations de l’efficacité de la warfarine est de maintenir un apport constant en vitamine K, a déclaré Salge Blake.

« Manger plus ou moins de légumes verts à feuilles que d’habitude d’une semaine à l’autre rendra difficile la prévision de l’effet coagulant de la warfarine, ce qui affectera à son tour la coagulation et les saignements dans le corps », Anastasiya Shor professeur adjoint au Touro College of Pharmacy de New York, a déclaré à Live Science dans un e-mail.

Certains légumes-feuilles contiennent plus de vitamine K que d’autres. Par exemple, la laitue, les asperges et le gombo contiennent 30 à 75 microgrammes (mcg) de vitamine K par portion, alors qu’une portion d’épinards ou de chou frisé contient plus de 150 mcg .

Les personnes prenant des anticoagulants peuvent toujours viser le quantité recommandée de vitamine K dans leur alimentation, mais devraient « maintenir les sources de vitamine K dans leur alimentation similaires d’une semaine à l’autre pour s’assurer que l’effet du médicament warfarine reste constant dans le corps », a déclaré Shor.

Pour éviter les interactions entre les légumes verts à feuilles et les anticoagulants, les personnes prenant de tels médicaments devraient discuter de leur régime alimentaire et de tout changement dans leur apport hebdomadaire en vitamine K avec leurs prestataires de soins de santé, a déclaré Shor.

« C’est un effort d’équipe où le patient, le diététiste nutritionniste et le médecin travaillent tous ensemble pour obtenir les meilleurs résultats en matière de santé », a déclaré Salge Blake. (Les anticoagulants les plus récents, ainsi que les plus anciens comme l’aspirine, fonctionnent selon un mécanisme différent et n’ont pas cette interaction.)

Cet article est uniquement à titre informatif et ne vise pas à offrir des conseils médicaux.