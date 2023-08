Pourquoi les lacs de la Colombie-Britannique inspirent des légendes et des mythes de monstres

Voyagez vers un lac populaire de la Colombie-Britannique et vous rencontrerez probablement une plage, des bateaux et une histoire sur une sorte de créature non identifiée qui se cache sous la surface.

« Lorsque nous parlons d’eau, il y a un mystère inhérent. Je pense que c’est parce que nous ne comprenons pas tout le potentiel et le pouvoir de l’eau en soi », déclare le conseil de la Première Nation de Westbank. Jordan Coblé.

Il est l’un des membres de sa communauté chargé de raconter l’histoire du n ̓x̌ax̌aitkʷ, également connu sous le nom d’Ogopogo, la créature ressemblant à un serpent qui est peut-être le monstre lacustre le plus connu de la Colombie-Britannique.

« Cela intrigue les gens. Cela incite les gens à être plus conscients », a déclaré Coble.

En plus des n ̓x̌ax̌aitkʷ du lac Okanagan, il y a l’histoire des Shuswaggi du lac Shuswap. Au lac Sproat, un panneau indique certains des pétroglyphes historiques gravés dans les parois rocheuses pourrait représenter des serpents de mer mythiques.

Pendant ce temps, autour du lac Harrison, une industrie artisanale s’est longtemps centrée autour du légendaire Sasquatch.

REGARDER | Un regard sur l’histoire autochtone et géologique du lac Sproat :

Explorer l’histoire autochtone de Klee-koot, alias Sproat, Lake Pour célébrer le lac Sproat et ses environs, nous avons examiné de plus près les personnes qui habitent la région depuis des générations. Wawmeesh Hamilton nous parle des résidents autochtones qui célèbrent leur héritage et leur lien avec le lac et la région qu’ils appellent Klee-koot.

Alors, qu’y a-t-il dans les lacs de cette province — plus que les rivières, les océans, les montagnes ou les forêts — qui inspirent de telles histoires?

« Nous avons toujours eu une imagination fertile »

John Kirk, président du British Columbia Scientific Cryptozoology Club, a une théorie.

« En tant qu’êtres humains à travers les âges, nous avons toujours eu une imagination fertile lorsqu’il s’agit d’endroits inaccessibles, comme les parties les plus profondes d’un lac », a-t-il déclaré.

John Kirk, président du British Columbia Scientific Cryptozoology Club, recherche des cryptides lacustres depuis 1987. (Claire Palmer/CBC)

Kirk étudie les cryptides des lacs – des créatures qui ont été aperçues mais dont l’existence n’a jamais été prouvée par la science – depuis 1987. Il dit que l’abondance de lacs profonds entourés de forêts en Colombie-Britannique offre un environnement où toutes sortes de créatures peuvent prospérer, mais où les gens ne pourraient que avoir un aperçu de ce qu’il est réellement.

« Vous pourriez penser que c’est un esturgeon, une truite brune ou arc-en-ciel surdimensionnée, peut-être un groupe d’entre eux nageant dans la ligne, peut-être un groupe de loutres nageant dans la ligne. Vous allez à la logique [explanations] d’abord », a-t-il déclaré.

« Quand vous les avez tous éliminés, que vous reste-t-il ? Il vous reste le mystère. Et ce mystère est la chose qui nous a permis de continuer. »

Bien qu’il soit passionné par le sujet, Kirk met en garde les gens contre l’idée qu’il existe une abondance de créatures non découvertes. Il y a eu des observations de créatures non identifiées dans 42 lacs différents de la Colombie-Britannique, a-t-il dit, mais des recherches supplémentaires sur de telles affirmations n’ont rien prouvé de concluant.

« La collecte de preuves est extrêmement difficile car ce sont les créatures les plus insaisissables qui aient jamais existé », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas de cessation de cela jusqu’à ce que nous découvrions réellement ce que c’est là-bas, et je ferai probablement cela pour le reste de ma vie. »

Une statue du serpent de mer mythique n ̓x̌ax̌aitkʷ, ou Ogopogo, au centre-ville de Kelowna. (Winston Szeto/CBC)

« C’est une loi que nous devons respecter »

Que les traditions du lac fassent partie du paranormal ou soient simplement utilisées à des fins touristiques, Coble souhaite que les gens se souviennent de l’histoire des centres n ̓x̌ax̌aitkʷ autour de la créature se révélant comme un esprit, destiné à rappeler aux gens la nécessité de protéger le lac.

« C’est plus qu’un simple être ou une entité… c’est une loi que nous devons respecter, et cela se réfère simplement à être conscient de nos responsabilités de protéger l’eau pour tous les horizons, humains et animaux », a-t-il déclaré.

« Nous devons … vivre dans la réciprocité, pour nous assurer que nous faisons de notre mieux pour protéger les bonnes choses qui sont dans l’eau et repousser les choses qui ne le sont pas. »

La question de l’agence et de la propriété des histoires du lac a été introduite dans la conversation publique il y a deux ans lorsque la ville de Vernon a transféré le droit d’auteur du nom « Ogopogo » à la nation Sylix.

Coble croit que c’est une opportunité pour les peuples autochtones de se réapproprier la façon dont ces histoires sont racontées de manière à centrer les valeurs de leurs communautés.

En même temps, il sait que tant qu’il y aura des lacs, il y aura toujours des observations qui ne peuvent pas être entièrement expliquées – et l’imagination des gens sera toujours folle.

« Il y a un peu de sensationnalisme, bien sûr, dans les médias modernes … mais en même temps, nous avons eu des histoires sur de grandes créatures dans et hors de l’eau pendant des centaines d’années », a-t-il déclaré.

« Tout le monde a le droit de raconter des histoires, et nous devons être créatifs et critiques quant à la façon dont nous les comprenons … mais en même temps, parfois, c’est juste bon d’entendre une bonne histoire à l’ancienne et d’être juste dans un moment. »