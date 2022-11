Pourquoi les K-Dramas sont-ils si populaires parmi les téléspectateurs Desi ? Instagrammer le décompose

Qu’il s’agisse de K-pop ou de K-drama, vous constaterez peut-être que le grand public indien les regarde avec dédain. Mais les temps changent. Alors que le groupe de garçons K-pop BTS jouit d’une popularité suprême, les drames K ont également augmenté la liste à surveiller du public Desi. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui se tournent vers le K-drama. Considérez par exemple, Madhu Chopra, la mère de Priyanka Chopra, qui aime beaucoup le K-drama. Ou le ministre du Nagaland Temjen Imna Along qui prétend avoir regardé 10 K-dramas avant d’aller se coucher.

Alors, qu’est-ce qui contribue à la popularité croissante des K-dramas et les rend si addictifs ? Le créateur de contenu Instagram et entrepreneur Ankit Srivastava l’a décomposé dans une vidéo. D’une part, il dit que les grandes célébrités jouent dans le K-drama, quelque chose de comparable peut-être si Anushka Sharma ou Shah Rukh Khan devaient jouer dans une série télévisée.

Deuxièmement, Ankit a expliqué comment les personnages non principaux obtiennent des scénarios intéressants dans les drames K. Cela contraste fortement avec, par exemple, les séries télévisées en hindi où les autres personnages ont tendance à avoir des intrigues occasionnelles dans lesquelles le rôle principal joue inévitablement un rôle majeur. Ankit a cité des drames K comme Startup et Crash Landing on You pour souligner ce point.

Troisièmement, chaque épisode d’un drame K a tendance à être bourré d’action. Ankit a comparé un épisode de ces drames à environ trois dans d’autres feuilletons. Uncontrollably Fond est une émission qu’il a citée à cet égard. La mode et les bandes sonores originales sont également des atouts majeurs.

Les K-dramas ont également une représentation réaliste de l’âge, a déclaré le créateur de contenu. La plupart des drames occidentaux et même certains films Desi- toux, Étudiant de l’année – ne représentent pas fidèlement la vie vécue par les jeunes en Asie. De plus, les K-dramas dépeignent également des personnages plus âgés manoeuvrant à travers la vie et ses problèmes. Ces aspects font appel à différentes tranches d’âge.

Priyanka Chopra Jonas a récemment parlé de la popularité croissante du contenu réalisé dans des langues autres que l’anglais qui grimpe dans les rangs mondiaux. Lors d’une table ronde sur Variety, elle a cité l’exemple de sa mère qui, dit-elle, regarde des drames coréens toute la nuit.

