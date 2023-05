Pourquoi les juges du Texas ont-ils autant de pouvoir sur la politique nationale ?

En avril 2021, le Texas a poursuivi le gouvernement américain pour politique d’immigration. Mais ils n’ont pas intenté de poursuites dans la capitale de l’État du Texas, ni à Washington, DC, ni dans aucun des palais de justice fédéraux le long de la frontière entre le Texas et le Mexique. Ils ont déposé la plainte dans une petite ville du Texas appelée Victoria, loin de tout responsable gouvernemental important ou de tout centre d’immigration. Et ils l’ont fait là-bas parce qu’ils savaient que s’ils le faisaient, un juge nommé Drew Tipton serait affecté à leur cas.

Depuis que Joe Biden est devenu président, le Texas a poursuivi le gouvernement fédéral 31 fois. C’est beaucoup, mais ce qui est plus frappant, c’est que huit de ces poursuites ont été entendues par le juge Tipton. La raison pour laquelle c’est bizarre, c’est que normalement, les juges sont censés être affectés à des affaires au hasard. Mais au Texas, vous pouvez choisir votre juge. C’est ce qu’on appelle le « magasinage des juges », et cela a fait des juges du Texas l’un des plus puissants du pays.

Ce n’est pas seulement l’État du Texas qui s’en mêle. En 2022, un groupe privé appelé Alliance For Hippocratic Medicine a déposé une plainte exigeant que la FDA retire du marché la mifépristone, un médicament abortif largement utilisé et approuvé en 2000. Et ils ont déposé la plainte à Amarillo, au Texas, où le juge Matthew Kacsmaryk entend 100 % des affaires. Kacsmaryk avait auparavant été avocat pour des causes de droite avant d’être juge, et il a statué en conséquence, ordonnant que la FDA interdise la mifépristone aux États-Unis.

Dans l’affaire de la mifépristone, la Cour suprême est intervenue et a suspendu la décision, mais le fait qu’elle soit si près d’être interdite montre à quel point les juges fédéraux du Texas sont habilités par les règles des tribunaux de district du Texas. Ces juges, dont la plupart ont été nommés par Trump, jouent un rôle énorme dans l’élaboration de la politique nationale et ils ont fait du Texas une arme puissante contre le gouvernement fédéral.

