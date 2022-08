Pourquoi les jours du fond de teint à couverture complète sont morts

Donni Davy, la maquilleuse “Euphoria”, n’utilise ni fond de teint ni poudre sur le plâtre. Et lorsqu’elle a présenté sa propre ligne de beauté plus tôt cette année, Half Magic, elle a choisi de se concentrer sur les ombres à paupières, les crayons à lèvres et les rouges à lèvres, les surligneurs hybrides et les cristaux adhésifs, mais pas de correcteur ni de fond de teint. Pour la campagne publicitaire de la ligne, elle a utilisé un minimum de fond de teint dilué pour les traitements localisés, et elle a insisté pour que les images montrent les pores, la texture et les bosses de la peau.

“C’est ma préférence personnelle depuis longtemps”, a déclaré Mme Davy. «De plus, beaucoup de ces réalisateurs de nos jours, du moins ceux avec qui j’ai travaillé, veulent la vraie texture de la peau. En fait, ils détestent les fondations. Au lieu de cela, Mme Davy a opté pour des teintes claires ou un fond de teint mélangé avec une crème hydratante ou un surligneur, à l’exception de Maddy, car son personnage a un look plus soigné.

“C’était un peu choquant au début”, a-t-elle déclaré. “Quand je regardais les moniteurs sur le plateau, c’était un peu inconfortable, même si j’aime vraiment ce look. Mais je pense en fait que cela ajoute au maquillage glamour et le rend plus accessible et sans vergogne.