Pourquoi les joueurs de Premier League portent-ils des brassards noirs ce week-end ?

Les joueurs de Premier League portent des brassards noirs lors des matchs de ce week-end, alors que la ligue rend hommage aux victimes des tremblements de terre catastrophiques qui ont frappé la Turquie et la Syrie lundi.

On sait que plus de 24 000 personnes ont perdu la vie dans les tremblements de terre, qui ont causé des destructions massives dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie.

Samedi, la Premier League a confirmé qu’elle ferait un don de 1 million de livres sterling à la mission en cours pour aider les personnes touchées par la catastrophe. Un communiqué de la ligue lire (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“La Premier League est profondément attristée par les tremblements de terre dévastateurs en Turquie et en Syrie, qui ont tué des milliers de personnes.

“La Ligue fera un don de 1 million de livres sterling à l’appel du Comité d’urgence en cas de catastrophe (DEC) pour fournir une aide humanitaire directement à ceux qui en ont besoin.

“De plus, en signe de respect pour ceux qui ont perdu la vie ou qui sont touchés par ces événements tragiques, les joueurs de Premier League et les officiels de PGMOL porteront des brassards noirs lors des matchs ce week-end.

“Les fans peuvent également faire un don à l’appel du DEC pour le tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie.”