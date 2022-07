Pourquoi les joueurs de Manchester United adhèrent à la vision de Ten Hag

Un aperçu du point de vue du joueur de Manchester United sur Erik ten Hag est apparu lundi.

Ten Hag a été nommé manager de Manchester United en avril mais n’a pris en charge le club qu’à la pré-saison en cours.

United a connu une tournée de pré-saison assez réussie cet été, remportant des victoires impressionnantes contre Liverpool, Melbourne Victory et Crystal Palace.

Leur dernier match contre Aston Villa samedi les a vus prendre une avance de 2-0 pour faire match nul 2-2, mais il y a toujours eu des signes clairs de progrès sous le Néerlandais.

Maintenant, le Manchester Evening News a expliqué comment Ten Hag a conquis les joueurs de United, soulignant l’approche détaillée de l’ancien joueur de l’Ajax comme un facteur clé :

« Quelques semaines après l’arrivée de Ralf Rangnick, les gens du club ont réalisé que ça n’allait pas marcher et que les joueurs n’en tiraient rien. Cela a changé avec Ten Hag.

“Il a un souci du détail remarquable à l’entraînement et les joueurs décrivent un thème récurrent à chaque séance d’entraînement, dont il y en a eu beaucoup en tournée. Il y a eu des journées de séances doubles et même quand il n’y en a eu qu’une par jour, ça a parfois traîné jusqu’à trois heures.

“Les joueurs sentent qu’ils bénéficient de l’approche détaillée de Ten Hag en matière d’entraînement, surtout après ce qui les a précédés.”

