Pourquoi les joueurs de la NBA soutiennent-ils Kyrie Irving ? « Il montre beaucoup d’amour »

Peut-être qu’aucun joueur de la NBA d’aujourd’hui n’est plus critiqué par les médias, détesté par plus de fans et pourtant aussi admiré par ses pairs que Kyrie Irving.

Irving vient de subir une saison désordonnée; un autre passé comme paratonnerre pour la critique. Plus tôt cette année, une saison après avoir résisté en raison d’un refus de se faire vacciner, il a été suspendu pour huit matchs par les Brooklyn Nets après avoir tweeté la couverture d’un film antisémite et refusé initialement de s’excuser. Puis est venue sa dernière demande commerciale, ce qui a conduit les Nets à l’envoyer aux Dallas Mavericks à la date limite de février. Après qu’Irving ait rejoint l’équipe, les Mavericks sont allés 10-18 pour passer de la quatrième place au classement de la Conférence Ouest à manquer complètement les séries éliminatoires (Dallas avait une fiche de 8-12 dans les matchs joués par Irving).

Le Dallas Morning News a ainsi qualifié la présence d’Irving sur les Mavericks de « le gâchis de Kyrie Irving » et a suggéré que l’équipe devrait se laver les mains d’un joueur qui avait en moyenne 27,0 points sur 51% de tirs avec un ratio d’assistance sur rotation de 3: 1. pour les Mav. Pendant ce temps, il a fallu moins de six semaines à l’attaquant de Dallas Maxi Kleber en tant que coéquipier d’Irving pour déclarer: « C’est un très, très bon coéquipier. Il a toujours un esprit positif et des paroles édifiantes. » Malgré les résultats, le propriétaire de l’équipe Mark Cuban a déclaré que garder Irving, un agent libre, était la priorité absolue de la franchise cet été.

Comment un joueur peut-il engendrer des sentiments aussi disparates ? Avant l’ouverture de l’agence libre de la NBA vendredi à 18 h HE, FOX Sports s’est entretenu avec les pairs d’Irving pour le savoir.

Alors que l’All-Star à huit reprises s’est fréquemment disputé avec des journalistes et n’a prêté allégeance aux fans que pour demander un échange ou un boulon via une agence libre, ceux qui ont concouru avec et contre Irving décrivent un travailleur dévoué avec une attitude d’équipe. .

« J’ai côtoyé de nombreux All-Stars et il est de loin mon préféré », a déclaré l’attaquant des LA Clippers Marcus Morris Sr., qui a passé deux saisons avec Irving à Boston. Les autres All-Stars avec lesquels il a joué incluent James Harden, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Julius Randle, Kawhi Leonard et Paul George.

« Quand tu es dans le vestiaire avec lui tous les jours, tu sais que son cœur est pur, tu sais où est son esprit [and] vous savez qu’il veut gagner », a ajouté Morris. « Il entre et montre le travail. C’est difficile de dire du mal d’un gars qui vient tous les jours et qui travaille dur. »

Les résultats de cette éthique de travail sont facilement visibles chaque fois qu’Irving est sur le terrain. Personne n’est né avec ses talents de tireur et de maniement du ballon. Malgré sa disponibilité en dents de scie – il a raté presque autant de matchs (140) qu’il en a joué (141) pour les Nets – les Mavericks ont échangé Dorian Finney-Smith (leur meilleur défenseur), un futur choix de premier tour non protégé et un autre partant à Spencer Dinwiddie pour Irving, même s’il est un agent libre en attente. Il est également l’architecte de l’un des moments singuliers de la ligue, un 3 points gagnant sur Stephen Curry pour compléter le retour des Cleveland Cavaliers après un déficit de 3-1 sur les Golden State Warriors 73-9 pour remporter le titre 2016.

Depuis ce moment, cependant, il a fait plus de gros titres pour ce qu’il a dit et fait hors du terrain – y compris les demandes commerciales faites aux Cavs et en février dernier, les Nets.

« Beaucoup de gens pensent que je suis un méchant qui ne me connaît pas », a déclaré Morris. « J’ai eu des gens qui ont dit ça. Il est juste sous les projecteurs et il dit sa vérité. Parfois, cela peut être mal pris ou sorti de son contexte. C’est juste ce qu’il croit. Est-il mal interprété? Bien sûr. Vous pourriez dire ça à propos de beaucoup de gars. »

La perspective de Morris est particulièrement frappante à la lumière du déroulement de leurs deux saisons ensemble à Boston (2017-19). En 2017-2018, Irving a subi une blessure au genou en fin de saison et, imperturbable, l’équipe a presque atteint la finale de la NBA sans lui, s’inclinant face aux Cavaliers dirigés par LeBron James dans une série de finales de sept matchs de la Conférence de l’Est. La saison suivante, avec le retour d’Irving, les Celtics ont remporté six matchs de moins en saison régulière et ont été éliminés au deuxième tour des séries éliminatoires par la même équipe des Milwaukee Bucks qu’ils avaient balayée au premier tour l’année précédente.

Pire encore, Irving, un agent libre en attente, est passé de dire lors d’un événement de pré-saison pour les détenteurs d’abonnements des Celtics, « Si vous me récupérez, je prévois de re-signer ici » à se précipiter pour que les Nets unissent leurs forces avec son collègue agent libre Kevin Durant. Ayant grandi à proximité du New Jersey, Irving a déclaré lors de sa signature avec les Nets : « Dans mon cœur, je savais que j’avais toujours voulu jouer à la maison. »

Ce qui pourrait être considéré par les médias et certains fans comme au mieux malhonnête, au pire comme une désertion, a été considéré par l’attaquant vétéran des Raptors de Toronto Will Barton comme Irving devant faire face à la nature changeante et instable de la vie en NBA.

« Il jouait comme un candidat MVP, tombe et ces gars-là vont en finale de la Conférence de l’Est », a déclaré Barton. « C’était une équipe très jeune à l’époque, à part lui. Vous savez ces [other] les gars ne revenaient pas en disant: « Hé, je vais m’asseoir à l’arrière », comme ils l’ont fait au début parce qu’ils n’avaient jamais eu de succès. Ensuite, il était facile pour eux de dire: « Tu es mon gars, Ky. » Mais maintenant, comment allez-vous dire à Jayson Tatum, dont tout le monde a dit après cette année-là qu’il était une étoile montante, de le rappeler ? Vous voulez que Jaylen Brown rappelle ? Non, les gars ne vont pas faire ça. Surtout pas les jeunes. Il n’y a pas de rappel.

« C’était le problème », a poursuivi Barton. « Et cela n’a pas rendu ces gars mauvais ou Kyrie mauvais. Cela fait partie du sport, de la vie et du basket-ball. Mais personne n’en parle. Je n’ai entendu aucun média en parler. Ils disent toujours que Kyrie était un cancer Il a brisé l’équipe, mais personne [on the team] dit que. »

Les anciens coéquipiers Kyrie Irving et Jayson Tatum s’embrassent après que les Nets aient affronté les Celtics en février. Irving est allé à Brooklyn en agence libre après avoir passé une saison avec les Celtics.

Irving a certainement été un agent pour le bien. Il a été vice-président du syndicat des joueurs et a fait de nombreux dons de bienfaisance à des causes locales et mondiales. L’un des anciens coéquipiers des Nets d’Irving, Langston Galloway, a lancé sa propre entreprise de chaussures, Ethics, et Irving a proposé de les porter dans un jeu en guise de geste.

« C’est quelque chose de petit mais le fait qu’il les porte attire beaucoup l’attention », a déclaré le garde des Warriors Donte DiVincenzo. « Il montre beaucoup d’amour aux autres gars de la ligue. Il n’est jamais du genre à dire: » Je suis meilleur que X, Y et Z. » C’est, ‘C’est un mauvais m—– f—–, j’aime vraiment son jeu.’ Il vous donnera vos accessoires et ce n’est pas courant en NBA. »

Mais Irving a aussi été un agent du chaos. Et, bien que les 12 joueurs de FOX Sports n’aient pas tous pris la parole pour soutenir les positions controversées qui ont entraîné des amendes, des suspensions et des matchs manqués pour Irving, ils ont tous respecté son intrépidité en les exprimant, quelles que soient les conséquences.

« Si vous décollez les couches de chaque joueur de la NBA, je suis sûr que vous trouverez des opinions qui ne correspondraient pas à ce que le reste du monde veut voir », a déclaré le meneur des Raptors Fred VanVleet, également un agent libre convoité cette intersaison. « Maintenant, Kyrie en parle plus fréquemment que n’importe qui d’autre, mais une fois que nous approfondissons de plus en plus ce que les gens pensent et ressentent à propos de chaque petite chose, vous trouverez des frictions là-bas. Je pense que c’est probablement ce que c’est avec lui. »

Quelles que soient les batailles qu’Irving pourrait mener hors du terrain, Morris a déclaré qu’il ne les avait pas laissées affecter son interaction avec ses coéquipiers. C’était également le cas à Brooklyn, selon le frère jumeau de Morris, Markieff, qui a joué aux côtés d’Irving à Brooklyn et a été inclus dans l’échange avec Dallas.

« Moi et Ky avons passé beaucoup de temps ensemble en dehors du terrain, juste à parler et à avoir des conversations », a déclaré Marcus Morris. « C’est différent pour moi parce que je ne me suis jamais vraiment rapproché de beaucoup de joueurs de la NBA. Il vient de Jersey et je viens de Philadelphie, donc nous nous sommes croisés plusieurs fois au lycée. Cela a toujours été authentique. Parfois, nous avons tous ont de mauvais jours, mais il ne les a jamais laissés l’atteindre, il ne les a jamais amenés dans les vestiaires. Il n’a jamais frotté personne dans le mauvais sens.

Ce n’est pas tout à fait vrai. Le garde des Philadelphia 76ers Harden, qui a passé une partie des saisons 2020-21 et 2021-22 avec Irving à Brooklyn, a indiqué qu’il avait demandé à être échangé en partie en raison de l’indisponibilité chronique d’Irving. Et le meneur des Lakers de Los Angeles, Dennis Schroder, a également eu un problème avec Irving à un moment donné, à la suite d’une altercation il y a deux ans lors d’un match à Brooklyn.

Schroder a estimé qu’Irving était trop physique pour le garder et Irving a semblé bouleversé lorsque Schroder s’est plaint aux arbitres. À un moment donné, ils se sont retrouvés nez à nez et Schroder a dit: « Allez, nègre! »

Irving a crié en retour: « Vous ne pouvez pas dire ça! Vous venez d’Allemagne! »

Schroder, né d’une mère gambienne en Allemagne, était furieux. Ils ont continué à aboyer l’un contre l’autre et ont été éjectés.

« Au cours de mes six ou sept premières années, je l’ai tellement respecté parce que peu importait qu’il vous casse le cul avec un match à 40 points ou qu’il ait un match calme, il était toujours le même gars », a déclaré Schroder. « Je n’ai pas parlé s —. Ensuite, nous avons eu cet incident à Brooklyn, qui m’a surpris parce que c’était à partir de rien. J’ai été choqué. Je ne vais pas mentir. J’ai demandé à LeBron: » Pourquoi a-t-il agi comme ce?’ LeBron a dit : « Je ne sais pas, laisse tomber. » »

Dennis Schroder a déclaré que Kyrie Irving s’était excusé pour une altercation entre les deux meneurs il y a deux saisons à Brooklyn. « Je le respecte en tant que joueur et en tant qu’humain », a déclaré Schroder à propos d’Irving.

Les deux ne se sont plus affrontés avant février dernier, lorsque les Lakers se sont rendus à Dallas. À un moment donné pendant le match, sortant d’un temps mort, Schroder est allé garder Irving alors que les Mavericks entraient le ballon. C’est alors qu’Irving lui a dit: « Je veux m’excuser. Nous y travaillons depuis tant d’années, vous savez que ce n’est pas moi. »

Schroder a été touché par les excuses.

« Il a dit qu’il traversait quelque chose à l’époque et c’est pourquoi il a réagi comme ça », a déclaré Schroder. « Pour dire ça, et tu es un joueur si puissant? Cela veut tout dire. Nous avons échangé des maillots après ce match. Je suis de retour du même côté que j’étais les six, sept premières années. Je le respecte en tant que joueur et en tant qu’être humain. »

VanVleet a suggéré que le problème d’Irving avec les médias – ou peut-être le problème des médias avec Irving – est qu’il n’a jamais été aussi franc avec ses détracteurs.

« Il a fait la une des journaux ces dernières années », a déclaré VanVleet. « Il a certainement fait des erreurs, mais c’est à lui de s’en occuper. Une fois que vous êtes pris dans cette vague médiatique grand public, c’est un tourbillon. Si vous ne vous en sortez pas en faisant ou en disant ce qu’ils veulent que vous fassiez ou disons, le trou ne cesse de s’enfoncer de plus en plus. Il s’est un peu rebellé contre ça.

Schroder admire cet entêtement, surtout à la lumière des millions de dollars de salaire qu’Irving a perdus à cause des suspensions et des critiques qu’il a endurées.

« Il reste fidèle à lui-même et j’adore ça », a déclaré Schroder, qui a également hésité à se faire vacciner.

« Il n’y a pas beaucoup de gens comme ça. Parce qu’il fait partie des cinq ou des 10 meilleurs joueurs, peu importe comment vous voulez l’appeler, pour rester fidèle à cela, beaucoup de gens dans cette position ne le font pas. Si vous avez quelque chose en tête, l’argent ne devrait pas être le problème.

« Je ne dis pas qu’il a tort ou raison, mais ce qu’il pense être juste, il y est resté fidèle, et c’est ce que je respecte. »

