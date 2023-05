Toutes les quelques années, des milliers d’adolescents se voient poser une question très simple : Quel travail comptez-vous avoir à 30 ans ?

C’est une question importante car avoir une réponse aide les adolescents à planifier leur avenir, qu’il s’agisse de suivre un cours spécifique ou de décider d’aller à l’université. C’est pourquoi l’enquête PISA de l’OCDE pose cette question depuis 2000.

Mais au cours des 20 dernières années, nous avons observé une tendance inquiétante : de plus en plus d’adolescents nomment les mêmes emplois de base, comme médecin ou avocat, presque comme s’ils choisissaient des emplois dans un livre pour enfants. Et ce qui est encore plus inquiétant, c’est que de plus en plus d’adolescents ne nomment même pas de travail.

Tout cela laisse entendre que les adolescents d’aujourd’hui ne réfléchissent pas suffisamment à leurs projets d’avenir – et, que ce soit juste ou non, ce manque de préparation à la carrière aura probablement des conséquences à vie.

Sources et lectures complémentaires :

Ce rapport de l’OCDE soutient que les réponses restrictives à cette question suggèrent que les adolescents sont confus quant à leur future carrière.

Il est difficile de travailler avec les données de l’enquête PISA, mais le livre de codes fournit des résumés généraux des données.

Cette étude montre que les étudiants ayant des ambitions liées aux sciences sont beaucoup plus susceptibles d’obtenir des diplômes en sciences ou en génie, même s’ils ne sont pas aussi bons en mathématiques.

Cet article examine les ramifications à long terme d’être « mal aligné » à l’adolescence.

Si vous êtes une personne axée sur les solutions, ce rapport de l’OCDE traite de ce que nous pouvons faire pour aider les adolescents à mieux réfléchir à leur avenir professionnel.

