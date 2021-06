Pourquoi les jeunes investisseurs devraient choisir un Roth IRA

Cette histoire fait partie de la série CNBC Make It’s One-Minute Money Hacks, qui fournit des trucs et astuces simples et simples pour vous aider à comprendre vos finances et à prendre le contrôle de votre argent.

Si vous êtes jeune et investissez pour la première fois, vous êtes peut-être confronté à une décision déroutante: IRA traditionnelle ou Roth IRA? Pour la plupart, un Roth est le bon choix, selon de nombreux experts financiers.

Les deux types de comptes offrent tous deux des avantages fiscaux, la principale différence étant de savoir si vous souhaitez payer des impôts maintenant ou plus tard.

Avec un IRA traditionnel, vos contributions réduisent votre revenu imposable pour l’année en cours. L’argent est ensuite investi, et lorsque vous le retirez après l’âge de 59 ans et demi, vous devez de l’impôt sur le revenu. Semblable à un lieu de travail 401 (k), vous avez reporté votre facture fiscale.

Avec un Roth IRA, vous investissez de l’argent qui a déjà été imposé. Lorsque vous le retirez à la retraite, vous obtenez les gains non imposables, en supposant que vous respectiez les exigences de retrait.

En gros, vous avez prépayé vos impôts. Si vous êtes actuellement dans une tranche d’imposition faible et que vous vous attendez à ce que votre revenu augmente au cours de votre carrière – et atteigne ainsi une tranche d’imposition plus élevée – il est logique de contribuer à un Roth et de verrouiller ce faible taux d’imposition maintenant.

De plus, les taux d’imposition sur le revenu en général sont extrêmement bas actuellement, grâce aux modifications de la loi fiscale de 2017, ce qui rend Roths encore plus attrayant. Il est presque certain que les taux d’imposition finiront par augmenter.