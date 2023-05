Pourquoi les jeunes générations peuvent supporter le poids des réformes de la sécurité sociale

« Personne ne parle de changer [current] l’âge de la retraite ou faire quoi que ce soit qui affectera les retraités actuels » ou les quasi-retraités âgés de 55 ans et plus, a déclaré Howard Gleckman, chercheur principal au Urban-Brookings Tax Policy Center.

Les dernières projections du conseil d’administration de la sécurité sociale indiquent que le fonds combiné du programme sera épuisé en 2034, un an plus tôt que prévu en 2022. À ce stade, seulement 80 % des prestations seront payables.

Le pays est déjà venu ici. En 1983, des modifications ont été adoptées pour étendre la solvabilité du programme, y compris les impôts sur les prestations et l’augmentation progressive de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans.

Aujourd’hui, cet âge de retraite plus élevé continue d’être introduit progressivement. Les personnes nées en 1960 et plus tard doivent maintenant attendre jusqu’à 67 ans pour recevoir leurs prestations d' »âge de la retraite » à taux plein.

Mais alors que les législateurs renoncent aux changements qui affecteraient les retraités proches et actuels, cela laisse en grande partie aux jeunes générations le soin de prendre en charge les modifications à venir du programme.

« Tout cela revient hanter les jeunes », a déclaré Laurence Kotlikoff, professeur d’économie à l’Université de Boston et expert en sécurité sociale.