Pourquoi les jeunes font-ils des crises cardiaques ? – Nouvelles du désert

En ce qui concerne les décès, l’accident vasculaire cérébral arrive au cinquième rang aux États-Unis. L’accident vasculaire cérébral est également une cause majeure d’invalidité à long terme. Et les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques frappent de plus en plus à un âge plus jeune, en particulier chez ceux qui sont obèses ou en surpoids depuis une décennie ou plus, bien que le poids n’augmente pas le risque pour les femmes de plus de 50 ans et les hommes de plus de 65 ans.

C’est ce que révèle une étude qui vient d’être présentée au congrès de l’Endocrine Society. réunion annuelle.

« Il est bien établi que les personnes qui présentent un excès de poids à un moment donné courent un plus grand risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Ce que l’on ne savait pas, c’est si la durée pendant laquelle une personne a été exposée à un excès de poids était importante », a déclaré le Dr Alexander Turchin, directeur de la qualité à la division d’endocrinologie du Brigham & Women’s Hospital et professeur agrégé de médecine à la Harvard Medical School de Boston. dit dans un libérer publié par la société.

Des chercheurs de l’hôpital Harvard, Brigham & Women’s et d’Eli Lilly ont analysé les données de l’étude sur la santé des infirmières et de l’étude de suivi sur les professionnels de la santé, en se concentrant sur les patients ayant un indice de masse corporelle supérieur à 25 pendant une décennie ou plus, afin d’évaluer les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. risque sur 20 ans. Au total, ils ont examiné les données de 109 259 femmes et 27 239 hommes, âgés en moyenne de 48,6 et IMC moyen de 27,2 dans les années 1990. Ils ont découvert que 6 862 personnes souffraient d’une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, 2 587 d’un diabète de type 2 et 65 101 avaient des antécédents de tabagisme. Lors du suivi en 2020, il y avait eu 12 048 événements cardiovasculaires.

« Nous avons constaté que chez les femmes de moins de 50 ans et les hommes de moins de 65 ans, l’obésité sur une période d’une décennie était associée à une augmentation de 25 à 60 % du risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral – et était plus importante que leur poids à un moment donné de l’année. fois en 1990 », a déclaré Turchin dans le communiqué.

Les chercheurs ont déclaré que les résultats montrent que les professionnels de la santé qui voient de jeunes adultes atteints d’obésité devraient les orienter rapidement vers un traitement afin d’éviter des complications potentiellement graves plus tard.

Danger dans le groupe d’âge moyen

Les chercheurs ont réparti les résultats par âge. Comme l’a dit le Dr Nicole Weinberg, cardiologue au Providence Saint John’s Health Center de Californie à Santa Monica. Actualités médicales aujourd’hui, « Le groupe intermédiaire présentait le risque le plus élevé. Le groupe le plus jeune souffrait d’une charge de morbidité moindre en raison de la durée plus courte de l’obésité. Le groupe plus âgé a constaté certains avantages protecteurs du surplus de poids. Le groupe intermédiaire fait comprendre à quel point un IMC plus élevé peut avoir un impact négatif sur la santé. Elle n’a pas participé à l’étude.

Medical News Today a également interviewé le Dr Sean Heffron, cardiologue à NYU Langone Health à New York, expert sur l’impact de l’obésité sur la santé cardiaque. Lui non plus n’a pas participé à l’étude, même s’il a déclaré qu’il examinait certaines des mêmes questions. Il a noté un certain nombre de conditions auxquelles l’obésité contribue :

L’hypertension artérielle, a-t-il déclaré, est un cas dans lequel la gravité de l’obésité a un impact plus important que la durée.

Diabète de type 2, où l’inverse est vrai : la durée de l’obésité compte plus que sa gravité.

Taux anormaux de lipides dans le sang, où la gravité de l’obésité a plus d’influence que la durée.

Diverses maladies cardiovasculaires, y compris la cardiomyopathie, où les deux sont très importantes.

À propos de l’AVC

L’American Heart Association note que la plupart des accidents vasculaires cérébraux – qui sont des hémorragies cérébrales – sont causés par l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le diabète de type 2, l’obésité, le tabagisme, le manque d’exercice, l’abus d’alcool ou les maladies cardiaques (pour lesquelles ces autres facteurs constituent également un risque). facteurs). Mais les accidents vasculaires cérébraux surviennent également de plus en plus chez les jeunes adultes ne présentant pas ces facteurs de risque.

UN étude publié en mars dans la revue de l’association Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, a révélé que les adultes de moins de 35 à 45 ans pourraient être à risque en raison de facteurs de risque non traditionnels. Les chercheurs de la faculté de médecine de l’Université du Colorado ont découvert que la migraine est le facteur de risque non traditionnel le plus important pour les 18-34 ans victimes d’un accident vasculaire cérébral, expliquant 20 % des accidents vasculaires cérébraux chez les hommes de cet âge et plus d’un tiers des accidents vasculaires cérébraux chez les femmes. .

Dans un communiqué de presse, l’association a écrit que « l’analyse a révélé que les facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral non traditionnels, tels que les migraines, les troubles de la coagulation sanguine, l’insuffisance rénale, les maladies auto-immunes ou les tumeurs malignes, étaient significativement associés au développement d’accidents vasculaires cérébraux chez les hommes et les femmes de 18 à 44 ans. -ans. L’association entre les accidents vasculaires cérébraux et les facteurs de risque non traditionnels d’accident vasculaire cérébral était plus forte chez les adultes de moins de 35 ans.

Le Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté que la prévalence des accidents vasculaires cérébraux était la plus élevée chez les personnes âgées de 65 ans et plus et la plus faible chez les 18-44 ans, sur la base des données 2020-2022. Mais ce phénomène est en augmentation chez les jeunes adultes. « De 2011-2013 à 2020-2022, la prévalence des accidents vasculaires cérébraux a augmenté de 14,6 % chez les adultes âgés de 18 à 44 ans, de 15,7 % chez ceux âgés de 45 à 64 ans, de 9,3 % chez les femmes et de 6,2 % chez les hommes. Parmi les adultes noirs, blancs et hispaniques, la prévalence des accidents vasculaires cérébraux a augmenté de 7,8 %, 7,2 % et 16,1 %, respectivement. L’augmentation en pourcentage la plus importante (18,2 %) s’est produite chez les adultes ayant moins qu’un diplôme d’études secondaires », selon l’agence de santé publique.

Obtenez de l’aide RAPIDEMENT

L’article note ce que le CDC appelle les questions Act FAST pour identifier les accidents vasculaires cérébraux et obtenir de l’aide rapidement :