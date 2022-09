Pourquoi les jeunes adultes des communautés minoritaires ont des cotes de crédit inférieures

Damir Khabirov | iStock | Getty Images

Selon nouvelle recherche de l’Institut urbain. La recherche a révélé que les 25 à 29 ans dans les communautés majoritairement noires ont un pointage de crédit médian de 582 – en dessous du seuil des subprimes de 600. En comparaison, les 25 à 29 ans dans les communautés majoritairement hispaniques avaient un pointage de crédit médian. de 644, tandis que ceux des communautés à majorité blanche avaient un score médian de 687. De plus, les jeunes adultes des communautés majoritairement noires et hispaniques sont également plus susceptibles de voir leur cote de crédit diminuer à mesure qu’ils vieillissent, selon l’organisme de recherche à but non lucratif. Entre 2010 et 2021, 32,9 % des 18 à 29 ans des communautés à majorité noire ont vu leur cote de crédit baisser, tandis que 26,2 % de ceux à majorité hispanique et seulement 21 % de ceux à majorité blanche ont vu leur cote de crédit baisser. . La recherche est basée sur l’analyse de l’Institut urbain des dossiers des consommateurs de l’un des trois principaux bureaux de crédit. La source précise des données n’a pas été divulguée.

De mauvais scores “peuvent conduire à des cycles d’endettement”

Ces faibles scores ont des conséquences financières importantes et durables. “Les personnes ayant des cotes de crédit inférieures à cela [600] sont moins susceptibles d’obtenir un crédit à des taux abordables », a déclaré Thea Garon, responsable principale du programme politique à l’Urban Institute. “Ils sont plus susceptibles d’emprunter des crédits à coût élevé, ce qui peut entraîner des cycles d’endettement et éroder davantage leurs cotes de crédit”, a-t-elle déclaré. Les options de prêt subprime ont tendance à être plus visibles dans les diverses communautés mal desservies, a noté Bruce McClary, vice-président principal des adhésions et des communications à la National Foundation for Credit Counselling. Les résidents de ces régions qui ont des problèmes de revenu et qui n’ont pas beaucoup de stabilité d’emploi peuvent se tourner vers le financement des subprimes avec des taux d’intérêt plus élevés et des frais élevés, ce qui peut nuire à leur pointage de crédit. “C’est une sorte de recette pour un désastre”, a déclaré McClary. L’un de ces produits à taux d’intérêt élevé, les prêts sur salaire, a récemment fait l’objet d’un examen minutieux pour cycles de frais élevés et de dettes qui leur sont associés.

La disparité des scores découle de politiques discriminatoires

Les cotes de crédit mesurent la probabilité qu’un emprunteur rembourse sa dette à temps. La plupart des cotes de crédit vont de 300 à 850. Plus la cote est élevée, meilleur est le taux d’intérêt qu’un emprunteur peut obtenir sur les cartes de crédit, ainsi que sur les prêts hypothécaires, automobiles et autres. Les cotes de crédit sont déterminées par des facteurs tels que les dettes impayées actuelles d’un emprunteur, le nombre et le type de prêts qu’il a, la durée pendant laquelle les prêts sont ouverts et disponibles, l’historique de paiement des factures et la quantité de crédit utilisée.

La raison pour laquelle les emprunteurs noirs et hispaniques commencent en retard sur leurs cotes de crédit a moins à voir avec le comportement individuel et plus avec les ressources financières limitées de leur foyer familial, a déclaré Garon. Ces ménages ont moins de richesse à tirer des générations précédentes en raison des politiques de prêt qui favorisaient les emprunteurs blancs, telles que les clauses restrictives en matière de propriété qui empêchaient les Noirs de vivre dans des zones à majorité blanche et la redlining, par laquelle les prêteurs hypothécaires restreignaient les clients qu’ils servaient. “Les disparités sont enracinées dans des décennies de politiques discriminatoires qui ont systématiquement refusé aux communautés de couleur un accès égal à des services financiers abordables ainsi que des opportunités de transmettre la richesse aux générations futures”, a déclaré Garon.

Réduire l’écart nécessite des changements de politique