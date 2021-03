Pourquoi les jeunes acheteurs d’une première maison vont manquer une maison abordable en 2021 avec le retour des investisseurs

Les jeunes acheteurs d’une première maison passent à côté d’une maison à prix avantageux alors que les investisseurs reviennent en force sur le marché immobilier.

L’année dernière, les investisseurs encaissés étaient largement absents du marché du logement, car les verrouillages de Covid ont vu les foules interdites aux enchères et l’Australie sombré dans la récession.

Les marchés du logement de Sydney et de Melbourne ont régressé pendant près de la moitié de 2020.

Cela a changé en 2021, l’activité des investisseurs étant désormais au plus haut niveau depuis septembre 2016, nombre d’entre eux surenchérissant désormais sur les plus jeunes espoirs aux enchères.

Les prix des logements dans les capitales et les régions régionales ont également atteint des niveaux records, les taux d’intérêt demeurant à des niveaux historiquement bas.

En janvier, les prêts immobiliers ont bondi de 10,5% en un mois à peine pour atteindre un record de 28,8 milliards de dollars, a révélé lundi le Bureau australien des statistiques.

En un an à peine, la valeur des prêts hypothécaires neufs a grimpé de 44,3%.

Rendant les choses plus difficiles pour les jeunes Australiens, les nouveaux prêts aux investisseurs ont augmenté de 9,4% en janvier, la plus forte augmentation mensuelle en valeur depuis septembre 2016, et de 22,7% sur l’année – la majeure partie de cette augmentation se produisant au cours des trois derniers mois.

Les prêts aux propriétaires-occupants ont grimpé de 10,9 pour cent pour être en hausse de 52,3 pour cent sur l’année.

Le directeur du groupe des services financiers de Canstar, Steve Mickenbecker, a déclaré que les verrouillages de l’année dernière avaient à peine endommagé les prix de l’immobilier, la valeur des prêts augmentant pour le huitième mois consécutif.

La flambée des prix des logements Sydney: en hausse de 3% à 1,061 million de dollars Melbourne: en hausse de 2,4% à 829509 $ Canberra: en hausse de 2,2% à 797421 $ Brisbane: en hausse de 1,6% à 593232 $ Hobart: en hausse de 2,5% à 572188 $ Perth: en hausse de 1,6% à 513566 $ Adélaïde: en hausse de 0,8% à 509 148 dollars Darwin: hausse de 1,3% 508 410 $ Source: Indice CoreLogic Hedonic Home Value pour février 2021

« La deuxième série de verrouillages à Sydney, Melbourne et Brisbane semble avoir mis un peu plus qu’une brèche dans le marché immobilier et les activités de financement », a-t-il déclaré.

«Le crédit immobilier continue de rebondir après les effets antérieurs de la pandémie».

Quelques heures avant la publication des données officielles, CoreLogic a révélé que les prix de l’immobilier en Australie avaient bondi de 2,1% en février, la hausse mensuelle la plus rapide depuis août 2003.

Le prix médian des maisons à Sydney a augmenté de 3% encore plus à 1,061 million de dollars, la valeur équivalente de Melbourne ayant augmenté de 2,4% à 829 509 dollars.

Des records de prix de l’immobilier ont été établis dans 53 des 88 régions statistiques de l’Australie, la valeur combinée des capitales augmentant de 2 pour cent à 675 014 dollars alors que les prix régionaux augmentaient de 2,1 pour cent à 438 185 dollars.

Cela signifie que des sommets sans précédent ont été atteints dans 60% des sous-marchés du logement du pays.

Avec des taux d’intérêt à un niveau record de 0,1%, les acheteurs d’une première maison sont toujours désireux d’acheter une maison ou un logement.

Dans la catégorie des propriétaires-occupants, ces nouveaux arrivants dans l’immobilier sont toujours actifs, la valeur des nouveaux prêts aux acheteurs de ce groupe augmentant de 10,1% en janvier et de 73% au cours de l’année.

Les subventions HomeBuilder du gouvernement fédéral maintiennent au moins le rêve vivant pour un segment du marché du logement.

Le taux de liquidation des enchères nationales de la semaine dernière était de 81,9 pour cent tandis que le niveau de Sydney était encore plus élevé de 88,9 pour cent, signe clair d’une vive concurrence sur le marché du logement.