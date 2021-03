En plus d’être une patronne, une actrice accomplie, maman d’Atlas et l’une de nos personnes préférées à regarder sur TikTok, Shay Mitchell est le fondateur et PDG de BÉIS, une gamme abordable de produits incontournables de voyage. Le Tu L’actrice a lancé BÉIS en octobre 2018, et depuis, la marque est devenue un incontournable pour les influenceurs, les jet-setters et les mamans du monde entier. Que vous soyez à la recherche d’un bagage à main chic , valise , sac à langer ou Sac à main , La ligne de voyage cool girl de Shay propose des pièces de haute qualité qui rehausseront votre selfie à l’aéroport.

