Pourquoi les iPad n’ont toujours pas d’application de calculatrice malgré leur lancement en 2010

Lorsqu’il s’agit de redéfinir la technologie, Apple est un grand nom qui ne déçoit jamais. De l’introduction d’Apple 1 – le premier ordinateur pré-assemblé de la société en 1976 au lancement de l’iPhone en 2007, qui a changé à jamais l’industrie des smartphones, la société créée par Steve Jobs et Steve Wozniak a parcouru un long chemin. Cependant, lorsque Apple a lancé le premier iPad en 2010, il ne disposait pas d’une fonctionnalité de base que vous pouvez trouver sur presque tous les gadgets avec un écran d’affichage – une application de calculatrice. Vous pouvez trouver une application de calcul de stock dans tous les iPhones, Mac et même dans les montres Apple. Alors, comment l’entreprise a-t-elle ignoré cet outil basique mais utile dans sa gamme d’iPad?

Lors de la création de l’iPad, Scott Forstall dirigeait l’équipe de développement logiciel du gadget et était responsable de l’interface skeuomorphic initiale présentée dans iOS, la chaîne Youtube Apple a expliquérévélé dans sa vidéo explicative.

Comme expliqué dans la vidéo, l’équipe logicielle dirigée par Forstall n’a pas conçu de nouvelle application de calculatrice et a simplement mis à l’échelle la version incluse dans les iPhones.

Cependant, lorsque Steve Jobs a vu cette application de calculatrice pour le prochain iPad, il a rencontré Forstall juste un mois avant que le lancement ne lui donne un ultimatum pour repenser l’interface de la calculatrice en fonction du plus grand écran de l’iPad. Mais avec la sortie dans quelques semaines à peine, Forstall et son équipe savaient qu’ils ne seraient pas en mesure de concevoir une nouvelle interface de calculatrice à partir de zéro, et l’iPad nouvellement lancé a été livré sans application de calculatrice.

Malheureusement, cela a obligé les utilisateurs d’iPad à télécharger des applications de calcul tierces remplies de publicités, ce qui a créé une expérience utilisateur horrible.

Cependant, cela fait plus de 10 ans que plusieurs nouveaux iPad ont été lancés au cours de cette période, mais Apple n’a pas encore inclus cette fonctionnalité de base dans sa gamme de tablettes informatiques.

Interrogé sur la même chose, le vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a déclaré à Youtuber Marques Brownlee que la société souhaitait créer la «meilleure application de calcul pour iPad», ajoutant que «nous voulons le faire quand nous pouvons le faire vraiment très bien».

