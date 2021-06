Pourquoi les investisseurs peuvent les posséder sans même s’en rendre compte

Les investisseurs peuvent involontairement être exposés à GameStop et à AMC.

Ces deux-là, les enfants d’affiche du mouvement des commerçants de détail et de reddit, sont parmi les plus grands composants de l’ETF IWM Russell 2000.

GameStop a largement contribué au gain de 49 % de l’ETF de détail XRT cette année.

La surperformance d’AMC et de GameStop cette année a aidé ces ETF à monter, mais avec tant de volatilité qui les entoure, cela présente également un risque.

Nancy Tengler, directrice des investissements chez Laffer Tengler Investments, a déclaré que les investisseurs doivent savoir ce qu’ils possèdent. Parlant d’AMC, elle a déclaré que le risque l’emporte de loin sur la récompense.

« C’est une entreprise dont la direction a un appétit vorace pour le capital – 104 millions d’actions en circulation il y a un an, 513 [million] à présent. Les initiés vendent … et il y a des bénéfices négatifs pour démarrer « , a déclaré Tengler à « Trading Nation » de CNBC lundi. « Je serais un vendeur aussi vite que possible à ces niveaux et les investisseurs … devraient savoir quels sont leurs plus gros avoirs. dans n’importe quel ETF. »

Un rééquilibrage à venir pour le Russell 2000 le 25 juin devrait minimiser une partie des risques, selon Ari Wald, responsable de l’analyse technique chez Oppenheimer.

« Le rééquilibrage réglera ce problème pour les investisseurs eux-mêmes. Ces deux actions ne représentent que 2% combinés du FNB de valeur Russell 2000. C’est donc la beauté d’un FNB diversifié, vous obtenez un peu de cela, vous obtenez un peu de de cela », a déclaré Wald au cours de la même interview.

Le Russell 2000, quant à lui, devrait continuer à rouler plus haut, prédit Wald.

« Les petites capitalisations dans l’ensemble sont positionnées pour monter à la hausse. Nous étions dans l’émission il y a quelques semaines pour parler d’un rallye au début de l’été. Le Russell 2000 a formé un ressort hélicoïdal. Il semble se briser à la hausse. un rallye estival pour les actions en général », a-t-il déclaré.