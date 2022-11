Pourquoi les investisseurs ont sauté du train Carvana

Mais il y a eu une série régulière de mauvaises nouvelles et de résultats financiers depuis le sommet de l’action, suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs quant à la trajectoire à long terme de l’entreprise. Il a également peu de liquidités et 6,3 milliards de dollars de dettes, dont 5,7 milliards de dollars en billets de premier rang.

L’action a gagné plus de 30% jeudi, suivie d’une augmentation de 19% à 11,88 dollars par action vendredi dans un contexte de reprise plus large du marché et d’une éventuelle compression des vendeurs à découvert.

Il est maintenant évident que les dirigeants de l’entreprise ont encore plus à apprendre. L’ascension féerique de Carvana s’est depuis transformée en cauchemar pour les investisseurs au milieu de la hausse des taux d’intérêt, de l’inflation et des blessures auto-infligées.

Morgan Stanley a retiré la semaine dernière sa note et son objectif de cours pour l’action. L’analyste Adam Jonas a cité la détérioration du marché des voitures d’occasion et un environnement de financement volatil pour le changement.

Carvana a constamment emprunté de l’argent pour couvrir ses pertes et ses initiatives de croissance, y compris une acquisition entièrement en numéraire de 2,2 milliards de dollars plus tôt cette année de l’activité d’enchères physiques d’ADESA aux États-Unis KAR mondial .

Mais Carvana n’avait pas assez de véhicules pour répondre à l’augmentation de la demande des consommateurs ou les installations et les employés pour traiter les véhicules qu’elle avait en stock. Cela a conduit Carvana à acheter ADESA et un nombre record de véhicules au milieu de prix exorbitants alors que la demande ralentissait en raison de la hausse des taux d’intérêt et des craintes de récession.

Morgan Stanley a cité la dette de la société et ses perspectives de financement incertaines pour tirer sa note et son objectif de cours pour l’action. Jonas a déclaré qu'”une détérioration du marché des voitures d’occasion combinée à un environnement de taux d’intérêt/de financement volatil” constituait un “risque important” pour l’entreprise.

Le marché des voitures d’occasion est en passe de terminer l’année en baisse de plus de 12% par rapport aux 40,6 millions de véhicules d’occasion vendus en 2021, selon les estimations de mi-octobre de Cox Automotive. Les ventes de Carvana au troisième trimestre de cette année ont augmenté de 4 % par rapport à 2021, mais étaient beaucoup moins rentables qu’un an plus tôt et étaient inférieures d’un trimestre à l’autre.

Les ventes de Carvana au troisième trimestre ont diminué de 8 % par rapport à l’année précédente, tandis que les bénéfices par véhicule vendu ont chuté de 25 % à 3 500 $. Le PDG Garcia a décrit la fin du troisième trimestre comme la “le point le plus inabordable de tous les temps” pour les clients qui financent l’achat d’un véhicule.

“Carvana a réussi à perturber l’industrie automobile avec un modèle de commerce électronique éprouvé au service de millions de clients satisfaits, et bien que l’environnement et le marché actuels aient attiré l’attention sur le court terme, nous avons continué à gagner des parts de marché au troisième trimestre et nous restons concentrés sur notre plan pour conduire à la rentabilité, tout en rendant la meilleure expérience d’achat et de vente de voitures encore meilleure”, a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué.