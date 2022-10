Pourquoi les investisseurs ont récompensé Apple mais ont fui Amazon, Google et Facebook après les bénéfices

Les bénéfices d’Apple ont reçu une réaction radicalement différente de la part des investisseurs que ses pairs Big Tech Amazon, Google, Microsoft et Facebook.

Les actions d’Apple ont augmenté d’environ 7% vendredi matin, le lendemain Pomme a déclaré des bénéfices qui ont montré une croissance annuelle des ventes de 8% et malgré des estimations manquées pour les revenus de l’iPhone et des services.

Apple ressemble à un “port relativement sûr dans la tempête”, comme le dit une note vendredi de l’analyste du Credit Suisse Shannon Cross.

Mais les investisseurs ont fui les autres actions Big Tech cette semaine. Microsoft et Alphabet ont connu leurs pires jours de l’année mercredi. Meta a connu sa deuxième pire journée jeudi, plongeant de 24% à des prix auxquels il n’a pas négocié depuis 2016. Et Amazone était en baisse d’environ 10% vendredi matin après avoir annoncé ses résultats jeudi.

Les raisons variaient. Meta a eu du mal à réduire ses flux de trésorerie disponibles alors qu’il poursuivait sa frénésie de dépenses dans le métaverse. Alphabet a déclaré que les ventes de publicités ralentissaient alors que YouTube a annoncé sa toute première baisse de revenus. Et Microsoft a subi des pressions en raison de la faiblesse des prévisions et des revenus du cloud qui ont dépassé les attentes. Amazon a raté les estimations de revenus et a signalé un trimestre de vacances faible et des bénéfices en baisse.

Mais Apple semble désormais beaucoup plus stable que ses pairs, d’autant plus que les craintes d’une récession commencent à peser sur les ventes publicitaires et les dépenses potentielles de vacances. C’est en grande partie parce qu’Apple s’appuie sur du matériel et des services que les gens achètent encore.

Les revenus du Mac ont augmenté de 25 % d’une année sur l’autre, par exemple. Et bien que les revenus de l’iPhone aient manqué les estimations, ils ont tout de même augmenté de 9,67 % d’une année sur l’autre. Les services ont également augmenté de 4,98 % d’une année sur l’autre, malgré les estimations manquantes des analystes.

Et Apple a réussi cela alors que l’industrie plus large des téléphones et des PC a connu de fortes baisses. Les livraisons mondiales de smartphones ont diminué de 9 % au cours du troisième trimestre, tandis que les livraisons d’Apple ont augmenté de 8 %, malgré ses appareils plus chers, selon une estimation de la société de recherche Canalys cette semaine.

“La demande d’appareils haut de gamme reste intacte”, a écrit Krish Sankar de Cowen dans une note vendredi.

En bref, l’activité d’Apple reste solide et la demande pour ses produits reste élevée dans le monde, même sur les marchés émergents, contrecarrant les tendances à la baisse des ventes mondiales de smartphones d’autres marques.

“Suite aux résultats du F4Q22 d’Apple, il reste notre premier choix et, selon nous, restera probablement un refuge relativement sûr pour beaucoup, car l’environnement macroéconomique reste très incertain et agité”, a déclaré Cross, du Credit Suisse. Cross a ajouté que les résultats d’Apple montraient que la société continuait de croître dans toutes les régions où elle vendait, malgré les récentes augmentations de prix et l’affaiblissement de la confiance des consommateurs.

Les quasi-orientations d’Apple étaient également largement conformes aux attentes, par rapport à des entreprises telles qu’Amazon qui suggéraient un trimestre de vacances plus faible.

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré que le chiffre d’affaires total d’une année sur l’autre augmenterait en décembre, mais plus lentement que la croissance de 8,1 % au cours du trimestre de septembre.

Mais la statistique a quand même montré à de nombreux analystes qu’Apple poursuivrait sa séquence de croissance des ventes en vigueur depuis le début de la pandémie. Gardez à l’esprit que la croissance du prochain trimestre devra être basée sur une base massive de 124 milliards de dollars de ventes par rapport au trimestre de décembre de l’année dernière.

Cependant, la façon dont Apple donne désormais des indications par le biais de points de données laisse beaucoup de place à l’interprétation, et certains analystes pensent que le trimestre en cours pourrait être pire que ce que le marché évalue. Au moins un pense même que le point de données d’Apple suggère un trimestre en baisse. .

“Apple dit essentiellement que les revenus vont baisser au prochain trimestre”, a déclaré Toni Sacconaghi de Bernstein sur “Squawk Box” de CNBC vendredi, soulignant que le trimestre de décembre d’Apple a une semaine supplémentaire cette année.

Sacconaghi a déclaré que certains des pairs Big Tech d’Apple semblaient également avoir des problèmes de contrôle des coûts, alors qu’Apple reste assez maigre et rentable.

Alors que le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré aux analystes que la société voyait les effets de l’inflation sur ses coûts, en particulier dans la logistique, elle a également bien géré la pénurie d’approvisionnement en puces et a déclaré jeudi qu’elle n’avait pas connu de pénurie de silicium au cours du trimestre.

Apple n’est pas à l’abri du ralentissement de la publicité qui frappe Meta et Alphabet, bien que Cook ait déclaré jeudi que les publicités ne représentaient qu’une très petite partie des activités de services d’Apple.

Additionnez tout cela et il est possible de comprendre pourquoi certains analystes considèrent qu’Apple résiste à une récession.

“Dans l’ensemble, notre point de vue reste cohérent sur le fait qu’Apple reste résilient à la récession compte tenu de ses produits, services et activités portables”, a écrit Harsh Kumar de Piper Sandler.

– Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.