Pourquoi les investisseurs ne devraient pas être surpris par le faible P/S de PENN Entertainment, Inc. (NASDAQ : PENN)

PENN Entertainment, Inc. (NASDAQ : PENN) un ratio prix/ventes (ou « P/S ») de 0,5x peut sembler une opportunité d’investissement assez attrayante si l’on considère que près de la moitié des entreprises du secteur hôtelier aux États-Unis ont un P/S. ratios supérieurs à 1,3x. Cependant, il n’est pas sage de prendre le P/S au pied de la lettre, car il peut y avoir une explication à sa limitation.

Comment PENN Entertainment s’est comporté

PENN Entertainment pourrait faire mieux car ses revenus ont moins augmenté que la plupart des autres sociétés ces derniers temps. Peut-être que le marché s’attend à ce que la tendance actuelle à une faible croissance des revenus se poursuive, ce qui a maintenu le P/S sous silence. Si vous aimez toujours l’entreprise, vous espérez que les revenus ne se détérioreront pas et que vous pourrez acheter des actions alors qu’elles ne sont plus à la mode.

Les prévisions de revenus correspondent-elles au faible ratio P/S ?

Le ratio P/S de PENN Entertainment serait typique d’une entreprise qui ne devrait générer qu’une croissance limitée et, surtout, dont les performances sont inférieures à celles du secteur.

En regardant en arrière, nous constatons que l’entreprise a réussi à augmenter ses revenus de 2,6 % l’année dernière. Cela s’est appuyé sur une excellente période avant de voir le chiffre d’affaires augmenter de 68 % au total sur les trois dernières années. En conséquence, les actionnaires auraient certainement apprécié ces taux de croissance des revenus à moyen terme.

En ce qui concerne les perspectives, les trois prochaines années devraient générer une croissance de 5,9% par an selon les estimations des analystes qui surveillent l’entreprise. Ce chiffre s’annonce nettement inférieur aux prévisions de croissance annuelle de 13 % pour l’ensemble du secteur.

À la lumière de cela, il est compréhensible que le P/S de PENN Entertainment se situe en dessous de la majorité des autres sociétés. Apparemment, de nombreux actionnaires n’étaient pas à l’aise de tenir le coup alors que l’entreprise envisageait un avenir potentiellement moins prospère.

Le dernier mot

Même si le ratio prix/ventes ne devrait pas être le facteur déterminant pour savoir si vous achetez ou non une action, il constitue un baromètre tout à fait efficace des attentes en matière de revenus.

Comme nous le soupçonnions, notre examen des prévisions des analystes de PENN Entertainment a révélé que ses perspectives de revenus inférieures contribuent à son faible P/S. À ce stade, les investisseurs estiment que le potentiel d’amélioration des revenus n’est pas suffisamment important pour justifier un ratio P/S plus élevé. Difficile d’imaginer une forte hausse du cours de l’action dans un avenir proche dans ces circonstances.

