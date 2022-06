Pourquoi les investisseurs et les banques se soucient soudainement de l’environnement

Voici un gros chiffre : 44 000 milliards de dollars.

C’est la part de la production économique mondiale totale qui dépend des animaux et des écosystèmes, selon le Forum économique mondial. Les insectes pollinisent les cultures commerciales, les récifs coralliens protègent les bâtiments côtiers, les zones humides purifient l’eau et tous ces services – et bien d’autres – contribuent à alimenter la croissance économique.

Si l’économie est ancrée dans la nature, le déclin mondial de la faune et des écosystèmes est un risque pour les entreprises et les investisseurs. Si les insectes disparaissent des terres agricoles, par exemple, les agriculteurs pourraient devoir payer pour importer des pollinisateurs ou produire moins, ce qui nuit à leurs résultats. C’est l’une des raisons pour lesquelles le WEF classe la « perte de biodiversité » comme le troisième risque le plus grave pour l’économie au cours de la prochaine décennie, après l’incapacité à agir sur le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes.

« Le risque de perte continue de biodiversité est profond », écrivait en mai Sarah Kapnick, scientifique et stratège chez le géant bancaire JP Morgan, « pas seulement pour la nature mais pour la stabilité financière ».

Au cours des dernières années, le secteur financier a pris conscience de ces risques. Aux côtés des banques et des assureurs, de grands investisseurs ont commencé à pousser les entreprises à divulguer les risques liés à l’environnement naturel – connus sous le nom de risques liés à la nature – qui pourraient faire perdre de la valeur à leurs investissements au fil du temps. Et en mars, un groupe appelé le groupe de travail sur les divulgations financières liées à la nature a publié un projet de cadre qui, espère-t-il, sera la référence en matière de signalement et de gestion des risques environnementaux. (Il y a déjà une norme similaire pour les rapports sur les risques liés au changement climatique.)

Ce mouvement autour de la divulgation des risques peut sembler obscur, mais il a un grand potentiel pour transformer l’économie mondiale. La divulgation des risques liés à la nature pourrait rediriger d’importants flux d’argent provenant d’entreprises qui dépendent – et souvent nuisent – à la nature vers celles qui ont une empreinte beaucoup plus petite, a déclaré Lucian Peppelenbos, stratège climatique de la société d’investissement Robeco. C’est la théorie, en tout cas.

Mais aujourd’hui, les efforts pour quantifier ce que les entreprises ont à perdre à mesure que l’environnement se détériore sont un gâchis. Il existe des dizaines de mesures, d’outils et de cadres, chacun avec son propre acronyme oubliable. Les outils pour mesurer l’impact des entreprises sur la nature sont également déroutants, tout comme la variété des différentes normes de divulgation des risques, même aux experts en finance durable.

Cela ne veut pas dire que cette frontière de l’investissement durable ne sera pas révolutionnaire, ou du moins meilleure que ce qui existe déjà. Mais il y a beaucoup de travail à faire, à la fois autour de l’unification des normes de reporting et de la mesure des risques. Cela commence par répondre à une question apparemment fondamentale : comment fonctionnent les écosystèmes ?

Les nombreux économiques risques liés au monde naturel et à son déclin

La prise en compte du risque environnemental dans les décisions d’investissement semble intelligente, mais le faire en réalité est un peu compliqué, notamment parce qu’il existe plusieurs types de risques différents et que chacun est difficile à mesurer.

Considérons d’abord ce qu’on appelle le risque physique. Il décrit à quel point une entreprise donnée et ses investisseurs dépendent des services fournis par la nature, tels que l’eau potable et les pollinisateurs. Une entreprise qui vend du chocolat, par exemple, dépendra presque certainement des insectes sauvages pour la pollinisation dans sa chaîne d’approvisionnement (les plants de cacao en dépendent entièrement). Cela dépendrait également de l’eau douce et des outils pour gérer les ravageurs – ce sont tous des risques physiques, si l’on considère que les écosystèmes s’effondrent.

Ce n’est pas qu’un scénario hypothétique. Les trois quarts des cultures vivrières mondiales (et un tiers de la production agricole mondiale) dépendent dans une certaine mesure de la pollinisation par les oiseaux, les abeilles et de nombreux autres insectes et petits animaux. Et certaines populations d’insectes ont chuté de plus de 70 % en quelques décennies seulement. En fait, il y a des agriculteurs en Californie qui paient déjà pour importer des abeilles parce qu’il n’y a pas assez de pollinisateurs locaux. Cela pourrait ronger les rendements des investisseurs.

Il existe également des risques enracinés dans les impacts que les entreprises ont sur la nature – essentiellement, le contraire de ce dont nous avons parlé. De toute évidence, nuire à l’environnement peut nuire à la réputation d’une société, qui est étroitement liée au cours de ses actions. Les investisseurs et les banques peuvent être moins susceptibles de soutenir une entreprise qui vend de l’huile de palme provenant de terres défrichées, par exemple, de peur que le public ne le découvre et ne fasse chuter les actions de l’entreprise.

Il existe également une préoccupation connexe appelée risque de transition – le coup potentiel qu’une entreprise et ses investisseurs pourraient subir en raison d’un changement futur de politique ou de comportement des consommateurs. Considérez une entreprise qui extrait du lithium dans une région où vivent des flamants roses en voie de disparition. Si, dans quelques mois, le gouvernement décide de protéger cette zone particulière, l’entreprise pourrait être forcée de déplacer ses opérations ailleurs et elle perdrait probablement de l’argent en conséquence.

Ces risques sont tous difficiles à calculer. C’est en partie parce que les sentiments culturels et politiques sont en constante évolution, et parce que les scientifiques ne comprennent toujours pas précisément comment fonctionnent les écosystèmes, ou comment prédire quand ils vont changer.

Les outils pour mesurer et signaler les risques abondent. Est-ce qu’ils travaillent?

Les institutions financières qui souhaitent sincèrement calculer les risques pour la biodiversité ont le choix entre une multitude d’options chargées d’acronymes. Il existe par exemple des outils qui mesurent les risques physiques, comme ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks, and Exposure), ou qui évaluent un l’impact de l’entreprise sur la nature, y compris CBF (Empreinte Biodiversité des Entreprises) et BFFI (Empreinte Biodiversité des Institutions Financières). D’autres fournissent aux entreprises un cadre – et un vocabulaire – pour rendre compte des risques et des impacts, tels que GRI (Global Reporting Initiative), SBT (Science Based Targets) et le TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosure) récemment lancé.

Il peut être difficile de les différencier, mais en général ces outils sont conçus pour mesurer les risques liés à la nature ou fournir un moyen de les divulguer. Ils relèvent de la catégorie vaguement définie de l’ESG, un ensemble de critères pour filtrer les investissements pour les risques liés à la environnement, social questions ou d’entreprise gouvernance (d’où l’acronyme ESG), mais ils se concentrent plus étroitement sur la nature. Et bien que l’ESG soit pertinent pour les investisseurs particuliers, tels que les employés qui sélectionnent des fonds pour un compte de retraite, ces outils de risque sont davantage destinés aux entreprises, aux investisseurs institutionnels et à d’autres poids lourds du secteur financier. (Contrairement à de nombreux fonds ESG, ils tiennent également compte de l’impact des entreprises sur l’environnement, et pas seulement de l’impact de l’environnement sur les entreprises.)

Si vous ne vous souvenez pas de tous les acronymes, souvenez-vous au moins de ceci : ces outils sont loin d’être parfaits, en grande partie pour la simple raison que les écosystèmes sont compliqués, a déclaré Partha Dasgupta, économiste à l’université de Cambridge, qui a rédigé un rapport bien connu en 2021 sur l’économie de la biodiversité. Nous ne comprenons toujours pas, par exemple, pourquoi exactement les insectes pollinisateurs sont en déclin ou comment différentes espèces contribuent aux services écosystémiques que les entreprises utilisent.

Pensez à la façon dont les interfonctionnements d’un écosystème se comparent à la technologie d’une voiture, a déclaré Dasgupta. Les constructeurs automobiles veulent des ingénieurs qui comprennent comment transformer les matières premières en une automobile : « Ils seront en mesure de vous dire toutes les étapes à suivre et les risques encourus », a-t-il déclaré, du façonnage des tôles à la peinture de l’extérieur. « Ils conservent les pièces de rechange car si quelque chose tombe en panne, ils peuvent immédiatement le remplacer. Ils comprennent la technologie. Le truc, c’est que nous ne comprenons pas la technologie de la nature.

Mesurer l’impact d’une entreprise sur la nature, et les risques financiers associés, n’est pas beaucoup plus facile. Ce n’est pas comme le changement climatique, où vous pouvez empiler les entreprises en fonction de leurs émissions annuelles de carbone. « Dans le cadre du changement climatique, il existe une méthodologie comptable définie pour calculer vos émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Julie Nash, directrice principale du programme pour les aliments et les forêts à l’organisation à but non lucratif Ceres. « Il est beaucoup plus difficile avec la biodiversité d’avoir cette seule métrique. »

En effet, la biodiversité est un terme large qui englobe tous les écosystèmes, terrestres et marins, des forêts boréales aux récifs coralliens. Chacun a son propre assemblage d’organismes. Et chaque organisme a une fonction différente. Ainsi, lorsque vous mesurez la biodiversité – comme un moyen de comprendre le risque financier – que mesurez-vous exactement et comment ? Le nombre d’espèces dans une zone donnée ? Quels rôles spécifiques jouent-ils dans leur environnement ? Les scientifiques débattent de ces questions depuis des années.

Des questions encore plus fondamentales manquent de réponses, telles que le nombre d’espèces sur Terre. Sans cette information, nous ne savons pas exactement ce qu’il y a à perdre.

Tout ce travail sera fastidieux. Mais cela pourrait aider à créer une économie plus verte

Alors, où en sommes-nous? Les institutions financières ont beaucoup de travail dans leurs assiettes – elles doivent proposer de meilleures mesures et consolider la myriade d’outils de reporting déjà existants. Mais les experts sont optimistes.

« Je pense que ça va être un gâchis pendant un moment », a déclaré Aled Jones, professeur de finance durable à l’Université Anglia Ruskin, à Vox. « Mais nous ferons des progrès sur la divulgation. »

Il convient de rappeler qu’il y a à peine 10 ans, presque personne ne comparait les entreprises en fonction de leur empreinte de gaz à effet de serre, mais maintenant, cette information est facilement disponible.

« N’oublions pas qu’il y a 10 à 15 ans, personne dans le monde des affaires ne parlait des émissions de portée 1, 2 et 3 », a déclaré Tony Goldner, directeur exécutif de TNFD, faisant référence à trois façons de catégoriser les émissions climatiques des entreprises (écrivain David Roberts fait un bon travail pour expliquer les émissions de portée ici). « Il y a tout un processus que le marché a traversé pour lever le frein sur le climat, ce que nous allons maintenant devoir faire sur la nature. »

À cette fin, Dasgupta et d’autres voient une demande croissante pour les types de penseurs qui peuvent aider à résoudre les problèmes d’évaluation des risques. « Les Trésors, les ministères et les entreprises doivent embaucher des écologistes », a déclaré Dasgupta, ajoutant qu’il serait imprudent de ne pas le faire. « Ce serait comme un constructeur automobile qui n’a pas d’ingénieurs. C’est absurde. »

Bien que tout ce calcul de risque semble très fastidieux – et pour certains, il peut sembler ridicule de mettre les écosystèmes et la faune en termes financiers – il est important de revenir à l’objectif principal : « En fin de compte, nous visons à déplacer le flux de capitaux ». Goldner a dit, aux entreprises qui sont moins nocives pour l’environnement.

Et c’est amusant de penser à quoi cela pourrait ressembler. Imaginez que le gouvernement américain exige que toutes les entreprises publiques divulguent leurs risques environnementaux. Ainsi, notre entreprise de chocolat hypothétique devrait indiquer comment, par exemple, des changements dans les populations d’insectes sauvages affecteraient ses produits, et comment ses produits auraient, à leur tour, un impact sur les insectes.

Les investisseurs et les prêteurs pourraient alors s’attendre à un rendement plus élevé, en fonction du risque supplémentaire qu’ils assument. À mesure que l’entreprise fait face à des coûts de capital plus élevés, elle peut réagir d’une manière qui réduire les risques liés à la nature pour attirer les investissements, comme le passage à des pesticides moins nocifs. Si la sécheresse est également un problème pour l’entreprise, elle fera peut-être pression pour une action climatique afin de protéger ses propres actifs.

D’accord, alors peut-être qu’il y a un peu de vœu pieux dans ce scénario – il n’est pas facile de réformer l’économie, et le simple fait de divulguer les risques ne signifie pas que les entreprises ou les investisseurs feront les choses différemment. Mais des efforts comme ceux de TNFD sont un bon point de départ. Et si rien d’autre, ils nous aideront à en savoir plus sur le monde dans lequel nous vivons et sur la façon dont des écosystèmes et des animaux apparemment éloignés bloquent une grande partie de l’économie mondiale. Pour l’instant.