L’espace est le lieu et Ark Invest s’installe.

La société d’investissement dirigée par Cathie Wood a vu plus d’un demi-milliard de dollars couler dans l’ETF d’exploration et d’innovation spatiale (ARKX) qu’elle a lancé le 30 mars, avec certains analystes suggérant il pourrait franchir 1 milliard de dollars d’actifs en quelques jours.

Cependant, certains investisseurs du fonds ne réalisent peut-être pas pleinement dans quoi ils s’embarquent, a déclaré Todd Rosenbluth, directeur principal de la recherche sur les ETF et les fonds communs de placement chez CFRA Research.

Les flux impressionnants du fonds peuvent être « un signe que les investisseurs s’intéressent à quelque chose que Cathie Wood et son équipe vont gérer, mais je ne suis pas sûr qu’ils aient pleinement apprécié ce qu’ils obtenaient », a déclaré Rosenbluth à « ETF Edge » de CNBC cette semaine.

Bien qu’ARKX soit investi dans des jeux plus purs sur la course à l’espace, tels que l’action satellitaire Iridium Communications, ses autres participations sont une mosaïque d’industriels à l’ancienne, de sociétés Internet et de noms de l’agriculture, a déclaré Rosenbluth.

Vendredi, ses principaux titres étaient la société de géolocalisation Trimble, le propre ETF d’impression 3D d’Ark (PRNT), Kratos Defence and Security Solutions, L3Harris Technologies et JD.com. L’ETF détient également des actions de Netflix et de la société agricole Deere.

« L’investissement thématique dans les ETF est souvent sujet à interprétation, et ainsi, la façon dont Ark décrit son ETF spatial inclut des sociétés qui bénéficieront des activités aérospatiales ou des technologies utilisées pour soutenir l’aérospatiale », a déclaré Rosenbluth.

Cela peut inclure Netflix et Deere, qui, selon Rosenbluth, seraient probablement des bénéficiaires à long terme de la course à l’espace, mais cela se fait au prix de certaines exclusions potentiellement importantes, a-t-il déclaré.

« Ce ne sont pas les sociétés propriétaires que vous trouverez au sein d’OVNI, par exemple, comme Loral Space and Communications », a déclaré Rosenbluth, se référant à l’ETF spatial concurrent de Procure.

