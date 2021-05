Pourquoi les investisseurs devraient ignorer le vieil adage de Wall Street «  Vendre en mai  »

Le Charging Bull ou Wall Street Bull est photographié dans le quartier de Manhattan à New York, le 16 janvier 2019. Carlo Allegri | Reuters

La stratégie «vendre en mai, puis partez» ne suscite pas beaucoup d’amour à Wall Street cette année. Les professionnels du marché reconnaissent que l’histoire montre clairement que la période de six mois la plus forte du marché est de novembre à avril, mais ils disent également que ce n’est pas nécessairement un facteur qui devrait façonner les plans des investisseurs au cours d’une année. «Toute stratégie d’investissement que vous pouvez résumer en une rime est probablement une mauvaise stratégie», a déclaré Jonathan Golub, stratège en chef des actions américaines au Credit Suisse. Golub a relevé vendredi son objectif de S&P 500 à 4 600 pour la fin de l’année, contre 4 300, sur la base de solides bénéfices. Il a déclaré qu’en moyenne, la performance du marché suit le schéma de faiblesse entre mai et octobre, mais ce n’est pas une raison pour sortir des actions. « Ce serait parfaitement raisonnable si chaque mois de mai ressemblait au mois de mai de l’année précédente », a déclaré Golub. Le simple fait de comparer cette année à l’année dernière montre un contraste énorme.

« En mai dernier de l’année dernière, le marché sautait du fond. » Il a déclaré que la toile de fond avait totalement changé, passant d’un pays et d’une économie en proie à la pandémie l’année dernière à une période au cours de laquelle une économie et des bénéfices en plein essor devraient générer de nouveaux gains. « Regardez ce que nous avons cette saison de résultats. Les entreprises américaines dépassent les estimations de 22%. 22% est inconnu. Les données économiques sont phénoménales », a déclaré Golub. On s’attend à ce que le deuxième trimestre soit encore plus solide, et ces rapports sur les bénéfices seront publiés en juillet. « Je ne vends pas en mai et je ne conseillerais à personne de le faire », a déclaré Golub. « Je pense que la plus grosse erreur que vous pouvez faire dans un marché comme celui-ci est d’être trop mignon et de sortir trop tôt. Il vaut mieux essayer de rester un peu plus longtemps que de sortir trop tôt. »

Top du marché?

Une vue sur le bâtiment de la Bourse de New York sur Wall Street dans le centre-ville de Manhattan à New York.

Carter Worth, technicien de marché en chef chez Cornerstone Macro, convient que les investisseurs ne seraient généralement pas bien servis pour sortir du marché en mai et rester en octobre jusqu’en octobre. Mais cette année, il s’attend à ce que le marché entre dans une période de faiblesse. Worth a déclaré que, mis à part les facteurs saisonniers, il s’attend à ce que le marché soit en tête. « Il est temps de réduire l’exposition. Les sommets intermédiaires peuvent durer de trois à cinq mois », a-t-il déclaré. Worth a étudié la tendance saisonnière et a constaté que la performance de 27,8% du Dow Jones du 1er novembre au 30 avril était la quatrième plus forte pour cette période de six mois remontant à 1896. « Après des périodes de six mois particulièrement bonnes de novembre à avril, les six mois suivants sont terne », a déclaré Worth. Il a ajouté que cela pourrait être le cas pour n’importe quelle période de six mois après un fort gain pour les actions. Le gain moyen du Dow Jones au cours des 10 premières années pour la période de novembre à avril était de 27,5%, contre 2,9% en moyenne pour les périodes de mai à octobre qui ont suivi. Le gain global moyen pour toute l’année au cours des 10 meilleures années de novembre à avril était de 23,7%. Pour toutes les années remontant à 1896, le rendement moyen du Dow était de 5,2% de novembre à avril et de 2,1% de mai à octobre. La performance moyenne pour toutes les années était de 7,3%.

Même si Worth s’attend à ce que le marché ait trouvé un sommet à court terme, il a déclaré que la stratégie d’investissement saisonnière était la mauvaise approche. « La période de six mois de novembre à avril a offert des rendements plus élevés que la période de six mois de mai à octobre 1896 à 2020 », a-t-il déclaré. « Mais la meilleure stratégie de loin, comme tout le monde le sait, est de maintenir le capital exposé au marché année après année. » Worth a calculé que 1 million de dollars investis sur le marché de novembre à avril, remontant à 1896, par des investisseurs qui sont ensuite allés en espèces de mai à octobre, auraient rapporté 164,4 millions de dollars. Les investisseurs qui sont restés toute l’année auraient un rendement de 672,6 millions de dollars sur ce million de dollars d’origine.

Une tendance pour un rallye d’été

Le modèle de faiblesse saisonnière de mai à octobre est clair dans le S&P 500, mais le rendement moyen a été positif 66% du temps depuis 1928, selon Stephen Suttmeier, stratège de recherche technique à Bank of America. Il a dit que comme l’indice avait un rendement positif moyen de 2,2% pour cette période de six mois, la stratégie «vendre en mai» «laisse beaucoup à désirer». Suttmeier a déclaré que son étude confirme une tendance à un rallye estival, et que la baisse de la période de mai à octobre est « chargée en arrière-plan ». «Au lieu de« vendre en mai et partir », il faudrait« acheter en mai et vendre en juillet / août »», a-t-il écrit dans une note. « La saisonnalité mensuelle suggère de vendre au cours du fort mois d’avril, d’acheter la faiblesse du mois de mai sans risque et de vendre de juillet à août, avant septembre, qui est le mois le plus faible de l’année. » Le rallye estival peut être encore plus fort au cours de la première année du mandat d’un nouveau président, avec un marché solide en avril et juillet, mais aussi avec un solide retour en mai, a noté Suttmeier. « Ce rallye du printemps à l’été et la correction de l’automne sont amplifiés lors de la première année du cycle présidentiel avec une hausse de 5,5% en moyenne d’avril à juin et une baisse de 2,4% en août-octobre en moyenne », écrit-il.

