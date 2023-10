Pourquoi les investisseurs devraient ignorer le bruit sur Apple avant les bénéfices

Certains à Wall Street se montrent mécontents d’Apple (AAPL), une entreprise suggérant qu’elle a déjà perdu sa position privilégiée de leader des smartphones en Chine. Mais les investisseurs devraient ignorer le bruit, au moins jusqu’à ce que le géant de la technologie annonce directement les ventes d’iPhone le mois prochain. Dans une note de recherche lundi, Jefferies a fait valoir que les ventes d’iPhone 15 en Chine ont diminué à deux chiffres par rapport à l’iPhone 14 Pro. Pendant ce temps, son rival local Huawei a dépassé la première place de l’iPhone sur le marché des smartphones du pays, aidé par les récents débuts de son Mate 60 Pro, selon la société. « Nous pensons que la faiblesse de la demande en Chine finira par conduire à des livraisons mondiales de produits alimentaires inférieures aux prévisions. [the] iPhone 15 en 2023″, ont écrit les analystes. Mais nous ne sommes pas convaincus. La vaste chaîne d’approvisionnement d’Apple rend difficile l’extrapolation de tendances plus larges à partir d’un seul point de données. Nous pensons qu’il est préférable d’attendre et d’entendre directement la direction sur la demande chinoise lorsque le Club détient publie ses résultats trimestriels le 2 novembre. Plus généralement, il est peu probable que la position d’Apple en tant que titre « possédez-le, ne l’échangez pas » change, en grande partie parce que la société reste une marque haut de gamme en Chine – en raison de son produit. qualité, prix élevés et écosystème fermé. AAPL YTD montagne Performance annuelle d’Apple (AAPL). Les dernières recherches de Jefferies font suite à des informations selon lesquelles Pékin prévoyait d’interdire aux employés du gouvernement d’utiliser des iPhones ou d’autres appareils de marque étrangère à Apple a perdu 200 milliards de dollars en valeur boursière en deux jours à la suite d’un premier article du Wall Street Journal début septembre, mais a depuis réduit une partie de ces pertes. % depuis le début de l’année, a perdu 0,42% lundi à midi, pour s’échanger autour de 178 $ chacun. La Chine représente environ 19 % des revenus d’Apple, selon le dernier rapport sur les résultats de la société en août, dont plus de 43 % proviennent des Amériques. Par ailleurs, Morgan Stanley a abaissé lundi son objectif de cours sur Apple à 210 dollars par action, contre 215 dollars auparavant, invoquant des difficultés d’approvisionnement qui pourraient avoir un impact sur le trimestre de décembre de l’entreprise. Mais la société a réitéré une note d’achat équivalente sur les actions Apple. Dans l’ensemble, les fondamentaux solides d’Apple nous laissent optimistes à long terme sur ses actions. La base installée de la société continue de croître, tout en bénéficiant de revenus de services récurrents à marge plus élevée. La direction d’Apple a également continué de démontrer sa capacité à s’adapter à des environnements opérationnels difficiles, notamment en diversifiant sa chaîne d’approvisionnement hors de la Chine et en étendant ses opérations en Inde. (Le Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Une personne pose tenant l’iPhone d’origine et le nouvel iPhone 15 à l’extérieur de l’Apple Store de la Cinquième Avenue avant le lancement du nouvel iPhone 15 d’Apple le 22 septembre 2022 à New York. Alexi Rosenfeld | Getty Images