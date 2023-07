Pourquoi les investisseurs de Tesla devraient se soucier de la multiplication des entreprises d’Elon Musk

Les multiples entreprises d’Elon Musk et les relations entre elles font l’objet d’un examen minutieux alors que le PDG de Tesla continue d’ajouter plus à son assiette.

Mercredi, lors de l’appel sur les résultats du deuxième trimestre de Tesla, l’analyste de Truist, William Stein, a interrogé Musk sur une autre entreprise technologique qu’il a récemment lancée et incorporée au Nevada : xAI. Musk a récemment déclaré que la startup d’intelligence artificielle visait un jour à concurrencer Google Bard ou ChatGPT d’OpenAI, et prévoyait de collaborer avec Tesla sur les logiciels et le silicium.

Stein lui a demandé: « Pour les investisseurs qui pensent que les fonctionnalités et les produits d’IA de Tesla pourraient avoir beaucoup de valeur, il pourrait être inquiétant de vous voir poursuivre une autre entreprise où l’IA est au centre. Pouvez-vous parler de la façon dont xAI pourrait se chevaucher, pourrait peut-être concurrencer Tesla ou peut-être d’une autre manière améliore-t-il la valeur de ce que Tesla fait? «

Musc revendiqué que xAI et son accent sur l’intelligence artificielle générale apporteraient une certaine valeur à Tesla, et ont parlé du recrutement à titre d’exemple.

« Il n’y avait que quelques-uns des meilleurs ingénieurs et scientifiques en intelligence artificielle au monde qui étaient prêts à rejoindre une startup, mais ils n’étaient pas disposés à rejoindre une grande entreprise relativement établie comme Tesla. » Il a ajouté : « Alors j’étais comme, d’accord, mieux vaut que ce soit une startup que je dirige plutôt qu’ils aillent travailler ailleurs. C’est un peu la genèse de xAI. »

En plus de l’exemple de xAI, il a déclaré qu’il n’avait réussi qu’à dissuader un ingénieur en science des matériaux de haut niveau de son travail chez Pomme en promettant que l’ingénieur pourrait travailler simultanément pour SpaceX et Tesla. L’ingénieur en question, Charles Kuehmann, a rejoint Tesla fin 2015 et porte désormais le titre de vice-président de SpaceX et de l’ingénierie des matériaux Tesla, relevant directement du PDG.

La question de Musk et de ses multiples entreprises a également été soulevée plus tôt ce mois-ci, lorsque la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., A exhorté la Securities and Exchange Commission à enquêter sur ses liens avec Twitter et les problèmes de gouvernance d’entreprise connexes.

Musk a dirigé un rachat de 44 milliards de dollars de la société de médias sociaux l’année dernière et s’y est nommé temporairement PDG. Il est maintenant l’actionnaire majoritaire, CTO et président exécutif de Twitter tout en occupant le poste de PDG à la fois chez Tesla et dans sa société d’aérospatiale et de défense, SpaceX. Il est également le fondateur et le bailleur de fonds de la startup d’interface cerveau-ordinateur Neuralink et de l’entreprise de tunnellisation The Boring Co.

Tesla est la seule entreprise publique du groupe. Et il n’a jamais révélé aux actionnaires exactement combien de talent, de temps et d’argent il a dépensé pour aider Musk dans ses autres entreprises, ni pourquoi envoyer des gens sur Twitter constituerait une utilisation raisonnable des ressources de Tesla. Musk avait précédemment recruté des employés de Tesla, SpaceX et The Boring Co. pour l’aider dans sa prise de contrôle de Twitter, comme l’a rapporté CNBC.

Au moins un employé senior de Tesla a rejoint Musk’s X Corp., la société mère de Twitter. Les documents judiciaires ont révélé que Dhruv Batura, qui travaillait chez Tesla depuis fin 2013 et y était directeur principal des finances des opérations commerciales, est maintenant directeur principal des finances chez X Corp. Batura publiait des offres d’emploi pour X Corp. sur Twitter le jour du rapport sur les résultats du deuxième trimestre de Tesla.

Dans un Mai 2023 dépôt de procuration, Tesla a divulgué quelques détails sur ses transactions avec des parties liées. Parmi ceux-ci, Tesla a révélé que « Twitter est partie à certains accords commerciaux et de support avec Tesla. En vertu de ces accords, Twitter a engagé des dépenses d’environ 1,0 million de dollars au total en 2022 et 0,4 million de dollars en 2023 jusqu’en février ». Tesla n’a pas dit exactement ce que Twitter achète à la société.