Pourquoi les introvertis peuvent être de grands leaders

Il peut être facile d’oublier la personne calme dans la pièce. Mais ils peuvent en fait posséder des qualités qui peuvent faire d’eux de grands leaders, selon Susan Cain.

Cain, un auteur à succès et l’un des conférenciers les plus populaires de TED, explique comment les gens comprennent souvent mal les introvertis et les qualités qu’ils possèdent depuis une décennie maintenant. À Conférence “Talks at Google” en 2012, elle a noté que les introvertis – qui sont souvent enfermés dans le stéréotype d’être timide, calme et réservé – ont tendance à être considérés comme incapables de devenir des leaders et inférieurs à leurs homologues extravertis.

“Le préjugé de notre culture contre l’introversion est si profond et si profond, et nous l’intériorisons à un âge si précoce”, a déclaré Cain, elle-même introvertie. Elle a ajouté que les introvertis sont “systématiquement rejetés” pour les postes de direction.

Dans une enquête YouGov 2021, 52% des Américains se disent plus introvertis qu’extravertis, 12% se disant “complètement introvertis”. Les définitions réelles d’introverti et d’extraverti diffèrent des stéréotypes : selon Cain, les extravertis ont soif d’environnements à forte stimulation, gagnant de l’énergie grâce à des activités comme rencontrer de nouvelles personnes ou aller à des fêtes.

En revanche, a déclaré Cain, les introvertis prospèrent dans des environnements plus calmes et moins stimulants, comme des rassemblements plus petits avec des amis proches – et cela ne devrait pas les disqualifier des opportunités de leadership.

Voici trois qualités d’introvertis qui, selon Cain, peuvent en faire des leaders exceptionnels :