Pourquoi les insurrections du 6 janvier ont envoyé une lettre d’avertissement à une bibliothèque de Shakespeare

Alors que les insurgés complotaient pour prendre d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, ils ont pris le temps d’écrire et d’envoyer une lettre à une institution située à deux pâtés de maisons de leur cible : la bibliothèque Folger Shakespeare, la plus grande collection au monde de documents liés au dramaturge anglais. . “Nous bloquerons l’accès à votre bâtiment… pour empêcher nos personnes contestataires de vous utiliser comme une échappatoire”, lit-on dans la lettre des insurgés, qui diffusé sur un forum de discussion pro-Trump appelé TheDonald avant l’insurrection et était publié ce mois-ci dans les archives en ligne de Folger.

La lettre expliquait que les insurgés créeraient un blocus de 2,4 miles « entourant tous les bâtiments vers lesquels le Capitole américain dispose de tunnels souterrains » – y compris le bâtiment John Adams de la Bibliothèque du Congrès, avec lequel le Folger partage un bloc – probablement pour empêcher ceux qui se trouvent à l’intérieur du Capitole de s’échapper à travers les bâtiments.

“Cela n’a rien de personnel pour la bibliothèque elle-même”, poursuit la lettre. « Nous n’avons aucune intention d’endommager, d’entrer dans la propriété ou de modifier de quelque manière que ce soit vos installations… Nous nous excusons sincèrement par avance pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer… nous sommes simplement des citoyens exerçant nos droits du 1er amendement et ne vous impliquons que par hasard. .»

La lettre portait le cachet de la poste du 29 décembre 2020 et était postée depuis le Minnesota. Mais le Folger ne l’a reçu que près de deux semaines après l’insurrection, a déclaré Melanie Bender Martin, porte-parole de la bibliothèque. La lettre se trouve désormais dans les archives numériques de la bibliothèque et sera bientôt rendue accessible au public dans les archives physiques.

“En tant que bibliothèque, nous estimions que nous avions le devoir de préserver la lettre et de la rendre accessible aux générations futures”, a déclaré Martin. Le Folger, à l’exception de son théâtre, est actuellement fermé pour rénovation, mais lors de sa réouverture en juin, a déclaré Martin, tout membre du public pourra prendre rendez-vous pour visionner la lettre dans la salle de lecture du bâtiment.

Il semble que le Folger ait été choisi par les auteurs de la lettre. Bill Ryan, directeur des communications de la Bibliothèque du Congrès, a déclaré au Washington Post : « Nous n’avons aucune trace d’avoir reçu une lettre de ce genre. »

Il peut sembler étrange que les insurgés aient envoyé la lettre à une institution qui rend hommage à Shakespeare. Mais la relation du barde avec le nationalisme blanc – et plus particulièrement avec l’identité américaine blanche – est documentée depuis longtemps par les chercheurs, y compris ceux qui ont établi des comparaisons entre les œuvres du dramaturge et l’insurrection du 6 janvier.

En particulier, les nationalistes blancs ont invoqué la pièce « Jules César » pour « symboliser l’héritage blanc shakespearien et romain de l’Amérique », a écrit Arthur L. Little Jr., spécialiste de Shakespeare et professeur agrégé à l’Université de Californie à Los Angeles, dans l’introduction de un livre de 2023 qu’il a édité intitulé « Les Blancs dans Shakespeare ».

La tragédie shakespearienne fait suite à l’assassinat de Jules César, l’ancien dictateur romain, par un groupe de conspirateurs qui se croyaient les gardiens de la démocratie et craignaient que César n’acquière trop de pouvoir. Les insurgés du 6 janvier – dont beaucoup étaient des néo-nazis et des suprémacistes blancs – ont affirmé qu’ils sauvaient la démocratie américaine de la fraude électorale en prenant d’assaut le Capitole.

« Bien qu’il soit très probable que très peu, voire aucun, parmi les personnes rassemblées au Capitole ce jour-là aient pensé à Shakespeare ou au théâtre… les résonances d’un Shakespeare blanc ont hanté l’insurrection », a écrit Little. « À l’instar des « féroces guerriers enflammés » de Shakespeare, les insurgés du 6 janvier voulaient eux aussi faire plus qu’imaginer « une bruine de sang sur le Capitole » : cinq personnes sont mortes et quelque cent cinquante ont été blessées. C’était blanc le théâtre populaire shakespearien à grande échelle.

La lettre envoyée au Folger suggère que certains insurgés ont effectivement pensé à Shakespeare avant l’événement. “J’ai rédigé cette courte lettre à la bibliothèque Folger Shakespeare car elle se trouvera dans notre périmètre et elle n’a rien à voir avec notre protestation ou le vol de l’élection”, a écrit un utilisateur nommé Minn2000 sur TheDonald. La lettre a été signée anonymement par les « participants à la manifestation #Stopthesteal ».

Mais la relation de Shakespeare avec le nationalisme blanc ne se limite pas à l’insurrection du 6 janvier ; son histoire est longue et s’appuie sur le rôle de Shakespeare dans la construction d’une identité raciale et culturelle blanche. Même si Shakespeare était anglais, il a été invoqué comme un symbole du patrimoine linguistique et culturel américain depuis avant la période révolutionnaire. Cet héritage a souvent été lié à la suprématie blanche.

Le premier directeur de la bibliothèque Folger Shakespeare, Joseph Quincy Adams (un parent de John Adams et John Quincy Adams), a déclaré dans un discours prononcé lors de l’inauguration de la bibliothèque que les immigrants qui n’étaient pas originaires d’Europe du Nord ou de l’Ouest « a envahi le pays comme les sauterelles en Égypte », et il considérait Shakespeare comme le ciment de l’héritage blanc et anglo-saxon de l’Amérique.

“Les sentiments exprimés dans ce discours inaugural étaient un artefact à l’époque, mais ils sont également complètement en contradiction avec notre sentiment selon lequel Shakespeare peut être un véhicule pour parler de ce que signifie vivre dans une société libre et juste, une société multiraciale. et démocratique », a déclaré au Post le directeur actuel de Folger, Michael Witmore. Un jour après l’insurrection du 6 janvier, le Folger publiait un déclaration dénonçant les événements.

Même si le Folger s’est distancié de ses origines nationalistes blanches et s’est efforcé de promouvoir l’inclusivité, la relation entre Shakespeare et le nationalisme blanc a persisté jusqu’à nos jours.

En juin 2017, l’été après l’élection de Trump, deux militants de droite ont interrompu une production du New York Public Theatre de « Jules César », qui mettait en scène un César controversé à la Trump dans une production qu’ils considéraient comme représentant « la violence politique contre la droite ».

D’autres mises en scène américaines de Shakespeare ont également été mêlées à des débats sur le nationalisme blanc. En 1916, une production new-yorkaise inspirée de « La Tempête » représentait une « revendication anglo-américaine sur Shakespeare » en utilisant l’autorité de Prospero pour représenter la domination de la pensée occidentale et en décrivant Caliban, un homme à la peau sombre représentant les populations nées à l’étranger, en chute libre. à ses pieds, Elisabeth H. Kinsley, spécialiste de Shakespeare, a noté dans son livre de 2019, « Here in This Island We Arrived: Shakespeare and Belonging in Immigrant New York ». Cela contrastait avec le défi du Caliban de Shakespeare contre Prospero dans la pièce originale, Kinsley. a écrit.

Une autre invocation célèbre de Shakespeare au service du nationalisme blanc était directement enracinée dans la violence. John Wilkes Booth, l’assassin d’Abraham Lincoln, était issu d’une famille d’acteurs de théâtre ; son frère Edwin a joué certains des personnages les plus célèbres de Shakespeare. Booth a même joué dans une production de « Jules César » aux côtés de son frère, dans le rôle de Marc Antoine, le commandant en second de César, décrit par Shakespeare comme fidèle au dictateur romain.

Mais Booth, sympathisant confédéré et suprémaciste blanc, s’identifiait davantage au Brutus de Shakespeare, qui s’en prenait à César ; il a invoqué le personnage après avoir tiré sur Lincoln, en criant « sic semper tyrannis » (« ainsi toujours aux tyrans »), une citation attribuée au véritable Brutus après avoir aidé à tuer César.