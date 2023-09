Pourquoi les inondations en Libye ont-elles été si meurtrières ?

Des milliers de personnes ont été tuées et des milliers d’autres sont portées disparues dans les inondations qui, selon les survivants et les experts, ne sont pas simplement une catastrophe naturelle.

Des années de guerre civile, de corruption et de négligence institutionnelle ont laissé les habitants de cet État d’Afrique du Nord à la merci des conditions météorologiques extrêmes de la tempête méditerranéenne Daniel, tout comme les autorités qui « n’avaient franchement que du mépris pour leur peuple », a déclaré Tarek Megerisi, expert en Libye et chercheur principal au Conseil européen des relations étrangères, un groupe de réflexion.

La colère qui couvait depuis une semaine s’est transformée en manifestations contre les autorités locales, avec la maison du maire déchu de Derna incendiée.

Voici comment les fortes pluies sont devenues si meurtrières en Libye.

Du livestreaming à la fuite

La pluie devenait de plus en plus forte vers minuit, mais les habitants de la vallée de Wadi Derna étaient convaincus que les barrages tiendraient le coup, comme ils l’avaient fait auparavant.

Les deux structures, Abu Mansour et Derna, étaient situées juste en amont de la ville côtière méditerranéenne et étaient destinées à protéger ses près de 90 000 habitants.

Les gens étaient habitués aux inondations occasionnelles et le 10 septembre, même une pluie suffisamment forte pour remplir le premier barrage n’a pas déclenché l’alarme.

« Nous sommes habitués à cela… nous avons vu la même scène en 2011 sans qu’une catastrophe ne se produise », a déclaré al-Sharif, qui diffusait tout cela en direct sur Facebook alors que le canal commençait à déborder.

Les habitants ont pris des vidéos de la montée du niveau de l’eau, puis sont rentrés chez eux pour se sécher et dormir alors que la nuit devenait plus sombre et plus humide.

Mais il est vite devenu évident qu’il ne s’agissait pas d’une simple averse.

« Nous avons commencé à entendre des cris dans les rues. ‘Torrent! Le torrent arrive ! » Alors tout le monde est sorti sur son balcon pour regarder, et nous avons vu le torrent se précipiter dans les rues avec une très grande force », a déclaré al-Sharif.

Il était environ 2h30 du matin, se souvient-il, et des voitures gisaient renversées dans les rues couvertes de boue. Pensant que le pire était passé, les gens sont partis nettoyer les routes.

Puis « la tragédie s’est produite ».

Vers 3 heures du matin, il était clair que les deux barrages avaient cédé sous l’effet d’une deuxième vague presque aussi haute que les bâtiments du quartier se précipitaient vers les habitants, qui ont couru pour prendre toutes les hauteurs possibles et attraper les familles voisines pour s’enfuir avec eux.

Certains, comme al-Sharif, ont eu la chance de trouver leurs escaliers juste hors de portée de l’eau qui montait étage après étage derrière eux. Après avoir finalement atteint le toit, il fut choqué de voir ce qui se passait dehors.

« L’endroit tout entier était immergé dans l’eau… on ne voit rien d’autre que de l’eau », a-t-il déclaré.

« Dieu a eu pitié de nous », a déclaré al-Sharif. « Notre bâtiment a survécu, mais les autres bâtiments ont été complètement détruits. Emportés avec le torrent comme s’il s’agissait de biscuits.

Les habitants ont attendu jusqu’à 7 heures du matin pour que l’eau se retire. Al-Sharif a déclaré qu’il avait marché pendant deux heures pour trouver sécurité et aide, harcelé tout au long du chemin par cette tragédie accablante. « L’odeur de la mort se répand sur toutes les routes », a-t-il déclaré.

Mais alors que pour de nombreux habitants, l’eau a provoqué la mort à Derna dans un afflux dévastateur et soudain, les inondations ont été précédées d’une litanie d’avertissements restés lettre morte.

Avertissements manqués

Dans un document de recherche publié l’année dernière, l’hydrologue Abdelwanees Ashoor de l’Université Omar Al-Mukhtar de Libye a averti que la région de Derna « présente un potentiel élevé de risque d’inondation », citant cinq inondations qui s’y sont produites depuis 1942 et appelant à des mesures d’entretien immédiates pour les barrages.

« En cas de grosse inondation, les conséquences seront désastreuses pour les habitants de la vallée et de la ville », écrit-il dans le Journal des sciences pures et appliquées de l’Université Sebha.

Certains responsables libyens ne se sont pas non plus abstenus de critiquer les autorités.

Les barrages ont subi d’importants dégâts lors d’une forte tempête qui a frappé la région en 1986, et plus d’une décennie plus tard, une étude commandée par le gouvernement a révélé des fissures et des fissures dans leurs structures, a déclaré la semaine dernière le procureur général de Libye, al-Sediq al-Sour. .

Mais les années ont passé alors que les mises en garde s’accumulaient et que les efforts de restauration ne parvenaient pas à démarrer ou étaient abandonnés dans le chaos de la guerre civile.

Lors d’une conférence de presse dans la ville sinistrée, al-Sour a déclaré que les procureurs enquêteraient sur l’effondrement des deux barrages, ainsi que sur l’allocation des fonds d’entretien.

« Je rassure les citoyens sur le fait que quiconque a commis des erreurs ou des négligences, les procureurs prendront certainement des mesures fermes, engageront une procédure pénale contre lui et le soumettront à un procès », a-t-il déclaré.

Les survivants n’ont aucun doute sur ce qu’il faut blâmer ni sur qui.

« La principale cause de la catastrophe était le barrage situé au sud de Derna, qui n’avait pas fait l’objet d’un entretien récent », a déclaré Salem Mansour, 27 ans, qui a perdu sa sœur dans la catastrophe. S’exprimant depuis l’hôpital de la ville voisine de Tobrouk, il s’est dit convaincu que davantage aurait pu – et dû – être fait pour empêcher cela.

« La responsabilité incombe aux gouvernements corrompus successifs en Libye, qui ont négligé la sécurité des citoyens », a-t-il ajouté.