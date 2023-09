Pourquoi les inondations en Libye ont-elles été si meurtrières ? Faiblesse des infrastructures, géographie difficile

Un pont détruit à Derna, en Libye, mardi. (Jamal Alkomaty/AP)

La faiblesse des infrastructures et la géographie de l’est de la Libye l’ont rendu particulièrement vulnérable aux catastrophes, les torrents de pluie ayant provoqué des inondations et fait des milliers de disparus ou de morts présumés dans ce pays déchiré par la guerre ces derniers jours.

Zones ci-dessous 10m d'altitude (33 pieds) Une avenue principale le long de la rivière était fortement endommagé. Plusieurs structures ont été détruites dans les zones basses de Derna, après que les inondations ont submergé la rivière descendant des hautes terres. La nation nord-africaine est embourbée dans la violence entre factions belligérantes depuis plus d'une décennie. La partie orientale du pays, où se sont produites les inondations, est dirigée par une coalition rebelle qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, ce qui rend les efforts d'aide et la communication autour de la zone encore plus difficiles.

La combinaison de conditions météorologiques extrêmes, d’une géographie vulnérable et de barrages et de routes fragiles a fait de ce déluge le pire que l’Afrique du Nord ait connu depuis près d’un siècle.

Le Centre national de météorologie de Libye a signalé des précipitations record sur 24 heures de 414,1 millimètres, soit plus de 16 pouces, à Bayda, de dimanche à lundi. selon l’Organisation météorologique mondiale. La majeure partie de la pluie est tombée en six heures seulement, selon l’historien météorologique Maximiliano Herrera. Bayda ne reçoit qu’environ un demi-pouce de pluie au cours d’un mois de septembre typique et environ 21,4 pouces de pluie au cours d’une année moyenne. Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu les épisodes de fortes précipitations plus fréquents ces dernières années.

Environ 170 millimètres de pluie, soit près de 7 pouces, sont tombés à Al Abraq, dans le district de Derna, selon Liste d’inondation, un site Web qui regroupe des informations sur les inondations. Les témoins a déclaré à Reuters que les eaux de crue à Derna ont atteint jusqu’à 10 pieds. D’autres endroits ont reçu de 150 à 240 millimètres (6 à 9 pouces) de pluie. La tempête a également provoqué des vents violents atteignant 80 km/h (50 mph).

La tempête Daniel a provoqué des inondations dévastatrices en Libye le 11 septembre, emportant des quartiers entiers. (Vidéo : Presse associée)

Les pluies torrentielles et les vents ont été provoqués par la tempête Daniel, qui a provoqué des inondations meurtrières en Espagne et des températures record dans une grande partie de l’Europe occidentale.



La ville de Derna capturée par satellite Copernic Sentinelle-2 La ville de Derna capturée par le satellite Copernicus Sentinel-2

Après avoir déclenché des inondations catastrophiques en Grèce, en Turquie et en Bulgarie la semaine dernière, qui ont tué au moins 26 personnes, selon l’Associated Press, Daniel est passé à ce que l’on appelle un « medicane », ou un cyclone de type tropical qui se forme occasionnellement au-dessus de la mer Méditerranée. . La tempête est devenue plus forte à mesure qu’elle puisait son énergie dans les eaux anormalement chaudes, avant de dériver vers le sud et le déversement de précipitations excessives sur le nord-est de la Libye, où les pluies dévalant le terrain montagneux ont submergé les barrages.

Les Medicanes, abréviation d’ouragans méditerranéens, présentent des nuages ​​en spirale autour d’un œil sans nuages, semblables aux cyclones tropicaux, mais ils sont généralement plus petits, ont des vents plus faibles et ne durent pas aussi longtemps. Recherche a montré que les médicaments sont susceptibles de devenir plus puissants dans un monde qui se réchauffe, même s’ils peuvent être moins fréquents.

Ayant perdu une grande partie de son énergie sur le terrain aride de la Libye, l’intensité des précipitations de la tempête s’est atténuée à mesure qu’elle s’est déplacée vers le nord de l’Égypte, où ses vents résiduels étaient plus forts. déclencher une tempête de poussière.

La ville orientale de Derna semble être la plus gravement touchée par les inondations. Des photos et des vidéos montraient des maisons et des champs submergés. La ville est située au fond d’une vallée connue sous le nom de Wadi Derna. Les oueds sont des types de vallées sèches sauf pendant la saison des pluies. Des torrents d’eau ont déchiré les barrages, emportant des bâtiments entiers dans la mer.



L'emplacement critique de Derna Chaque niveau de contour représente 10 mètres (33 pieds) d'altitude. Sources : OpenStreetMaps, Terre Naturelle

La ville portuaire, qui compte environ 90 000 habitants, est de faible altitude, ce qui la rend plus vulnérable aux inondations. Le sol, sec et craquelé après un été long et chaud, n’est pas équipé pour absorber d’aussi grandes quantités d’eau.

La ville est contrôlée par le général Khalifa Hifter, chef d’une coalition de factions et de combattants irréguliers dans l’est connue sous le nom d’Armée nationale libyenne (LNA).

« Derna était une ville autrefois tenue par des extrémistes islamiques », a déclaré Natasha Hall, chercheuse principale au Centre d’études stratégiques et internationales qui se concentre sur les urgences humanitaires au Moyen-Orient. « C’était une zone marginalisée parmi les marginalisés du conflit. »



Derna semble être la ville la plus touchée. La région compte plusieurs rivières saisonnières qui coulent vers elle depuis les hautes terres. Mais il est généralement protégé par des barrages, qui semblent tous deux effondrés. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre ce qui reste du barrage, là où deux rivières convergent à environ 11 kilomètres en amont de Derna. Image satellite des barrages au 19 juin 2023. Source : Airbus via Google Earth, Reuters Les villes voisines comme Bayda ont également été touchées par les inondations.

Deux rivières se jettent dans Derna, censée être protégée par deux barrages. Tous deux se sont effondrés sous l’eau qui les a submergés.

Une grande partie de Derna a été anéantie après la rupture des barrages lors d’une tempête, ont déclaré les responsables de la région le 12 septembre. La Croix-Rouge a déclaré que 10 000 personnes seraient portées disparues à travers le pays. (Vidéo : Reuters)

Ces inondations sont inhabituelles dans la région : l’une des dernières inondations aussi meurtrières en Afrique du Nord a eu lieu en 1927 en Algérie. Les routes et les ponts ne sont pas construits pour résister à ce type de catastrophes.

Hall a également noté que les autorités n’avaient pas correctement communiqué avec les gens sur les dangers.