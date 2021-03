Alors que le COVID-19 a transformé notre monde, nous avons eu l’impression qu’il venait de nulle part. Bien que de brefs souvenirs de notre expérience de la grippe porcine nous viennent à l’esprit, la mémoire vivante offre peu de précédents pour nous guider à travers une crise de cette ampleur.

Les faits de notre passé, cependant, racontent une histoire différente. Comme le montre le brillant nouveau livre de Chinmay Tumbe, Age of Pandemics, ces événements cataclysmiques ont été une partie importante de l’histoire moderne de l’Inde.

Nous avons vécu à «l’ère des pandémies», selon Tumbe, entre 1817 et 1920. Au cours de ce siècle, le monde a été ravagé en succession rapide par le choléra, la peste et la grippe. La maladie et la mort se propagent à travers les continents, portées par les liens du commerce et du colonialisme. Environ soixante-dix millions de personnes ont péri dans le monde – plus de morts que de la guerre incessante de cette époque. Quarante millions sont morts rien qu’en Inde, mais, comme le note Tumbe, dans le pays le plus dévasté par ces maladies, on se souvient peu d’eux.

Une partie de la raison de cette amnésie, soutient Tumbe, est que le monde n’a pas connu une catastrophe de cette ampleur depuis la pandémie de grippe (connue sous le nom de grippe espagnole). Les progrès de la médecine et la croissance d’une gouvernance responsable ont aidé l’Inde et d’autres régions du monde à échapper au cercle vicieux des calamités. Alors même que nous luttons pour conquérir le COVID-19, Tumbe nous rappelle que la mortalité mondiale par COVID ne représentera probablement qu’une fraction de la mortalité indienne dans les pandémies passées.

Cette évolution semble avoir inspiré l’arrogance, la conviction que cela ne peut plus jamais se reproduire. La réalité ne s’embarrasse pas de telles croyances fantaisistes – l’état actuel du monde l’a prouvé. Ce que COVID 19 a fait, c’est déclencher une réflexion indispensable et un désir de comprendre ces forces cataclysmiques, évidentes dans la rafale de nouveaux livres publiés et d’anciens redécouverts sur le sujet. Dans ce paysage littéraire bondé, le livre de Tumbe se dresse un cran au-dessus des autres, pour l’audace de sa portée et l’habileté de son exécution.

Ce n’est pas souvent que les histoires des événements mondiaux soient racontées dans une perspective indienne, et plus rare encore qu’elles soient racontées avec une telle finesse. En fait, l’une des raisons de notre oubli, soutient Tumbe, est qu’une grande partie de l’histoire que nous étudions est écrite dans l’ouest, qui est resté relativement peu affecté par l’ère des pandémies. Leurs priorités sont restées la croissance de l’empire et de l’industrie, reflétées dans les histoires qu’ils racontent de cette époque. Bien que clairement catastrophiques en Inde, les souvenirs de ces maladies ont été brouillés par l’héritage imposant du mouvement national.

Pourtant, comme l’écrit Tumbe, ces catastrophes n’étaient pas séparées des forces plus connues de l’industrialisme, de l’impérialisme et de l’anticolonialisme. D’une part, ils se sont répandus rapidement à travers le monde via les réseaux de l’impérialisme et du capitalisme. De plus, bien que les pandémies commencent par une maladie, comme nous l’avons vu avec le COVID-19, leur gestion est une question de politique et de politique. Ici, la gouvernance et les idéologies de cette époque ont eu une influence significative.

Le gouvernement colonial en Inde n’était pas connu pour sa sensibilité, et cela se reflétait dans les mesures sévères prises pour lutter contre les maladies. Le ressentiment que cela a provoqué a alimenté le désir d’autonomie gouvernementale des Indiens. De nouveaux dirigeants politiques sont entrés dans la mêlée dans ce contexte – Bal Gangadhar Tilak, Sardar Patel et même Gandhi en Afrique du Sud ont gagné en importance et en popularité, à la fois en aidant les efforts de secours en cas de pandémie et en mobilisant l’opinion contre les Britanniques.

Le livre mêle ce monde de haute politique à l’expérience très humaine de la gestion de la mort et de la maladie. Tumbe se réfère, par exemple, aux paroles de l’écrivain marathi Lakshmibai Tilak, qui a écrit ce qui suit à propos des conditions sordides des camps de quarantaine pour les personnes infectées par la peste: «Nous étions entourés de malades. Ils criaient et frappaient sur les murs de fer-blanc… Quand vous marchiez, des cailloux mordaient la plante de vos pieds. Il n’y avait pas de nourriture dans nos estomacs et pas de sommeil dans nos yeux… J’ai pensé que si Yama [the god of death] avait un royaume n’importe où, il devait être ici.

Ces misères ont été aggravées par d’autres catastrophes, notamment des famines fréquentes. Les famines étaient des désastres à part entière et ont tué plus de 20 lakh entre 1896 et 1898, bien plus que les 1,5 lakh tués par la peste. De mauvaises pluies ont détérioré la qualité des sources d’eau, aggravant la propagation du choléra. Les famines ont jeté une longue ombre – la pénurie alimentaire a aggravé la malnutrition, augmentant la vulnérabilité à long terme à la maladie.

Sans surprise, l’impact de la maladie a été inégal. Le privilège, comme c’est souvent le cas, a acheté la sécurité. Comme le note Tumbe, les Européens et les Parsis avaient un taux de mortalité dû à la grippe d’environ 1%, la moitié de celui des musulmans et des hindous des castes supérieures et un sixième de ce que les castes inférieures souffraient. Les groupes de castes inférieures avaient également le moins accès à l’eau potable et étaient la proie du choléra avec une plus grande férocité. Les femmes ont supporté de manière disproportionnée le poids de la maladie – le fardeau de s’occuper des malades leur incombait souvent, et elles ont par conséquent souffert de taux de mortalité plus élevés. Les inégalités mondiales ont également été exacerbées, la mortalité massive en Inde contribuant à sa perte de stature au cours de cette période.

Accompagnant ces détails durs, il y a aussi des observations d’excentricités. Tumbe écrit, par exemple, sur les traitements fallacieux qui abondaient à des moments où la médecine occidentale et la médecine indigène se révélaient inefficaces; ceux suggérés pour le choléra allaient de relativement bénins, comme se baigner dans de l’eau chaude ou froide et consommer de l’opium, à des risques carrément dangereux, comme cautériser la colonne vertébrale, verser de l’eau bouillante sur les personnes infectées et administrer des décharges électriques.

Comme nous l’avons vu, les verrouillages étaient considérés comme une méthode de prévention de la propagation de la maladie, même si leur impact économique était souvent inacceptable. La densité de population des zones urbaines les rend plus vulnérables aux flambées. Des scènes que nous avons vues il y a un an se sont également produites, la peur de la maladie déclenchant des vagues de migration rurale. À un moment donné de la peste, la moitié de Bombay avait fui la ville infectée, stoppant l’activité économique. La grippe a inspiré un mouvement similaire, mais la férocité de la maladie a fait de nombreux morts avant qu’ils n’atteignent leurs villages.

Que nous nous en souvenions ou non, ces pandémies faisaient clairement partie de la vie, même si elles n’étaient pas les bienvenues, il n’y a pas si longtemps. A cause des pandémies (et autres calamités), Tumbe dit plutôt poétiquement, « [o]Il était une fois, nous vivions à peine avant de mourir. Nous ne fêterions en moyenne que vingt-cinq anniversaires au cours de notre vie et nous devenions rarement assez vieux pour voir nos petits-enfants.

Bien que nous ayons vécu avec une plus grande stabilité et sécurité depuis lors, COVID 19 nous a brutalement rappelé nos faiblesses face à la catastrophe. De peur que nous continuions à souffrir des folies de l’oubli, nous ferions bien de tirer les leçons de l’histoire.

C’est pour cette raison que Age of Pandemics devient extrêmement important. Rempli de faits, d’anecdotes et d’analyses, il est accessible même au lecteur profane. En condensant magistralement la science de l’histoire dense en une simple prose, Tumbe nous renoue avec notre passé et nous prépare mieux alors que nous naviguons à travers un présent et un avenir de plus en plus incertains.

Shantanu Kishwar est assistant d’enseignement à l’Université FLAME de Pune. Il rédige également The Curiosity Catalog, un bulletin d’information bimensuel.