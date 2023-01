Pourquoi les Indiens hochent excessivement la tête en communiquant

L’Inde est un pays aux cultures, coutumes et traditions diverses. Secouer ou hocher la tête fait partie des coutumes intégrales de la tradition indienne, ce qui déconcerte les gens du monde entier. Les étrangers sont souvent confus lorsqu’ils rencontrent des Indiens qui secouent la tête lors de conversations importantes. Aujourd’hui, regardons d’où vient cette tradition.

L’oscillation de la tête a été observée pour la première fois dans le style de danse du sud de l’Inde connu sous le nom de Bharatnatyam. Le mouvement de tête Parivahitam, qui consiste à secouer la tête vers la gauche et la droite, dénote l’harmonie. Cela explique pourquoi le geste est plus célèbre dans les régions du sud de l’Inde, alors qu’il est moins populaire à mesure que l’on voyage plus au nord. En 1872, le célèbre scientifique Charles Darvis a également préparé un document de recherche sur le hochement de tête et la communication.

Secouer ou hocher la tête est une forme de communication non verbale et occupe une place particulière dans la vie des Indiens. L’oscillation de la tête peut refléter différentes significations selon des circonstances distinctes. De l’oscillation bonjour, l’oscillation non/oui, l’oscillation compris, l’oscillation d’accusé de réception, l’oscillation incertaine et plus encore, chacune a des significations différentes.

Habituellement en Inde, quand quelqu’un refuse ou dit «non», il hoche la tête. Les Indiens hochent généralement la tête en signe d’accord ou pour faire savoir aux gens qu’ils comprennent ce qu’ils disent, et ils le font en secouant la tête.

Cette tradition est suivie dans la culture indienne, contrairement à la plupart des civilisations occidentales. L’oscillation de la tête utilise le langage corporel et d’autres indices contextuels pour transmettre le sens à l’auditeur. En plus de cela, les Indiens hésitent à dire « non », c’est pourquoi ils hochent la tête pour faire passer le message.

